Así fue el ataque de Estados Unidos a un carguero iraní que intentó evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- La Armada de Estados Unidos interceptó y tomó el control de un carguero iraní tras abrir fuego contra la embarcación en el Golfo de Omán, en un operativo que —según autoridades estadounidenses— quedó registrado en un video difundido por una de las cuentas oficiales del Departamento de Defensa estadounidense. El episodio ocurrió este domingo, en el marco del bloqueo naval impuesto por Washington a los puertos de Irán.

De acuerdo con la versión oficial, el destructor lanzamisiles USS Spruance interceptó al buque Touska, de bandera iraní, cuando navegaba a unos 17 nudos en dirección al puerto de Bandar Abbas, tras haber zarpado días antes desde Malasia. La embarcación se encontraba en tránsito por el norte del mar Arábigo, en una zona estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias durante un período de seis horas e informaron al carguero que estaba violando las medidas del bloqueo. Ante la falta de respuesta de la tripulación, el buque de guerra ordenó evacuar la sala de máquinas y luego disparó varios proyectiles desde su cañón MK 45 de cinco pulgadas para inutilizar el sistema de propulsión.

Tras el ataque, efectivos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el Touska y aseguraron la nave, que quedó bajo custodia de Estados Unidos. Según el presidente Donald Trump, la embarcación intentó evadir el bloqueo marítimo, mientras que el Comando Central indicó que la intervención se realizó de manera “deliberada, profesional y proporcional”.

El posteo del presidente estadounidense Donald Trump sobre la intercepción de un carguero iraní

El carguero, además, figura bajo sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Datos del sitio especializado Marine Traffic indican que el buque había zarpado el 12 de abril desde Malasia y se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa sur de Irán, cerca de Chabahar, antes de ser interceptado.

La respuesta de Irán

En un comunicado, el cuartel general militar Hazrat Khatam al-Anbiya de Irán confirmó la intercepción y captura del buque, y advirtió que responderá “pronto”. “Estados Unidos, con una actitud agresiva, violó el alto el fuego y, al cometer un acto de piratería marítima, atacó uno de los buques comerciales de Irán en aguas del mar de Omán. Disparó contra su sistema de navegación mediante el despliegue de varios de sus marines"; señalaron.

Y completaron: “Advertimos que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias por este acto de piratería armada del ejército estadounidense”.

Desde el inicio del bloqueo, el 13 de abril, fuerzas estadounidenses ya ordenaron a al menos 25 buques comerciales cambiar de rumbo o regresar a puertos iraníes en el marco de estas operaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al líder supremo iraní Mojtaba Khamenei ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

El episodio se produce en medio de una escalada en torno al estrecho de Ormuz. La navegación permanece fuertemente restringida: cientos de embarcaciones aguardan autorización en ambos extremos del canal, mientras Irán advierte que el tránsito será “imposible” si se mantiene la presión de Washington.

En ese contexto, las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos de actuar con “intimidación” y de poner en riesgo la vía diplomática. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, cuestionó el accionar estadounidense en una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mientras que medios estatales de Teherán pusieron en duda la realización de una nueva ronda de negociaciones prevista para esta semana en Islamabad.

La incautación del buque también introduce incertidumbre sobre ese canal de diálogo. La Casa Blanca había anticipado que una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance viajaría a Pakistán para retomar las conversaciones, en un intento por sostener una tregua de diez días cuyo cumplimiento ya se muestra frágil.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos Altaf Qadri - AP

El cese de hostilidades había sido anunciado por Trump tras contactos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun. Según el mandatario estadounidense, ambas partes acordaron un cese de hostilidades de diez días que entró en vigor el jueves, aunque en sus primeras horas se reportaron incidentes armados en el sur de Beirut, lo que puso en duda su cumplimiento pleno.

En esa línea, el mandatario norteamericano acusó a Irán de violar aquel acuerdo al lanzar ataques en la zona el sábado, que —según sostuvo— tuvieron como blanco embarcaciones de Francia y el Reino Unido. La naviera francesa CMA CGM confirmó que uno de sus buques recibió disparos de advertencia.

Con información de AFP y Associated Press