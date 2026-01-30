Trump elige a Kevin Warsh para dirigir la Fed en medio de su puja con Jerome Powell

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, una elección que podría provocar cambios drásticos en la poderosa agencia. Su candidato es un crítico habitual de la Fed que busca un “cambio de régimen” en materia de política monetaria, en un momento en el que Trump está presionando para tener un mayor control sobre el banco central, lo que despierta fuerte preocupación por el futuro de su independencia.

Warsh reemplazaría al actual presidente, Jerome Powell, en mayo, cuando expire su mandato. Trump eligió a Powell para liderar la Fed en 2017, pero este año lo ha criticado sin descanso por no reducir las tasas de interés lo suficientemente rápido.

“Hace mucho tiempo que conozco a Kevin y no tengo dudas de que será recordado como uno de los GRANDES presidentes de la Fed, tal vez el mejor”, dijo Trump en su red social, Truth Social. “Además de todo, es el candidato ideal, y nunca te decepcionará”.

El nombramiento, que debe ser confirmado por el Senado, supone el regreso de Warsh, de 55 años, a la institución, de cuya junta formó parte entre 2006 y 2011. Fue el gobernador más joven de la historia con apenas 35 años. Actualmente, es investigador en la Hoover Institution, de tendencia conservadora, y profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford.

En cierto modo, Warsh es una opción improbable para el presidente republicano, ya que durante mucho tiempo ha sido un “halcón” en la jerga de la Fed, alguien que suele apoyar tasas de interés más altas para controlar la inflación. El presidente republicano insiste en que la tasa clave de la Reserva Federal debería ser tan baja como el 1%, muy por debajo de su nivel actual de alrededor del 3,6%, una postura que pocos economistas respaldan.

En esta foto de archivo del jueves 11 de diciembre de 2014, Kevin Warsh habla con los medios sobre su informe sobre la transparencia en el Banco de Inglaterra Alastair Grant� - Pool AP�

Durante su mandato como gobernador, Warsh se opuso a algunas de las políticas de tasas de interés bajas que la Fed implementó durante y después de la Gran Recesión de 2008-2009. También expresó con frecuencia su preocupación en ese momento por la rápida aceleración de la inflación, a pesar de que se mantuvo en niveles mínimos durante muchos años después del fin de la recesión.

Sin embargo, más recientemente, en discursos y columnas de opinión, Warsh ha expresado su apoyo a tasas más bajas y a las políticas económicas del presidente.

Preocupación

El nombramiento de Warsh sería un paso importante para que Trump asuma un mayor control sobre la Fed, una de las pocas agencias federales independientes que quedan. Si bien todos los presidentes influyen en la política de la Reserva Federal mediante nombramientos, los ataques retóricos de Trump contra el banco central han suscitado inquietudes sobre su estatus como institución independiente.

Los crecientes esfuerzos de Trump por poner a prueba esa independencia, incluida la decisión de su Departamento de Justicia en enero de abrir una investigación penal sobre Powell, han sentado las bases para un difícil proceso de confirmación en el Senado para cualquier sucesor.

Donald y Melania Trump, anoche, en el estreno del film de la primera dama Jose Luis Magana� - FR159526 AP�

También ha abierto la puerta a la posibilidad de que Powell, quien calificó la investigación penal como un pretexto para presionar a la Fed para que establezca la política monetaria que desea el presidente, opte por permanecer en la Fed incluso después de que termine su mandato, en un intento por proteger a la Fed de la influencia política.

El nombramiento culmina un proceso de varios meses que a menudo se asemejó a una audiencia pública, ya que Warsh, el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y otros candidatos destacados entre ellos el actual gobernador de la Fed Christopher Waller y el experto en Wall Street Rick Rieder aparecieron regularmente en televisión para promocionar sus credenciales y exponer sus opiniones sobre la economía y la política monetaria de la Fed.

Las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés influyen, con el tiempo, en los costos de endeudamiento en toda la economía, incluyendo hipotecas, préstamos para autos y tarjetas de crédito.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la sede de esa institución en Washington, el mes pasado Jacquelyn Martin - AP

Por ahora, Warsh ocuparía un puesto en la junta directiva de la Reserva Federal que ocupó temporalmente Stephen Miran, asesor de la Casa Blanca que Trump nombró en septiembre. Una vez en la junta, Trump podría ascender a Warsh a la presidencia cuando finalice el mandato de Powell en mayo.

Desde su primer mandato, Trump ha roto con varias décadas de precedentes según los cuales los presidentes han evitado pedir públicamente recortes de tasas, por respeto a la condición de la Fed como agencia independiente.

Trump también ha buscado ejercer un mayor control sobre la Fed. En agosto, intentó destituir a Lisa Cook, una de los siete gobernadores de la junta directiva de la Fed, en un esfuerzo por asegurar la mayoría en la junta. Ha nombrado a otros tres miembros, dos de ellos en su primer mandato.

Sin embargo, Cook demandó para conservar su puesto, y la Corte Suprema, en una audiencia la semana pasada, pareció inclinarse a permitirle conservarlo mientras se resuelve su demanda.

La investigación económica ha demostrado que los bancos centrales independientes tienen un mejor historial en el control de la inflación. Funcionarios electos, como Trump, suelen exigir tasas de interés más bajas para impulsar el crecimiento y la contratación, lo que puede impulsar el aumento de precios.

Desafíos

Trump había anunciado que nombraría a un presidente de la Reserva Federal que recortaría las tasas de interés, lo que, según él, reduciría el costo de los préstamos de la enorme deuda de 38 billones de dólares del gobierno federal. Trump también quiere tasas más bajas para impulsar las ventas de viviendas, que se han visto frenada en parte por el aumento de los costos hipotecarios. Sin embargo, la Reserva Federal no fija directamente las tasas de interés a largo plazo para compras como la de viviendas y coches.

De ser confirmado por el Senado, Warsh se enfrentaría a dificultades para reducir significativamente las tasas de interés. El presidente es solo uno de los 19 miembros del comité de fijación de tasas de la Reserva Federal, de los cuales 12 votan en cada decisión sobre las tasas. El comité ya está dividido entre quienes se preocupan por la inflación persistente, que prefieren mantener las tasas sin cambios, y quienes creen que los recientes repuntes del desempleo indican una economía en crisis que necesita tasas de interés más bajas para impulsar la contratación.

El control de la inflación es uno de los desafíos del presidente de la Fed Stephanie Scarbrough - AP

Los mercados financieros también podrían contraatacar. Si la Reserva Federal recorta su tasa a corto plazo de forma demasiado agresiva y se percibe que lo hace por motivos políticos, los inversores de Wall Street podrían vender bonos del Tesoro por temor a un aumento de la inflación. Dichas ventas impulsarían al alza las tasas de interés a largo plazo, incluidas las hipotecarias, y serían contraproducentes para Warsh.

Trump consideró nombrar a Warsh presidente de la Reserva Federal durante su primer mandato, aunque finalmente optó por Powell. El suegro de Warsh es Ronald Lauder, heredero de la fortuna de la empresa de cosméticos Estée Lauder y donante y confidente de Trump desde hace mucho tiempo.

¿Quién es Warsh?

Antes de formar parte de la junta directiva de la Reserva Federal en 2006, Warsh fue asesor económico en la administración republicana de George W. Bush y banquero de inversión en Morgan Stanley.

Warsh colaboró ​​estrechamente con el entonces presidente Ben Bernanke entre 2008 y 2009 durante los esfuerzos del banco central para combatir la crisis financiera y la Gran Recesión.

En 2008, mientras la economía se hundía en una profunda recesión, Warsh expresó su preocupación por la posibilidad de que nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Fed pudieran impulsar la inflación. Sin embargo, incluso después de que la Fed redujera su tipo a casi cero, la inflación se mantuvo baja.

Kevin Warsh fue funcionario de la Fed KEVORK DJANSEZIAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En las reuniones de 2011, se opuso a la decisión de la Fed de comprar 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, un esfuerzo por reducir los tipos de interés a largo plazo, aunque finalmente votó a favor de la decisión a instancias de Bernanke.

En los últimos meses, Warsh se ha vuelto mucho más crítico con la Fed, pidiendo un “cambio de régimen” y criticando a Powell por involucrarse en temas como el cambio climático y la diversidad, la equidad y la inclusión, que, según Warsh, quedan fuera del mandato de la Fed.

Su enfoque más crítico sugiere que, de llegar a la presidencia, implicaría una transición drástica en la Fed.

En una entrevista en julio en la CNBC, Warsh afirmó que la política de la Fed “ha estado rota desde hace bastante tiempo”.

“El banco central que preside hoy es radicalmente diferente al banco central al que me uní en 2006”, añadió. Al permitir que la inflación se disparara en 2021-22, la Fed “cometió el mayor error en política macroeconómica en 45 años, que dividió al país”.

Agencias AP y Reuters