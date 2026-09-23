La trágica caída de un obrero de 22 años desde el Coliseo conmocionó a Italia y desató una fuerte polémica

ROMA.- La muerte de un obrero de 22 años, que cayó desde lo alto del famoso Coliseo mientras trabajaba, provocó este miércoles no sólo el cierre extraordinario del monumento por dos días, sino también una fuerte polémica. El trágico accidente conmocionó al país y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad laboral.

Todo ocurrió durante la noche, cuando uno de los monumentos más visitados de Roma —recibe unos 15 millones de turistas al año— estaba cerrado al público. Eran las 0.30 y Andrea Moretti, un obrero especializado en trabajos en altura y oriundo de la provincia de Teramo, en los Abruzos, trabajaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación del anfiteatro Flavio.

Un carrito de golf cerca del Coliseo, mientras varios turistas recorren las calles circundantes, en Roma Gregorio Borgia - AP

Fue entonces cuando cayó desde una altura de diez metros, en un impacto que resultó mortal. Mientras avanzan las investigaciones para reconstruir la dinámica del accidente, medios locales informaron que Moretti llevaba puesto un arnés, aunque no estaba enganchado a una cuerda de seguridad.

Sus compañeros de trabajo —entre ellos, un cuñado— se encontraban del otro lado de los muros del monumento y no presenciaron la caída, aunque sí escucharon un fuerte golpe. Al advertir lo ocurrido, dieron aviso a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. La fiscalía de Roma abrió una investigación por homicidio culposo y, a la espera de la autopsia, por ahora no se descarta ni un error humano ni un episodio médico repentino.

El denominado Parque Arqueológico del Coliseo decidió inicialmente cerrar al público solamente la sección del segundo nivel donde ocurrió el accidente. Posteriormente, y tras las protestas de los sindicatos de trabajadores, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli -que por la mañana había dejado una corona de flores en lugar de la tragedia-, tomó la decisión de cerrar completamente el acceso al Coliseo este miércoles y también este jueves. Esto cambió abruptamente los planes de miles de turistas que tenían una entrada para este miércoles.

“Ante la trágica muerte de Andrea Moretti —un trabajador de apenas 22 años que falleció durante el turno nocturno en el interior del Coliseo mientras realizaba trabajos en altura—, exigimos el cierre inmediato de todo el sitio como señal de respeto y reclamamos total claridad sobre lo sucedido. Resulta inaceptable que, ante un incidente de tal gravedad, solo se cierre un sector”, clamaron por la mañana la CGIL de Roma y el Lacio y la FP CGIL nacional. Estos sindicatos convocaron para la tarde a una marcha con antorchas para exigir justicia y “verdad total” y en solidaridad con los familiares de la víctima.

Andrea Moretti

“Una vez más, un trabajador vinculado a una cadena de contratación pública ha perdido la vida: una masacre intolerable que siempre responde a la misma lógica. Es hora de afirmar con firmeza que la humanidad y la vida de los trabajadores están por encima de la lógica del turismo y del beneficio a cualquier precio”, reclamaron.

En medio de polémicas por falta de controles, el ministro Giuli también dispuso la interrupción hasta nuevo aviso de las obras en curso en el monumento.

En su página web, el Parque Arqueológico del Coliseo informó que el cierre del emblemático monumento era una medida “extraordinaria”. Advirtió que iba a reembolsar las entradas que no habían podido utilizarse a partir de las 10.30 de la mañana y que no había posibilidad de cambiar la fecha de acceso. “Somos conscientes del impacto que esta situación excepcional puede tener en sus planes y agradecemos su colaboración y comprensión. En este momento de profundo pesar, deseamos también reiterar nuestras más sinceras condolencias y expresar nuestra solidaridad con la familia, los seres queridos y los compañeros del trágicamente fallecido Andrea Moretti”, podía leerse en el portal.

Motoristas desfilan frente al Coliseo durante las celebraciones por el 80° aniversario del scooter Vespa, en Roma Alessandra Tarantino - AP

El accidente conmovió a Italia, donde el año pasado murieron 1198 personas en su lugar de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Seguro contra Accidentes de Trabajo (INAIL) y volvió a encender el debate sobre un tema dramático, aun sin respuesta.

Desde todo el arco político, comenzando por la primera ministra, Giorgia Meloni, hubo palabras de pésame y de solidaridad con la familia de Moretti. En forma unánime, todos los referentes políticos reclamaron un esclarecimiento de los hechos, considerando “inaceptable” la muerte del joven de 22 años.

Si chiamava Andrea Moretti e aveva 22 anni l'operaio precipitato e morto al Colosseo. Stava lavorando sospeso su un sistema di funi per realizzare la nuova illuminazione. Marcella Maresca/Tg2 pic.twitter.com/zuuHwqla24 — RaiNews (@RaiNews) September 23, 2026

“Deseo expresar mis condolencias y mi solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en estos momentos tan difíciles. Asimismo, espero que se esclarezcan cuanto antes todos los detalles del suceso”, declaró la primera ministra.

“Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo. También en memoria de Andrea, seguiremos cumpliendo con nuestra parte y no escatimaremos esfuerzos para garantizar que tragedias así no vuelvan a ocurrir”, prometió.