La región reacciona a la caída de Santiago Peña y envía señales de apoyo al nuevo gobierno

ASUNCIÓN.– La asunción del exvice presidente de Paraguay, Pedro Alliana, como nuevo mandatario, tras la destitución de su predecesor, Santiago Peña, mediante un juicio político por su presunta vinculación con el colapso de Ueno Bank, ya generó las primeras reacciones internacionales, marcadas por expresiones de apoyo al flamante presidente y llamados a preservar la estabilidad institucional del país.

En el final de un proceso de dos días, los senadores paraguayos apoyaron el viernes con 44 votos la condena de Peña, quien había presentado su dimisión el jueves tras perder el apoyo de su partido. Alliana, un político conservador de ​52 años, asumió en ⁠su reemplazo para completar ⁠el mandato hasta 2028.

Peña y Alliana participan de la ceremonia de proclamación como presidente y vicepresidente del país, en Asunción NORBERTO DUARTE - AFP

Mientras el nuevo mandatario juraba, policías y fiscales ingresaron al domicilio de Peña en Asunción para comunicarle la orden de arresto mientras un grupo de ​manifestantes protestaba. La fiscalía dijo que Peña permanecería en su domicilio en calidad de detenido y se presentaría ante las autoridades el sábado.

La caída de Peña se ‌precipitó tras la intervención del banco local Ueno, una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos comerciales en el ​pasado. Su renuncia no fue aceptada formalmente, lo que dejó al país ​en un limbo político mientras continuaban los procedimientos de destitución.

Las reacciones de la región

Uno de los primeros países en reaccionar a la caída de Peña fue el de Brasil, donde el recientemente reelecto presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, manifestó su voluntad de trabajar con el nuevo mandatario paraguayo “de forma abierta, franca y cooperativa”, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y avanzar en la integración sudamericana. El mandatario también expresó su intención de recibir próximamente a Alliana en Brasilia para abordar la agenda compartida y dar un nuevo impulso a los históricos lazos de amistad entre ambos países.

Por su parte, Chile también felicitó a Alliana por su llegada a la presidencia y le deseó una gestión exitosa, en beneficio del pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional. En su pronunciamiento, el gobierno del presidente José Antonio Kast reafirmó su compromiso con las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, sustentadas, según señaló, en “el diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos”.

Lula da Silva estrechando la mano de Peña durante una reunión de alto nivel en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil [e]LUCIO TAVORA - XinHua

La embajada de Estados Unidos en Asunción también felicitó al nuevo presidente y destacó la importancia estratégica de la relación entre ambos países. “Paraguay es un socio regional estratégico, amigo y aliado de los Estados Unidos. Esperamos trabajar con el gobierno del presidente Alliana para avanzar los intereses de ambas naciones y pueblos”, expresó la representación diplomática en un mensaje publicado en redes sociales.

El gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también felicitó a su nuevo par. “El Gobierno de México saluda a Pedro Alliana en su nueva gestión como Presidente de Paraguay y le desea éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo”, señaló la administración mexicana en un comunicado.

Además, manifestó su voluntad de profundizar los vínculos bilaterales. “México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe”, escribió en X la cuenta oficial del ministerio de Relaciones Exteriores mexicano.

El Gobierno de México saluda a Pedro Alliana (@AllianaPedro) en su nueva gestión como Presidente de Paraguay y le desea éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo.



México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 7, 2026

Más allá de las felicitaciones, los acontecimientos en Asunción también despertaron preocupación entre los aliados internacionales de Paraguay. Una fuente del gobierno brasileño dijo a Reuters que la principal inquietud de Brasil era evitar una escalada de inestabilidad social y garantizar que la crisis bancaria pudiera resolverse sin desencadenar disturbios de mayor alcance.

En tanto, desde Taipei, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán aseguró que sigue de cerca la evolución política en Paraguay. También remarcó que los lazos de amistad con Asunción, su único aliado diplomático en Sudamérica, no se vieron afectados por la crisis.

Trump saluda a Peña al comienzo de la cumbre “Escudo de las Américas”, en el Trump National Doral, en Miami, Florida SAUL LOEB - AFP

En su primer discurso como presidente, Alliana prometió compensar a los afectados por el colapso financiero. “Lo que vengo a prometer es concreto, los compatriotas que hoy atraviesen un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados. No los vamos a dejar solos”, afirmó.

Mientras tanto, las autoridades ejecutaban una orden de detención contra Peña, acusado en el proceso político de presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria y participación en un encubrimiento institucional vinculado al banco. La fiscalía informó que el exmandatario permanecería detenido en su domicilio y que debía presentarse ante las autoridades el sábado.

Agencias AFP y Reuters