El desalojo de una mujer de 87 años de la casa donde vivió siete décadas desata una tormenta política en España

MADRID.– Maricarmen Abascal, de 87 años y con movilidad reducida, fue desalojada este miércoles de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que vivió durante más de setenta años, después de una larga batalla judicial con la empresa propietaria.

La comisión judicial ejecutó el desalojo cerca del mediodía, en medio de un fuerte operativo policial y una concentración de cientos de personas. Personal sanitario del Samur la sacó en camilla y la trasladaron a un hospital.

Efectivos de la policía nacional española desalojaron a Maricarmen POLICÍA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL

El caso se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó el contrato de alquiler del departamento. Tras la muerte de sus padres, ella quedó como titular y continuó viviendo allí, sin dejar de pagar un alquiler que rondaba los 500 euros mensuales. El conflicto comenzó después de que el edificio cambiara de propietario en 2018 y la vivienda terminara en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, que sostuvo que el antiguo contrato ya no podía volver a subrogarse.

La inmobiliaria le planteó entonces un nuevo alquiler de hasta 1650 euros al mes, una suma que Maricarmen no podía afrontar con una pensión de unos 1350 euros. Desde octubre de 2025, vecinos y activistas lograron frenar tres intentos de desalojo, pero el cuarto, fijado para este miércoles, finalmente se ejecutó.

Era el cuarto intento de desalojo y el desenlace de un conflicto que convirtió a Maricarmen en uno de los rostros de la crisis de vivienda de Madrid. Durante la noche, vecinos y activistas del Sindicato de Inquilinas acamparon frente al edificio. Por la mañana, la Policía retiró a quienes bloqueaban el portal. Hubo forcejeos y cargas puntuales antes de que los agentes ingresaran al edificio y alcanzaran el sexto piso.

Cómo puede pasar esto en este país, que den la cara los responsables del desahucio de Maricarmen. pic.twitter.com/ETBMCM8ZiE — Irene Montero (@IreneMontero) September 23, 2026

Según El País, la nueva empresa llegó a reclamar 2630 euros mensuales y, durante negociaciones posteriores, entre 1600 y 1650 euros.

Una escritora anónima se ofreció a cubrir la diferencia. Urbagestión no aceptó la propuesta.

El caso había llegado incluso a Naciones Unidas. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió al Estado español suspender cautelarmente el desalojo o garantizar una alternativa habitacional adecuada mientras estudiaba la denuncia. Los tres intentos anteriores habían quedado aplazados.

La escena reunió además a dirigentes políticos y figuras de la cultura. La eurodiputada de Podemos Irene Montero acudió durante la madrugada.

Irene Montero: "¡Soy eurodiputada!"



Un agente de la Policía Nacional: "Me da igual, es una ciudadana como el resto".



MARAVILLOSO. pic.twitter.com/9uOYr1nm9M — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 23, 2026

Durante el operativo, un agente recriminó a la eurodiputada de Podemos que estuviera “soliviantando a la masa”. “Soy eurodiputada”, respondió Montero. “Me da igual, es una ciudadana como el resto”, replicó el policía, en un intercambio grabado en video.

La protesta sumó además un duro cruce político entre Irene Montero y Cayetana Álvarez de Toledo.

Álvarez de Toledo, diputada del PP, difundió luego esas imágenes y destacó la respuesta del agente. Montero le contestó en X: “¿Dónde estás tú, Cayetana? ¿Disfrutando de que desalojen a una señora de 87 años?”, y cuestionó la actuación policial durante el desalojo.

¿Dónde estás tú, Cayetana? ¿Disfrutando de que desahucien a una señora de 87 años? ¿Orgullosa de una policía que amenaza y pega palos en lugar de proteger a Maricarmen? Maldita vergüenza dais. https://t.co/RbAIvSGyhs — Irene Montero (@IreneMontero) September 23, 2026

El episodio se trasladó de inmediato al Congreso de los Diputados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó la jornada de “muy dramática” y responsabilizó al PP y a Vox por haber rechazado medidas antidesalojos, además de cargar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Desde Sumar, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy reclamaron al PSOE aprobar un decreto con una nueva moratoria, mientras Yolanda Díaz afirmó que las imágenes “no son dignas del Gobierno” que representan. Gabriel Rufián, de ERC, también cuestionó la política de vivienda del Ejecutivo.

Desde el PP, su vocero nacional, Borja Sémper, afirmó que llegará un momento en que “estas cosas se acabarán”, aunque sostuvo que no ocurrirá con el actual Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, ofreció a Maricarmen una plaza de emergencia gratuita en una residencia. Un primo también se ofreció a recibirla temporalmente. Tras abandonar la casa en la que vivía desde 1956, su destino inmediato seguía sin estar resuelto.

Diario El País