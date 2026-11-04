La prensa internacional destaca la “debacle absoluta” de Donald Trump y la atribuye a una gestión errática y desenfrenada

Los medios del mundo reaccionaron a las elecciones de medio término en Estados Unidos con un suspiro de alivio por la derrota de los republicanos de Donald Trump, atribuyendo sin rodeos el resultado a un castigo a las controvertidas políticas del mandatario, más que a un rechazo a los candidatos que peleaban por bancas en el Congreso.

Varios de los principales medios de Estados Unidos, Europa y América Latina coincidieron en que Trump se excedió en su forma de encarar su gestión, en cuestiones nacionales e internacionales, políticas y económicas; una gestión errática que el electorado no dudó en repudiar. Los medios expresaron también su esperanza en un cambio de rumbo.

The Washington Post tenía este martes como noticia principal desde luego las midterms, bajo el título de apertura de “Un reinicio en Washington”, y un racimo de informaciones y columnas daban cuenta y explicaban la debacle monumental del oficialismo conservador.

Festejos demócratas en Iowa Ellen Schmidt - AP

“Las elecciones de medio término de 2026 no fueron solo un terremoto; fueron una fractura de la corteza terrestre a escala continental, que permitió que la lava fundida se desbordara por toda la nación y redujera a cenizas los bastiones republicanos”, escribió el columnista político Henry Olsen, entre varios otros críticos, y diferenció a Trump del resto del Partido Republicano, por el que puso una ficha para barajar y dar de nuevo.

“Las consecuencias de la decisión de Trump de ignorar la opinión pública a lo largo de su segundo mandato han quedado al descubierto, pero aún faltan más por manifestarse. Los supervivientes, atónitos ante este desastre político, no querrán repetir la experiencia. Gran parte del Partido Republicano bajo la influencia de Trump se ha derrumbado, y es muy probable que cualquier republicano que piense en el futuro busque nuevos planteamientos para la reconstrucción”, subrayó.

El columnista George F. Will enumeró cuáles fueron a su juicio las razones del voto, y señaló que fue más un rechazo a la manera de hacer política de Trump que a los méritos de los demócratas: “Poner fin a las situaciones que avergüenzan a la nación, al egocentrismo desenfrenado, a la corrupción, a la imprudencia y a la incompetencia”.

The New York Times fue igualmente crítico desde sus columnas. Jamelle Bouie se refirió al “colapso político” de Trump y su partido, “a raíz de la represión autoritaria, la mala gestión económica y una guerra innecesaria que resultó en un fracaso. Este relato explica los resultados de las elecciones, en las que los demócratas obtuvieron una victoria arrolladora en todo el país, lo que supone un rechazo absoluto a la visión del presidente sobre la vida en Estados Unidos”.

El senador electo demócrata Abdul El-Sayed saluda a sus partidarios tras los comicios Julia Demaree Nikhinson - AP

También cuestionó lo que veía como más peligroso del estilo de gobierno del presidente, y “reside en que Trump utilizó el gobierno federal contra la democracia estadounidense, en un esfuerzo implacable por desafiar, subvertir y socavar la infraestructura electoral de la nación”.

Su propia ruina

El diario británico The Guardian cubrió ampliamente las midterms, en crónicas y análisis. El jefe del buró de Washington, David Smith, recordó que Trump había publicado en redes sociales un documento, redactado por un supuesto historiador, donde se lo comparaba -entre otros- con Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler. “La comparación resulta ahora muy apropiada: el presidente de Estados Unidos ha librado, a fin de cuentas, una batalla de más y parece haber provocado su propia ruina”, señaló.

“Las elecciones legislativas de medio término han sido, a la vez, una derrota estrepitosa, una debacle absoluta y un acontecimiento que bien podría suponer la extinción política. Los bastiones republicanos -tradicionalmente inexpugnables- cayeron como fichas de dominó”, añadió.

Pero sostuvo que quedarse sin mayorías legislativas no alteraría excesivamente la manera de actuar del mandatario: “Durante sus dos primeros años de mandato, Trump prestó escasa atención al Congreso, salvo para sacar adelante su gran proyecto legislativo de medidas fiscales y de gasto. Actuó de forma unilateral en cuestiones como los aranceles o los ataques militares contra Venezuela e Irán”.

Gina Hinojosa saluda a los seguidores demócratas en la noche electoral de Texas Ashley Landis - AP

“Al igual que sus predecesores, es muy probable que siga utilizando la política exterior como un instrumento para forjar su legado; una perspectiva, sin duda, alarmante para el resto del mundo”, dijo Smith.

Laurence Nardon, analista del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, dijo en una columna en el diario parisino Le Monde que “las causas de este ‘tsunami’ están bien claras, pues se produjeron tras una serie de excesos -no derivados de una mejora en el nivel de vida del país, sino de la brutalización de la vida política y la corrupción impulsadas por el clan Trump- que marcaron el escenario de cara al futuro, en 2025. Estos acontecimientos dieron a los demócratas un impulso que no se veía desde la elección de Barack Obama en 2008”.

El País de Madrid dedicó por su parte un demoledor editorial a las elecciones de medio término de Estados Unidos, subrayando el “hartazgo” de los votantes norteamericanos con su presidente.

“Los votantes han expresado el hartazgo por una economía golpeada por la inflación y las aventuras bélicas. Y al emitir este voto han rechazado también la agenda autoritaria que puso en marcha hace dos años, cuando conquistó la Presidencia por segunda vez, y que ha tensionado hasta extremos insólitos las costuras democráticas. A Trump le quedan dos años en la Casa Blanca. Pero ahora con el enorme poder del Congreso en contra”, celebró el prestigioso medio español.

El italiano Massimo Gaggi, corresponsal en Nueva York del Corriere della Sera, alertó sin embargo que Trump no dudará en echar a mano del veto, como él mismo anticipó, para superar el escollo del Congreso. Y advirtió que el jefe de la Casa Blanca tiene también una agenda de contingencia lista para usar y diseñada para esquivar al Poder Legislativo.

Los títulos de medios internacionales en reacción a las midterms

“La ola azul que le pasó por encima lo ha obligado a sacar a relucir un plan de emergencia -ideado ya en abril por sus asesores más agudos, entre ellos el jefe de presupuestos, Russell Vought-, concebido para ser desplegado en caso de derrota. Se trata de una agenda de gobierno para los dos años que le quedan en la Casa Blanca, limitada a medidas que el presidente puede adoptar de forma independiente al Congreso: nuevos aranceles, iniciativas de política exterior e intervenciones en la industria, el comercio y las agencias federales, empezando por aquellas que gestionan los flujos migratorios”, afirmó.

­Desde Brasil, donde Trump intervino activamente durante meses en favor del clan Bolsonaro y en detrimento del presidente Lula, Miriam Leitão, columnista de O Globo, dijo que los votantes se expresaron contra la guerra en Irán y contra la política económica proteccionista de Trump, dos factores de desequilibrio e incertidumbre.

“La reacción de los votantes en las urnas fue contraria a la guerra y a los aranceles, los cuales han generado inflación para el consumidor. El conflicto ha tenido repercusiones significativas no solo para Estados Unidos, sino también para la economía global. Se espera que, al ver reducidas sus facultades, Trump se vea presionado a poner fin al conflicto lo antes posible”, escribió la periodista brasileña.