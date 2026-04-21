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Las bolsas repuntan ante el impulso de un posible diálogo entre Estados Unidos e Irán

El petróleo retrocede un 0,8% y el Brent se posiciona en unos 94 dólares el barril

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Las bolsas repuntan ante el impulso de un posible diálogo entre Estados Unidos e Irán
Las bolsas repuntan ante el impulso de un posible diálogo entre Estados Unidos e IránSeth Wenig - AP

TOKIO.- Las acciones repuntaban este martes, en un momento en que los mercados se animaron ante las noticias de que Irán está considerando asistir a las conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán.

Los inversores también estaban pendientes de la audiencia de confirmación en el Senado, prevista para más tarde, de Kevin Warsh, el candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la Reserva Federal (FED, por las siglas en inglés), a la que el republicano criticó repetidamente por no haber bajado los tipos antes y de forma más agresiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpAlex Brandon - AP

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 1,1%, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzaba un 2,7% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán. Los futuros del S&P 500 E-Mini se revalorizaban un 0,2%, mientras que el crudo Brent retrocedía un 0,8% hasta los 94,71 dólares el barril.

“Las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto de Oriente Medio impulsaron las acciones a nuevos máximos históricos”, escribió el BlackRock Investment Institute en un informe de investigación.

Guerra en Irán

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El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se resquebrajó después de que Washington anunciara la incautación de un buque de carga iraní, lo que provocó amenazas de represalias por parte de Teherán. Irán dijo durante el fin de semana que no participaría en una segunda ronda de negociaciones, aunque un alto representante declaró posteriormente a Reuters que el país aún podría enviar delegados a las conversaciones previstas en Islamabad.

La incertidumbre aumentó al conocerse que el vicepresidente JD Vance permaneció en Estados Unidos el lunes, desmintiendo los informes de que ya se dirigía a Pakistán para las conversaciones.

Las renovadas tensiones habían reavivado un repunte de los precios del petróleo durante la noche, mientras el tráfico por el estrecho de Ormuz seguía prácticamente paralizado.

“Aunque sigue siendo probable que se celebren conversaciones en Islamabad, la retórica de Washington y Teherán siguió apuntando a unas negociaciones frágiles y tensas”, escribieron analistas de Westpac en un informe de investigación.

Agencia Reuters

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