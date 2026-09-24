La presidenta de Costa Rica despide a su canciller por asistir en su lugar a una cumbre donde estaba Donald Trump

NUEVA YORK.– La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves a su canciller por no informarle sobre una reunión de seguridad en Nueva York en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Fernández consideró en un comunicado que debió ser ella quien asistiera a la cita del llamado Escudo de las Américas, por lo que la omisión del canciller Manuel Tovar constituye según la mandataria una “negligencia” que causó un “gran daño de carácter estratégico”.

El encuentro, convocado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se desarrolló el martes al margen de la Asamblea General de la ONU.

Ese día la gobernante, aliada de Trump, no estaba en Estados Unidos. Mientras Fernández visitaba al mandatario colombiano Abelardo de la Espriella en Bogotá, Tovar tomó parte de la reunión junto a representantes de los 15 países que integran la coalición multinacional de cooperación en seguridad e intercambio impulsada por Trump.

Laura Fernández se dirige a sus seguidores en un discurso de campaña, durante la cual enfatizó la mano dura contra el crimen MARVIN RECINOS - AFP

“Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora Presidente de la República. Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico”, dijo el gobierno en un comunicado sobre la ausencia de la mandataria a la cumbre.

El comunicado añadió que la participación del país centroamericano fue gestionada “de manera inadecuada” por parte de Tovar, pues para la presidenta la participación en la iniciativa es “fundamental” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Amenaza inmediata

Los líderes que asistieron a la cita manifestaron su intención de sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”.

Costa Rica, que por décadas fue considerado uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta un deterioro de su seguridad por la violencia del narcotráfico.

Tovar reaccionó a su salida con un comunicado en el que evitó entrar en controversias con la presidenta, a quien agradeció la oportunidad de ocupar el cargo, aunque subrayó la importancia de las actividades que se han desarrollado durante la última semana en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al entonces canciller costarricense, Manuel Tovar, en un encuentro en Washington SAUL LOEB - AFP

“La situación de estos días refleja la importancia de la Semana de Alto Nivel de la ONU en medio de los desafíos actuales del mundo y particularmente ante la posibilidad real de asegurar la histórica elección de la compatriota Rebeca Grynspan como Secretaria General de Naciones Unidas”, señaló Tovar.

Fernández había anunciado desde la semana anterior que no asistiría a las actividades en Nueva York por “motivos de agenda”, entre ellos la visita que realizó a Colombia.

Tovar fue ministro de Comercio Exterior durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) y era considerado como una de las figuras fuertes de la continuidad, principalmente por su impulso al Tratado de Libre Comercio con Israel, que aún está en trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Fernández, quien asumió en mayo, anunció que el cargo de canciller recaerá temporalmente sobre la actual ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, quien también se encuentra participando de las actividades de la ONU en Nueva York.

Admiradora del presidente salvadoreño Nayib Bukele por sus políticas de mano dura contra el crimen, Fernández accedió a la presidencia con un programa que incluía reformas radicales al sistema judicial y de las leyes de seguridad para enfrentar la violencia del narcotráfico.

La presidenta aspira a sustituir así el modelo de país que surgió de la guerra civil de 1948, que abolió el Ejercito y sentó las bases del Estado de bienestar por el que era reconocida Costa Rica.

Agencias AP y AFP