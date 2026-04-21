Una fuerte acusación de Trump pone en duda las conversaciones con Irán

ISLAMABAD.– A un día de expirarse la tregua entre Irán y Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a la República Islámica de haber violado el cese al fuego en “numerosas oportunidades”, en un mensaje que pone en duda el curso de las negociaciones de paz con Teherán. Sin embargo, funcionarios regionales aseguraron en las últimas horas que ambos países han dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Islamabad.

“Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones”, apuntó Trump en un posteo de su red social Truth, que encendió algunas alarmas en torno al futuro de la tregua con Irán, cuyo vencimiento se espera para el miércoles por la noche.

Pese a las crecientes tensiones, Pakistán sigue adelante con los preparativos para una segunda ronda de conversaciones mientras el frágil alto el fuego pende de un hilo, en gran medida por las dudas acerca de la asistencia de la comitiva iraní a Islamabad.

Vehículos y motociclistas circulan por una calle adornada con la bandera iraní en Teherán, Irán, el 21 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Ni Estados Unidos ni Irán han confirmado públicamente cuándo tendrán lugar las conversaciones, y la televisión estatal iraní negó que algún funcionario ya estuviera en la capital de Pakistán.

Los mediadores encabezados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, llegarán a la ciudad capital a primera hora del miércoles para encabezar a sus equipos en las conversaciones, precisaron funcionarios regionales a AP, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

En esa misma línea, Trump sostuvo en una entrevista a CNBC que Estados Unidos se encontraba en una posición negociadora sólida con la que acabaría consiguiendo lo que él denominó un “gran acuerdo”.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, dijo Trump en una entrevista con la CNBC cuando se le preguntó sobre la posibilidad de prorrogar el alto el fuego.

Captura de pantalla de la publicación de Trump

Mientras tanto, ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, y tras ello acusó a Irán de violar el alto el fuego “numerosas veces”.

Por su parte, el principal negociador de Irán afirmó que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

El alto el fuego de dos semanas empezó el 8 de abril y parecía probable que se extendiera si las conversaciones se reanudan según lo previsto.

Estrecho de Ormuz

Durante el fin de semana, Irán afirmó haber recibido nuevas propuestas de Washington, aunque advirtió que persiste una amplia brecha entre las partes. Entre los puntos que hicieron fracasar la última ronda de negociaciones figuran el programa de enriquecimiento nuclear de Teherán, sus aliados regionales y el control del estrecho de Ormuz.

Este último punto se mantiene como uno de los ejes centrales del conflicto. El sábado, Irán volvió a cerrar el estratégico paso marítimo en represalia por el bloqueo estadounidense a sus puertos.

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026. (Foto AP/Asghar Besharati) Asghar Besharati - AP

El férreo control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo, y el Brent, el estándar internacional, se cotizaba el martes cerca de los 95 dólares por barril, más de un 30% por encima del 28 de febrero, el día en que Israel y Estados Unidos atacaron Irán para iniciar la guerra .

Antes de que comenzara la guerra, el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto al transporte marítimo internacional, y Trump ha exigido que los buques vuelvan a poder transitar sin impedimentos por la vía navegable.

La embestida de Irán, derivó en un cruce de acusacioes y declaraciones incendiarias entre ambas partes. Aun así, funcionarios paquistaníes se mostraron confiados en que Teherán enviará una delegación hacia el final del martes para reactivar las conversaciones.

Agencias AP y AFP