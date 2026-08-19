La sequía extrema que pega en Europa tiñe a Inglaterra de un marrón reseco

LONDRES.– Cuando William Blake imaginó una Inglaterra idealizada a comienzos del siglo XIX, la describió como una “tierra verde y agradable”.

La imagen, tomada de su poema conocido como “Jerusalem”, quedó profundamente arraigada en la identidad nacional. La gente lo canta como un himno en iglesias, estadios deportivos, salas de conciertos y actos políticos.

Sin embargo, esa imagen contrasta cada vez más con la Inglaterra de 2026, abrasada y marchita bajo un sol implacable.

En julio, las autoridades declararon en situación de sequía a la mitad de Inglaterra, después de una sucesión de fenómenos meteorológicos que batieron récords y de un mes en el que 19 de sus 48 condados prácticamente no registraron lluvias. Para conservar el agua, muchas empresas proveedoras prohibieron el uso de aspersores y mangueras, que podrían haber ayudado a mantener más verdes los campos y jardines resecos.

Así se ve la situación en algunos de los lugares más reconocibles del país:

Los blancos acantilados de la costa perdieron su cubierta verde

Sussex, 4 de agosto

En Beachy Head, un promontorio de la costa sur de Inglaterra conocido por el impactante contraste entre sus blancos acantilados de tiza, el mar azul y la hierba verde, ahora falta uno de esos elementos

Los alrededores de Stonehenge están marrones y cubiertos de vegetación seca

Wiltshire, 28 de julio

El sitio neolítico del sudoeste de Inglaterra, que atrae a millones de turistas, quedó abrasado y árido

Una de las grandes vistas del castillo de Windsor luce descolorida

Windsor, 31 de julio

El Long Walk, el paseo arbolado que conduce al castillo —una residencia especialmente apreciada por la reina Isabel II—, perdió gran parte de su vitalidad habitual después de semanas de calor implacable

Los campos deportivos dispersos acentúan todavía más el contraste

Berkshire, 25 de julio

En Bray, un pueblo a orillas del río Támesis, al oeste de Londres, solo la cancha de cricket conserva algo de su verdor

Poco diferencia ya a la arena de la hierba amarillenta que se extiende por encima

Kent, 6 de agosto

Una escena costera en Reculver Beach, en Kent, condado conocido con el apodo de “el Jardín de Inglaterra”

Las regiones del norte de Inglaterra también sintieron los efectos

Yorkshire, 29 de julio

El norte de Inglaterra, que no está sujeto a restricciones por la sequía, también perdió su color. La imagen corresponde a Saltburn-by-the-Sea, una localidad cercana a la ciudad de Middlesbrough

Los parques de la capital fueron especialmente afectados

Londres, 27 de julio