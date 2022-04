La salud del papa Francisco: “Hay un problema: el médico me dijo que no camine”

CIUDAD DEL VATICANO.- “No puedo caminar, me lo ha pedido el médico”, afirmó hoy el papa Francisco a un grupo de peregrinos para explicarles por qué no recorría el aula Paulo VI del Vaticano, donde los recibió en audiencia, para saludarlos.

“Después los voy a saludar, pero hay un problema: esta pierna no va bien, no funciona, y el médico me dijo que no camine. A mí me gusta caminar, pero esta vez debo obedecer al médico”, dijo Francisco al grupo de peregrinos llegados de Eslovaquia.

El papa Francisco, ayudado en el final de su audiencia general semanal en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, el 20 de abril de 2022. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

“Por eso les pido el sacrificio de subir las escaleras y los saludo aquí, sentado. Es una humillación, pero la ofrezco por su país”, agregó el Pontífice.

Francisco no pasó entre los fieles del Aula Paulo VI para los saludos, pero había llegado por sí mismo al escenario a pie, mientras que lo dejó junto a monseñor Leonardo Sapienza, regente de la Prefectura de la Casa Pontificia.

“Querría pasar a saludarlos a todos -confió el Papa a los peregrinos eslovacos-, pero los saludo de corazón desde aquí”.

“Rezo por ustedes, por sus familias, por su noble pueblo. Adelante y coraje. Y les pido, por favor recen por mí”, agregó.

Francisco sufre de dolores en la rodilla que desde hace algún tiempo han obligado a cambios en su agente. Recientemente se sometió a controles médicos específicos.

Agencia ANSA