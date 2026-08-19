La sequía extrema que pega en Europa tiñe a Inglaterra de un marrón reseco
Azotada por un clima históricamente seco, gran parte del país está perdiendo su color característico
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LONDRES.– Cuando William Blake imaginó una Inglaterra idealizada a comienzos del siglo XIX, la describió como una “tierra verde y agradable”.
La imagen, tomada de su poema conocido como “Jerusalem”, quedó profundamente arraigada en la identidad nacional. La gente lo canta como un himno en iglesias, estadios deportivos, salas de conciertos y actos políticos.
Sin embargo, esa imagen contrasta cada vez más con la Inglaterra de 2026, abrasada y marchita bajo un sol implacable.
En julio, las autoridades declararon en situación de sequía a la mitad de Inglaterra, después de una sucesión de fenómenos meteorológicos que batieron récords y de un mes en el que 19 de sus 48 condados prácticamente no registraron lluvias. Para conservar el agua, muchas empresas proveedoras prohibieron el uso de aspersores y mangueras, que podrían haber ayudado a mantener más verdes los campos y jardines resecos.
Así se ve la situación en algunos de los lugares más reconocibles del país:
Los blancos acantilados de la costa perdieron su cubierta verde
Sussex, 4 de agosto
Los alrededores de Stonehenge están marrones y cubiertos de vegetación seca
Wiltshire, 28 de julio
Una de las grandes vistas del castillo de Windsor luce descolorida
Windsor, 31 de julio
Los campos deportivos dispersos acentúan todavía más el contraste
Berkshire, 25 de julio
Poco diferencia ya a la arena de la hierba amarillenta que se extiende por encima
Kent, 6 de agosto
Las regiones del norte de Inglaterra también sintieron los efectos
Yorkshire, 29 de julio
Los parques de la capital fueron especialmente afectados
Londres, 27 de julio