Un sismo de magnitud 5,2 golpeó el sur de España

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió el sur de España en la madrugada de este sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se trató de un temblor moderado con epicentro un kilómetro al suroeste de Otura, en las proximidades de la ciudad de Granada, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Un sismo se sintió en Granada, España, y provocó destrozos

Conforme los sismólogos revisen la información disponible, podrían modificar la magnitud reportada del sismo. La información recopilada adicionalmente sobre el temblor podría provocar que los científicos del USGS actualicen el mapa de la severidad del movimiento.

A partir del movimiento tectónico, varios habitantes de Granada registraron las consecuencias del temblor: en las imágenes que se viralizaron en redes sociales se pueden ver autos destrozados por el derrumbamiento de la mampostería de diferentes hogares. Además, en otro de los videos muestran como la señalización de la vía pública se movía.

De momento, el temblor provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se registraron diversos daños materiales, informó el medio español El Mundo.

Otro registro del temblor desde el balcón de un habitante de Granada

Según los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en términos relativos se trató de un movimiento de tierra significativo que, por su intensidad, pudo haberse sentido en Las Gabias y Churriana de la Vega. Aunque es poco probable significativos daños materiales. Sus efectos también podrían haber llegado, en mayor o menor medida, a regiones cercanas como Málaga, Motril o Almuñécar.

Para graficar los momentos de angustia que se vivieron en la localidad española, el medio local Granada Hoy señaló que miles de personas que se desvelaron decidieron salir a la calle por temor a nuevas réplicas.

Además, el diario granadino indicó que para hallar un sismo de magnitud similar habría que retroceder al ocurrido en Armilla el pasado 26 de julio, con una intensidad de 3,6, seguido de dos réplicas, aunque de menor intensidad, en Alhendín y en la propia Armilla.

Sismo en Granada, España

Granada fue la provincia en la que más municipios sintieron el terremoto, ascendiendo a 191. En segundo lugar quedó Málaga, donde vecinos de hasta 66 localidades diferentes, tanto de la costa oriental y occidental como del interior, percibieron que la tierra se movía.

El temblor de este sábado fue el quinto en las últimas 24 horas que se registró en la provincia de Granada, según las estadísticas del IGN.

Granada tiene una población de aproximadamente 235.000 habitantes

A partir del evento, Granada se consolida como una de las provincias de España con más riesgo sísmico, provocando un estado de constante alerta en su población.

Más temprano, un terremoto de magnitud 3,7 y con epicentro en la localidad de La Zubia se había dejado sentir ampliamente entre la población en la tarde de este viernes en Granada capital y en todo el Área Metropolitana.

Otro de los video que más se difundió en las últimas horas lo tuvo como protagonista a Francisco de Borja. El streamer, popularmente conocido como Sasel, estaba transmitiendo en vivo cuando empezaron los movimientos de la tierra. Mirando a la cámara y mientras se escucha cómo de fondo se caen varios artículos de su hogar, el creador repite: “Terremoto: terremoto. Y todavía dura”.

Una vez que el sismo mengua, Sasel se gira y pregunta en voz alta: “¿Están bien?“. Al oír que su familia no sufrió daños, el streamer se quita los auriculares, exhala el aire y se agarra la cabeza.

El streamer Sasel al momento del terremoto

El terremoto en Indonesia

Un caso similar al de Granada se vivió en la isla de Flores, al este de Indonesia, donde un terremoto de magnitud 7.7 sacudió las costas de ese distrito. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Aunque las autoridades aún no dieron precisiones sobre víctimas fatales, sí se registraron daños materiales. Además, se suscitaron diferentes réplicas de hasta 6,3 y se disparó una alerta por tsunami.

Otro de los videos que se viralizó tras el temblor

El epicentro del movimiento tectónico se ubicó 68 kilómetros al norte de la ciudad de Ende, capital de la isla.

Por otra parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG, por sus siglas en inglés) emitió un alerta de tsunami y advirtió sobre la posibilidad de que el terremoto genere olas de 0,94 m en la costa de Ende.

Sobre las réplicas, el USGS identificó tres. Las mismas de magnitud 56, 6,1 y 5,5 respectivamente. A partir de las últimas estadísticas nacionales, se estima que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores. Solo en Ende, su capital, la cifra asciende a 90.000 habitantes.

Luego del movimiento tectónico, desde la BMKG se aconsejó a los residentes de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más altas, mientras las autoridades monitorean de cerca los mareógrafos costeros para detectar cualquier cambio.