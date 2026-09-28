Las inundaciones en Bangkok empiezan a ceder tras las lluvias torrenciales que afectaron a 700.000 personas

BANGKOK.- Las aguas comenzaron a bajar lentamente este lunes en Bangkok después de un fin de semana marcado por lluvias casi ininterrumpidas que dejaron barrios enteros y avenidas bajo el agua. Aunque persistían precipitaciones aisladas, las autoridades aseguraron que las condiciones mejoraron lo suficiente para acelerar las tareas de drenaje.

Según el Centro de Control de Inundaciones de la capital tailandesa, el temporal afectó a unas 700.000 personas. Medios locales reportaron dos muertos en Bangkok y al menos diez víctimas fatales en todo el país.

El gobernador Chadchart Sittipunt declaró el estado de emergencia el sábado en los 50 distritos de la ciudad. Casi 7.000 personas permanecían alojadas en refugios, mientras que las autoridades concentraban sus esfuerzos en asistir a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

Las aguas comenzaron a bajar lentamente en Bangkok después de un fin de semana marcado por lluvias casi ininterrumpidas que dejaron barrios enteros y avenidas bajo el agua Sakchai Lalit - AP

Los sectores más afectados fueron los del este de Bangkok, especialmente el distrito de Bang Kapi, donde el primer ministro Anutin Charnvirakul recorrió zonas inundadas y participó en la distribución de ayuda.

En algunos puntos, el agua todavía llegaba hasta las rodillas de los vecinos, que continuaban desplazándose entre calles anegadas para trabajar o conseguir alimentos.

Entre ellos estaba Naowarat Supanikorn, una empleada doméstica de 55 años que perdió su empleo por no poder trasladarse hasta su lugar de trabajo. La mujer contó que tuvo que evacuar a sus tres perros y seis gatos cuando el agua ingresó a su vivienda durante la madrugada del sábado.

Rescuers evacuate a patient from a flooded area to a safer place after heavy rain in Bangkok, Thailand, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit) Sakchai Lalit - AP

“Me preocupan mis mascotas. Son mi prioridad. Está bien si no tengo trabajo y paso hambre, pero me gustaría ayuda para ellas”, relató.

Las inundaciones también provocaron compras de pánico, interrupciones en la distribución de alimentos y problemas operativos en empresas y organismos públicos. El Aeropuerto Suvarnabhumi registró demoras en la entrega de equipaje debido a la falta de personal, ya que numerosos trabajadores no pudieron llegar a sus puestos.

Ante la magnitud del fenómeno, el gobierno decretó feriados extraordinarios para las oficinas estatales durante el lunes y el martes, y dejó en manos de empresas e instituciones la decisión de mantener o no sus actividades.

People walk along a flooded Petchaburi road in Bangkok on September 26, 2026. Bangkok authorities declared a flood disaster across the Thai capital after almost 48 hours of heavy rain left canals full, roads submerged and residents wading through deep water. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) Agencia AFP - AFP

Las autoridades meteorológicas advirtieron que aún se esperan lluvias intensas en distintas regiones de Tailandia y alertaron sobre el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y desbordes de ríos.

El temporal también golpeó a países vecinos. En Myanmar, al menos diez personas murieron y decenas permanecían desaparecidas tras inundaciones y derrumbes en la región de Tanintharyi. En Camboya, las crecidas afectaron a casi 45.000 familias y obligaron a evacuar a unas 4.000 personas.

Con información de Associated Press