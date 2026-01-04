Así fue el momento en que Nicolás Maduro bajó del avión y arribó a la base militar de Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa y primera dama, Celia Flores, arribaron este sábado por la noche a los Estados Unidos, luego de ser capturados de madrugada por el Gobierno norteamericano. La llegada del líder chavista a la base de la guardia militar Stewart en Nueva York, fue registrada por varias cadenas norteamericanas que trasmitieron en vivo el momento exacto en que Maduro y Flores descendieron del avión USS Iwo Jima que los trasladó hasta allí.

Cerca de las 17.25 (hora local) se vio la silueta del presidente venezolano bajar del avión escoltado por docenas de agentes federales, entre ellos personal del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA). Sin embargo, debido a la oscuridad en las inmediaciones, no se podía distinguir con claridad los rostros de los allí presentes.

Funcionarios afirmaron a NBC News que se espera que lleven a Maduro en helicóptero a la ciudad, donde será procesado por cargos de narcotráfico y terrorismo y luego trasladado a la prisión del Centro de Detención Metropolitano. Las mismas fuentes agregaron que el líder venezolano deberá comparecer ante el tribunal el lunes por la noche.

El momento en el que Maduro bajó del avión

Tras arribar esta noche a la base militar de Stewart, en Nueva York, el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa y primera dama, Celia Flores, serán trasladados en las próximas horas al Centro de Detención Metropolitano, situado en Brooklyn, según consignó The New York Times.

De acuerdo a lo informado, la pareja será trasladada, primero, a la sede de la DEA en Nueva York y luego se los llevará al centro de detención mencionado, donde se espera que permanezcan hasta comparecer este lunes por la noche frente al tribunal.

El mensaje de Trump

El arribo de Maduro y Flores se da horas después que el propio mandatario norteamericano, Donald Trump, celebrara el operativo en Venezuela y ratificara en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, que Estados Unidos estará a cargo de liderar el proceso de transición en el país.

En ese sentido, Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo y remarcó en varias oportunidades que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia.

Trump brindó una conferencia de prensa en Florida. JIM WATSON� - AFP�

Si bien aclaró que todavía no está definido quién gobernará Venezuela una vez concluida esa etapa, el republicano dejó en claro que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo, al rechazar cualquier alternativa que implique la permanencia del régimen de Maduro “con otro líder”. Para justificar su postura, evocó precedentes históricos de ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, aunque reconoció implícitamente que se trata de experiencias con resultados dispares.

En relación a ello, Trump reparó en la reconstrucción económica, vinculada en gran medida al sector energético. Entonces, aseguró que las empresas estadounidenses repararán la infraestructura petrolera venezolana y comenzarán a operar para “generar dinero para el país”, reforzando así la idea de una administración directa de los recursos estratégicos mientras dure la presencia estadounidense en el territorio.