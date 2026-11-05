Las duras reacciones regionales a la renuncia de Peña y el silencio de sus aliados

ASUNCIÓN.- La renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en medio de un escándalo bancario que sacudió al país, provocó una ola de reacciones entre líderes de América Latina. Mientras algunos dirigentes expresaron su respaldo al líder paraguayo, otros aprovecharon su caída para cuestionar su gestión y lanzar críticas contra sus aliados regionales. En contraste, varios de sus principales socios políticos, entre ellos Donald Trump y Javier Milei, mantenían el silencio.

Peña, estrecho aliado del presidente estadounidense y accionista hasta 2025 de una empresa vinculada a Ueno Bank, presentó su renuncia este jueves, poco antes de que la Cámara de Diputados de Paraguay votara por unanimidad a favor de iniciar un juicio político en su contra. La decisión se produjo en medio de una creciente presión política y social por el colapso de la entidad financiera, que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus fondos.

Trump y Peña al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami SAUL LOEB - AFP

Desde Chile, el presidente José Antonio Kast optó por una postura cautelosa. Al finalizar su gira europea, que incluyó su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, evitó emitir un juicio sobre la salida de Peña y sostuvo que corresponde a los paraguayos resolver la crisis institucional.

“Cada país tiene sus realidades, sus situaciones, y no me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales como la que puede haber ocurrido en Paraguay”, afirmó el mandatario chileno.

Kast señaló que se trataba de una situación reciente y recordó que ya se habían producido cambios en la conducción del Banco Central paraguayo. “Había una situación que iba a ser llevada al Congreso, habíamos visto que se había cambiado a la directiva del Banco Central. Esta es una noticia en desarrollo que tiene que ser determinada por el pueblo paraguayo”, agregó.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid Eduardo Parra - EUROPA PRESS DPA

Sus declaraciones contrastaron con los elogios que había dedicado a la economía paraguaya apenas cuatro meses atrás. Durante una visita oficial a Asunción, el 1 de julio, Kast había presentado al país como un modelo para la región por su política tributaria.

“Paraguay es un ejemplo para toda la región”, había afirmado entonces. “Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer y, lo más importante, han disminuido la pobreza”, sostuvo durante aquella visita.

Esas palabras fueron recuperadas este jueves por la exministra de Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista chileno, Jeannette Jara, quien cuestionó al mandatario por haber destacado el modelo económico paraguayo antes de que estallara el escándalo. “El 1 de julio de este año, el presidente José Antonio Kast señalaba ‘Paraguay es un ejemplo para toda la región...’. Palabras sin fundamento, dichas con liviandad absoluta”, escribió Jara en su cuenta de X.

El 1 de julio de este año, el Pdte @joseantoniokast señalaba “Paraguay es un ejemplo para toda la Región…”



Palabras sin fundamento, dichas con liviandad absoluta.



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Una de las primeras voces en pronunciarse fue la del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien mantuvo una estrecha relación con Peña. Ambos integraban, junto con Milei y otros mandatarios de la región, el Escudo de las Américas, la alianza impulsada por la Casa Blanca para combatir a los carteles del narcotráfico en el continente.

“Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”, escribió Mulino en su cuenta de X.

“Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, agregó, en un mensaje de respaldo al mandatario saliente.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro, quien enfrenta actualmente un escándalo judicial, utilizó sus redes sociales para cuestionar al mandatario paraguayo y vincular su caída con el modelo económico de otros gobiernos de la región.

“Cae el primer presidente de la extrema derecha en América Latina: el señor Santiago Peña de Paraguay. Ni más ni menos, convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró”, escribió Petro.

“Ha quebrado a Paraguay. El mismo programa económico que se incrementó en Argentina se implementó en Paraguay y ahora se incrementa en Colombia”, añadió.

Cae el primer presidente de la extrema derecha en América Latina: El señor Santiago Peña de Paraguay.



Ni más ni menos, convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró.



Ha quebrado a Paraguay.



El mismo programa económico que se… https://t.co/bpNyaKd0cB — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2026

También se pronunció al respecto el expresidente de Argentina Alberto Fernández con una chicana al aliado del presidente Milei. Con una foto editada con IA, en la que se ve a Milei y a Peña con las típicas gorras rojas con la frase Make America Great Again (MAGA) que representa al trumpismo, Fernández bromeó en sus redes sociales.

“CYBERMONDAY EXTENDIDO. LLEVE SU GORRA CON DESCUENTO LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!!”, dijo Fernández.

CYBERMONDAY EXTENDIDO 🧢 LLEVE SU GORRA CON DESCUENTO LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!! pic.twitter.com/zk5c5trYdi — Alberto Fernández (@alferdez) November 5, 2026

Agencias AP y ANSA