La Policía escocesa investiga la estadía de Andrés y Epstein en el castillo de la familia real

LONDRES.- La policía de Escocia abrió una investigación sobre la supuesta estadía del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, en la finca de Balmoral del rey en 1999, invitados por el entonces príncipe Andrés, informaron las autoridades el viernes.

“Hemos recibido información y hay investigaciones en curso, pero se encuentran en una fase muy preliminar”, indicó la policía escocesa.

Las investigaciones comenzaron tras recibir información relevante, según la policía, que no proporcionó más detalles sobre qué obtuvieron ni sobre los delitos que se están investigando.

Andrés Mountbatten-Windsor a la salida de su casa para asistir a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor Kirsty Wigglesworth - AP

El Daily Express, que fue el primer tabloide en informar sobre la investigación, señaló que las averiguaciones están relacionadas con denuncias de trata de mujeres en la finca privada del rey en las Tierras Altas de Escocia.

“Todas las investigaciones se basan en pruebas, y las necesidades de las víctimas son la prioridad”, declaró la Policía de Escocia en un comunicado. “Nunca confirmaremos detalles de investigaciones en curso, y sería inapropiado hacer más comentarios”.

Andrés Mountbatten-Windsor y Lord Peter Mandelson, vestidos con batas de baño, junto a Jeffrey Epstein, en una foto sin fecha ni lugar identificados, difundida por el Departamento de Justicia de EE.UU. HANDOUT - US Department of Justice

Las imágenes publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían mostrar a Epstein y Maxwell en una excursión de caza en Balmoral en 1999. Las fotos figuraban entre las millones de páginas de documentos que el departamento publicó a principios de este año, mientras el Congreso investigaba los vínculos de Epstein con políticos, líderes empresariales y otras personas influyentes en Estados Unidos y en todo el mundo.

Varias fuerzas policiales del Reino Unido, incluyendo el Servicio de Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Thames Valley y la Policía de Surrey, también están investigando la información divulgada en los archivos de Epstein.

En febrero, agentes de Thames Valley arrestaron al ex príncipe, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, basándose en la información divulgada en los archivos de Epstein. El hermano menor del rey Carlos III, de 66 años, estuvo detenido durante varias horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza policial a la espera de una investigación más exhaustiva.

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, sale de una comisaría británica tras su detención por presunta mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, el 19 de febrero de 2026 Phil Noble/Reuters - REUTERS

La fuerza policial cubre la zona al oeste de Londres, que incluye el Castillo de Windsor y la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, situada en las cercanías.

Fue la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro de la realeza británica de alto rango era arrestado.El ex príncipe ha negado repetidamente haber cometido delito alguno.

Vínculos de la realeza con Epstein

Los vínculos de Mountbatten-Windsor con Epstein han causado problemas a la familia real británica durante casi dos décadas.

Ante la inminente publicación por parte de las autoridades estadounidenses de documentos relacionados con su larga investigación sobre Epstein, el rey Carlos, a finales del año pasado, tomó medidas para proteger a la monarquía del escándalo, despojando a su hermano de su título principesco.

A Mountbatten-Windsor también se le ordenó abandonar Royal Lodge, su residencia habitual en un parque cerca del Castillo de Windsor. Ahora vive en una casa en Sandringham, la finca privada del rey en el este de Inglaterra.

Virginia Giuffre alegó haber pedido a Jeffrey Epstein que le tomara esta foto con el príncipe Andrés Virginia Roberts

La reputación de Andrés se ha visto empañada por su relación con Epstein desde 2008, cuando el acaudalado financiero estadounidense se declaró culpable de solicitar los servicios de una menor para la prostitución. En 2011, la fallecida Virginia Giuffre denunció haber sido víctima de trata por parte de Epstein y haber sido obligada a tener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años.

El expríncipe Andrés intentó acallar el escándalo concediendo una extensa entrevista a la BBC en 2019, pero la estrategia resultó contraproducente cuando fue criticado por ofrecer explicaciones inverosímiles de su comportamiento y por su falta de empatía hacia las víctimas de Epstein.

Agencias AFP y AP