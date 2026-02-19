La reacción de la familia de Virginia Giuffre tras la detención de Andrés: “Nunca fue un príncipe”

WASHINGTON.– La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, reaccionó este jueves a la noticia de la detención del expríncipe británico Andrés, bajo sospecha de mala conducta, y afirmó que el hermano menor del rey Carlos III “nunca fue un príncipe”.

“Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. [Andrés] Nunca fue un príncipe”, dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.

“A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes”, dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.

Giuffre denunció que fue víctima de trata de personas para el expríncipe y otros hombres, y en una ocasión dijo a la BBC que la habían “pasado como una bandeja de fruta” a los poderosos socios de Epstein.

Virginia Giuffre, centro, ofrece una conferencia de prensa frente a una corte de Manhattan en Nueva York, el 27 de agosto de 2019 Bebeto Matthews - AP

“Hoy, una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria”, había escrito su familia en un comunicado enviado a la BBC cuando Andrés fue despojado de sus títulos en octubre del año pasado.

Su hermano Sky Roberts había insistido en que el expríncipe enfrentara una mayor investigación: “Necesitamos dar un paso más: él necesita estar tras las rejas, punto”, había dicho a la BBC.

Un encuentro en Mar-a-Lago

Según registros judiciales, en el 2000, Ghislaine Maxwell —socialité británica vinculada desde hacía tiempo a Jeffrey Epstein como expareja y socia— entabló conversación con una joven de 17 años a la salida de un lobby en el club Mar-a-Lago, en Florida, Estados Unidos.

Su nombre era Virginia Giuffre y era asistente de spa en el club, empleo que había conseguido a través de su padre, encargado de mantenimiento. Según Giuffre, Maxwell le ofreció un trabajo de inmediato como masajista para Epstein después de observar que leía un libro sobre masajes, y le dijo que no necesitaba tener ninguna experiencia.

A los 7 años, según relató Virginia Giuffre, fue abusada sexualmente por un amigo de la familia, y su "infancia fue robada rápidamente" Getty Images

Relató que cuando la llevaron a la casa de Epstein en Palm Beach, lo encontró acostado desnudo sobre una mesa. Maxwell, según ella, la instruyó sobre cómo masajearlo. “Parecían buenas personas”, testificó más tarde, “así que confié en ellos”.

Pero durante los dos años siguientes, Giuffre afirmó que fue obligada por Epstein y Maxwell a mantener relaciones sexuales con una serie de hombres poderosos, entre ellos, el entonces príncipe Andrés, miembro de la familia real británica. El expríncipe siempre negó las acusaciones y declinó ayudar a los fiscales federales en su investigación.

Memorias póstumas

Virginia Roberts Giuffre se suicidó en abril del año pasado a los 41 años, después de haber pasado dos décadas intentando que el mundo creyera su historia.

Era una de las principales denunciantes de Epstein, quien fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019, mientras era juzgado por cargos de tráfico sexual. Según la Justicia, se suicidó. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de cárcel.

El delincuente sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019, mientras era juzgado por cargos de tráfico sexual. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de cárcel Getty Images

Durante casi 15 años, Giuffre denunció públicamente que, siendo menor de edad, fue violada por el financiero estadounidense, quien además la entregó a poderosos amigos para que abusaran de ella, entre ellos, el expríncipe británico Andrés.

En un relato similar al de otras víctimas, Giuffre explicó que entonces era demasiado vulnerable para oponerse, ya que había sido víctima de abusos sexuales anteriormente. “Yo era la víctima perfecta para ellos”, dijo. A los 7 años fue abusada sexualmente por un amigo de la familia y su “infancia fue robada rápidamente”.

Giuffre había formado una familia en Australia y fundado una asociación de apoyo a la voz de las víctimas de agresión y tráfico sexual. Sus memorias fueron publicadas a título póstumo el 21 de octubre, bajo el título “Nobody’s Girl - A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” (“La chica de nadie: memorias de una sobreviviente de abuso y lucha por la justicia”.

La portada del libro post-mortem de Virginia Giuffre

En ellas, la joven denunció que tuvo relaciones con Andrés en al menos tres ocasiones cuando era menor de edad, con la mediación de Epstein.

Giuffre describió un encuentro con el príncipe Andrés en marzo de 2001, en la casa londinense de Maxwell. “Ghislaine me despertó temprano. Dijo que iba a ser un día especial. ‘¡Igual que Cenicienta, vas a conocer a un apuesto príncipe!’, me dijo riendo”.

Horas más tarde, apareció el entonces duque de York. “Era educado, aunque algo distante”, recordó. “Me pidieron que adivinara su edad. Dije que tenía unos 40. Él respondió: ‘Y tú, ¿cuántos años tienes?’ Cuando le dije 17, sonrió: ‘Mis hijas son solo un poco más jóvenes que tú’.”

“Vamos a tener que intercambiarla pronto”, replicó la británica, en una broma de mal gusto sobre cómo Giuffre comenzaba a hacerse mayor.

Esa noche, salieron a comer y luego fueron al club nocturno Tramp, en el centro de Londres. “Bailaba con torpeza y sudaba tanto que su camisa estaba empapada”, escribió Giuffre. “Cuando regresamos a casa, Ghislaine me dijo: ‘Ahora harás con él lo que haces con Jeffrey’. Y lo entendí todo.”

El relato del encuentro es directo, sin eufemismos: “Fue amable, pero con ese aire de superioridad. Como si tenerme fuera un privilegio inherente a su sangre”.

Una persona sostiene páginas abiertas del libro "Nobody's Girl - A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" de Virginia Roberts Giuffre, el 21 de octubre de 2025, el día de su lanzamiento en Reino Unido Getty Images

Giuffre asegura que tras aquella noche Epstein le entregó 15.000 dólares “por el tiempo pasado con Andrés” y la felicitó. En sus memorias, menciona dos encuentros más con él: uno en la mansión del magnate en Nueva York y otro en su isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Su contribución a la caída del expríncipe

En 2015, la estadounidense Giuffre reportó haber tenido una relación sexual paga con Andrés cuando era menor de edad.

En noviembre de 2019, el príncipe dio su versión de los hechos a la BBC en horario estelar. Negó el hecho comprobado de que continuó frecuentando a Epstein después de una primera condena del multimillonario por pedofilia en 2008.

Después de esta entrevista, Andrés fue despojado de sus funciones de representación militares y civiles, así como de su dignidad de Alteza Real. Su madre, la reina Isabel, II pagó de su propio bolsillo el arreglo financiero obtenido a principios de 2022 con su denunciante: 12 millones de libras (13,5 millones de euros).

Andrés Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor tras salir de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025 Kirsty Wigglesworth - AP

La publicación póstuma de la autobiografía Giuffre en octubre del año pasado volvió a alimentar la polémica. Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos y honores reales de príncipe por su propio hermano, el rey Carlos III, quien a su vez le ordenó abandonar su residencia en Royal Lodge, en Windsor.

A la luz de la última publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos el 31 de enero, la policía británica detuvo este jueves a Andrés Mountbatten-Windsor por presunta “mala conducta” en ejercicio de cargo público e indicaron que estaban “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe compartió información confidencial con Epstein cuando era enviado comercial del Reino Unido en 2010.

Agencias AFP y diario The New York Times