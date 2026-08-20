La vuelta de Harry: los motivos detrás del regreso a Gran Bretaña del hijo pródigo de la realeza

LONDRES.- La sorprendente noticia de que el duque y la duquesa de Sussex –el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle– regresarán a Gran Bretaña después de seis años de exilio autoimpuesto en Estados Unidos provocó conmoción en la familia real y en los medios.

Meghan con el entonces príncipe Carlos, junto al príncipe William y el príncipe Harry, durante el servicio por el Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster, en Londres RICHARD POHLE - POOL

Por el momento hay pocos detalles y es probable que surja más información en los próximos días, pero el motivo de la mudanza sería, en principio, que sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, asistan a escuelas británicas. La familia vivirá en una residencia privada que no pertenece a la realeza, aunque no está claro si la compraron o la alquilarán. Según me informaron, es probable que se instalen cerca de Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, con quien hablaron sobre la mudanza hace algún tiempo. Spencer vive en la finca de Althorp House, unos 120 kilómetros al noroeste de Londres.

El retorno del príncipe

Aunque la noticia cayó como un trueno el martes por la noche en Gran Bretaña y, según trascendió, el rey Carlos III fue informado de los planes de su hijo recién el domingo, la mudanza debe haber sido planeada desde hace algún tiempo: la inscripción de los chicos en las escuelas debe hacerse con meses de anticipación.

Sin duda, el rey estará encantado de tener la oportunidad de pasar más tiempo con unos nietos a los que ha visto muy poco. La mudanza es la culminación del denominado “Proyecto Deshielo” (“Project Thaw”), encomendado al secretario privado adjunto de Carlos, Theo Rycroft, para lograr el regreso de Harry al seno de la familia real después de años de distanciamiento tras el “Megxit” de la pareja.

El rey Carlos III camina junto a su hijo, el príncipe Harry, mientras llegan a la Capilla de San Jorge, en el interior del Castillo de Windsor, Inglaterra DAVID ROSE - POOL

Por eso, la noticia no debería haber tomado a todos por sorpresa. Durante el último año hubo señales de que Harry estaba interesado en establecer su propia corte real alternativa en Gran Bretaña. El comentarista de la realeza Richard Eden reveló la existencia del “Proyecto Deshielo” en diciembre pasado y explicó que no solo involucraba al rey, sino también a funcionarios del gobierno.

Ese mismo mes, el periodista estadounidense Rob Shuter citó a una fuente cercana al príncipe Harry que afirmó: “Harry quiere legitimidad. Quiere desenvolverse en el Reino Unido bajo sus propios términos –reuniones, trabajo benéfico, compromisos de alto nivel– sin ser tratado como un invitado en su propio país”.

El regreso de Harry puede estar motivado simplemente por el deseo de estar más cerca de su padre, que tiene 77 años y recibe tratamiento desde al menos 2024 por una forma de cáncer que no fue revelada públicamente. Pero la mudanza también podría representar para Harry una oportunidad de recuperar su lugar en la familia real mientras su padre todavía está en el poder y antes de que su hermano, el príncipe William, asuma el trono. Los dos hermanos continúan distanciados y es probable que William, como monarca, les quite a Harry y a sus hijos sus títulos.

El príncipe William, el príncipe Harry y Meghan asisten a un servicio por la recepción del féretro de la reina Isabel II en Westminster Hall, en el Palacio de Westminster, Londres ALKIS KONSTANTINIDIS - POOL

La familia real atraviesa una crisis de integrantes disponibles para asumir funciones oficiales. Los únicos miembros activos de la realeza menores de 60 años son el príncipe William y la princesa Catherine de Gales. Su hijo mayor, George, tiene apenas 13 años.

El tío de William, el expríncipe Andrew, ahora simplemente Andrew Mountbatten–Windsor, está desacreditado y apartado de la vida pública por su vinculación con los escándalos sexuales de Jeffrey Epstein. Los planes para incorporar como miembros activos de la realeza a sus dos hijas adultas, Beatrice y Eugenie, fueron suspendidos debido a preocupaciones sobre sus actividades empresariales. Hay una necesidad de refuerzos para la familia real.

Después de regresar a Gran Bretaña, Harry y Meghan podrían finalmente concretar la estrategia semirreal de estar “medio adentro, medio afuera” que propusieron hace seis años y que la reina Isabel II rechazó. Es probable que Harry se concentre en su trabajo benéfico, incluidos los Juegos Invictus del año próximo, el evento deportivo internacional que creó para militares y veteranos heridos, lesionados o enfermos.

La mansión Althorp House, en West Northamptonshire, en el centro de Inglaterra JUSTIN TALLIS - AFP

Meghan, casi con seguridad, continuará supervisando su marca de estilo de vida, As Ever, que lanzó el año pasado junto con Netflix, en el marco de una asociación que terminó en marzo.

La aparente expectativa de la pareja es que sean convocados para reemplazar a otros miembros de la familia en recepciones y fiestas en los jardines de los palacios reales, mientras la Corona evalúa la reacción del público, con un eventual regreso a las funciones oficiales.

Teniendo en cuenta los comentarios mordaces que Harry y Meghan hicieron en el pasado sobre la familia real y Gran Bretaña, en los que denunciaron racismo y malos tratos, este nuevo intento de empezar de cero en el Reino Unido puede parecer cínico e hipócrita. Pero reescribir sus propios relatos parece resultarles sencillo. Al final, el experimento estadounidense de Harry y Meghan no funcionó; ahora empieza otro capítulo, con el regreso del hijo pródigo.

Meghan y el príncipe Harry, mientras abandonan el balcón del Palacio de Buckingham TOLGA AKMEN - AFP

La reacción inicial de los comentaristas y del público británicos ante la noticia del regreso de la pareja fue abrumadoramente negativa, pero la familia real británica siempre ha jugado a largo plazo. La actual reina, Camilla, alguna vez fue vilipendiada; hoy es considerada un tesoro nacional.

Mientras Harry intentaba recomponer su relación con su padre, su índice de aprobación aumentó seis puntos durante el último año: el 33% de los británicos tiene una opinión favorable de él, según una encuesta de YouGov realizada el mes pasado. Sin embargo, todavía está lejos de contar con el respaldo de la mayoría, mientras que la valoración favorable de Meghan se mantiene en apenas el 22%.

La pareja debe confiar en que, con el tiempo, cambien las actitudes tanto dentro de la familia como en el país. Quizás los ayude una ola de simpatía el próximo agosto, cuando la nación conmemore el 30° aniversario de la muerte de la princesa Diana.