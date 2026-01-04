Las fotos y videos de la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York tras su captura: “Feliz año nuevo”

Después de la captura de Nicolás Maduro tras una operación organizada del gobierno de Donald Trump, el líder del régimen chavista y su esposa, Cilia Flores, llegaron a suelo estadounidense, donde quedarán detenidos. Luego fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano, ubicado en Brooklyn, donde se espera que permanezcan hasta comparecer este lunes por la noche frente al tribunal en el marco de acusaciones por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Durante la noche de este sábado, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca compartió un video en el que se lo vio a Maduro con claridad, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales a través de una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York. Lejos de mostrarse desanimado, el izquierdista de 63 años declaró en inglés: “Buenas noches, feliz Año Nuevo”. Sin embargo, luego expresó en español: “Qué triste”.

Minutos más tarde se viralizó en redes sociales otro video de Maduro tras llegar a territorio estadounidense. Allí se vio al líder chavista caminando con dificultad a la par de las fuerzas de la DEA y a su esposa, cubierta por una campera verde, acompañándolo en la caminata. También se podía observar a testigos de la escena tomando fotos y videos del detenido.

El video de la Casa Blanca fue la primera imagen oficial de Maduro tras su detención, sin embargo, horas antes se pudieron captar fotos de Maduro en su llegada. Cerca de las 17.25 (hora local) se vio la silueta del presidente venezolano bajar del avión escoltado por decenas de agentes federales, entre ellos personal del FBI y de la DEA, aunque, debido a la oscuridad en las inmediaciones, no se podía distinguir con claridad los rostros de los allí presentes.

Poco después, trascendieron nuevas imágenes del momento en el que el líder chavista bajó del avión en la base de la guardia militar Stewart, esposado y escoltado por varios agentes de la DEA. En ese contenido sí se lo podía ver a Maduro luciendo un buzo azul. Incluso, en otra foto se puede observar al mandatario posando con los pulgares hacia arriba.

Maduro llegó al centro de detención en la noche del sábado después de ser trasladado en helicóptero a Manhattan y escoltado hasta la instalación por una caravana de vehículos policiales, según le confirmó el Departamento de Policía de Nueva York a CNN. En un primer momento, la llegada a la base de la guardia militar Stewart, en Nueva York, fue registrada por varias cadenas norteamericanas que trasmitieron en vivo el momento exacto en que ambos detenidos descendieron del avión USS Iwo Jima que los trasladó hasta allí.

El arribo de Maduro y Flores ocurrió horas después de que el propio mandatario norteamericano, Donald Trump, celebrara el operativo en Venezuela y ratificara en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago que Estados Unidos estará a cargo de liderar el proceso de transición en el país. Además rechazó que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sea la sucesora.

En ese sentido, Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo y remarcó en varias oportunidades que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia.