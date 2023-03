Las protestas contra Israel le costaron a Indonesia el Mundial Sub 20: “Perdimos una oportunidad de oro”

escuchar

YAKARTA.- Cuando una estampida en un estadio de fútbol en Indonesia mató a 135 personas el año pasado, se convirtió en uno de los peores desastres en la historia del deporte, dejando a fanáticos y jugadores traumatizados.

Los funcionarios indonesios vieron la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, programada para celebrarse en el país asiático del 20 de mayo al 11 de junio, como una oportunidad para deshacer parte del daño causado por el desastre y reparar la reputación de la nación entre los fanáticos del fútbol.

En cambio, la FIFA despojó a Indonesia de sus deberes de anfitrión del campeonato el miércoles en medio de protestas por la participación de Israel, un golpe para la nación de mayoría musulmana más grande del mundo que busca pulir su influencia en el escenario mundial. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) postuló al país para organizar el Mundial Sub 20 tras la baja de Indonesia.

Esta foto tomada el 26 de marzo de 2023 muestra a musulmanes realizando oraciones nocturnas durante el mes sagrado del Ramadán en la mezquita Istiqlal en Yakarta, Indonesia. ADEK BERRY - AFP

El equipo de Israel se clasificó para el torneo por primera vez este año, una situación que resultó tensa en Indonesia, que tiene simpatía por los palestinos desde hace mucho tiempo.

La disputa se produce en un momento en que los musulmanes conservadores de Indonesia se han vuelto más abiertos y muchos funcionarios están preocupados por dar un paso en falso antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Apoyar a los palestinos sigue siendo muy popular en el país.

En un video viral, la veterana periodista indonesia Najwa Shihab denunció a sus compatriotas que “hablan en voz alta sobre el sufrimiento de los palestinos”, pero han optado por cerrar los ojos ante la injusticia sufrida por las víctimas de la tragedia del estadio de fútbol del año pasado.

Una protesta en Yakarta contra la participación de la selección israelí en el Mundial Sub 20. (ADEK BERRY / AFP) ADEK BERRY - AFP

Los preparativos para el torneo se desbarataron cuando Wayan Koster, el gobernador de Bali, escribió al Ministerio de Deportes de Indonesia a principios de este mes pidiéndole a la agencia que prohibiera a Israel jugar en su provincia.

El sorteo del torneo estaba programado para realizarse en la isla esta semana. Cuando la FIFA lo pospuso después de enterarse de la solicitud de Koster, provocó una crisis para el gobierno de Indonesia.

Manifestantes musulmanes conservadores marcharon el lunes en Yakarta, la capital de Indonesia, con pancartas y cantando consignas en contra de la participación de Israel. El martes, el presidente Joko Widodo se dirigió a la nación y dijo a los indonesios que el gobierno siempre había sido “consistente y firme en la lucha y el apoyo a la independencia de una nación palestina y en el apoyo al logro de una solución de dos estados”.

Widodo dijo que Indonesia había pasado por un largo proceso de candidatura para albergar el campeonato y que la selección definitiva del país era “un honor para el pueblo indonesio”. Cuando el país fue nombrado anfitrión, Indonesia no sabía qué equipos participarían. Israel solo se clasificó en julio de 2022.

La participación de Israel “no tiene nada que ver con la consistencia de nuestra posición de política exterior hacia Palestina, porque nuestro apoyo a Palestina siempre ha sido sólido y fuerte”, declaró el martes y agregó que el público “no debe mezclar deporte y política”.

Arya Sinulingga, miembro del comité ejecutivo de PSSI, la asociación de fútbol de Indonesia, aseguró a los periodistas el domingo que la solicitud de Koster violaba una garantía que el país le había hecho a la FIFA como anfitrión del torneo, y afirmó que estaba preocupado por la daño que la decisión tendría en el fútbol indonesio.

Widodo envió al presidente de la asociación de fútbol de Indonesia, Erick Thohir, a reunirse con la FIFA para discutir la disputa en Qatar a principios de esta semana. Mientras estuvo allí, la oposición nacional siguió creciendo, especialmente dentro del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, el partido político tanto del presidente indonesio como de Koster.

El Estadio Gelora Bung Tomo, en Surabaya, Java Oriental, Indonesia, el jueves 30 de marzo de 2023. Trisnadi - AP

El viernes pasado, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, otro miembro del partido que es ampliamente considerado como un candidato presidencial, declaró que él también apoyaba los esfuerzos para prohibir la participación de Israel en el torneo.

El funcionario enfatizó que respaldar una Palestina independiente ha sido la piedra angular de la política exterior de Indonesia durante décadas.

El miércoles, el secretario general del partido, Hasto Kristiyanto, aseveró en un comunicado que el país “no debería comprometer nuestra ideología por el bien del mercado”.

Después de que la reunión con Thohir no resolviera la disputa el miércoles, la FIFA informó en un comunicado que Indonesia no organizaría el evento “debido a las circunstancias actuales”.

La FIFA añadió que las fechas del torneo se mantendrían sin cambios y que anunciaría un nuevo anfitrión “tan pronto como sea posible”.

Indonesia podría enfrentar más sanciones en las próximas semanas, incluida una posible prohibición de clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. Thohir dijo que “hizo todo lo posible” para resolver la situación y que el país tenía que aceptar la decisión de la FIFA. “Pido a todos los amantes del fútbol que mantengan la cabeza en alto ante esta dura decisión de la FIFA”, declaró en un comunicado.

Indonesia ha gastado cerca de 12 millones de dólares en la renovación de cinco estadios y 20 campos de práctica en preparación para el campeonato. DJ y músicos se han unido en una banda sonora oficial. El jueves por la mañana, Nova Rianto, un entrenador asistente de la selección sub 20 de Indonesia, publicó un video en Instagram que mostraba a los jugadores sollozando mientras intentaba consolarlos.

Para los fanáticos del fútbol indonesios, muchos de los cuales se preocupan mucho más por el fútbol que por la política, el repentino anuncio ha sido devastador. En un editorial del jueves en el Jakarta Post, el periódico dijo que la “credibilidad internacional ahora estaba en juego” del país y que las declaraciones de Koster y Ganjar eran “un intento descarado de politizar los deportes”.

“Hemos perdido una oportunidad de oro para hacer avanzar el deporte”, escribió el periódico.

Rabbani Tasnim, jugador de la selección sub 20 de Indonesia, dejó un comentario en la cuenta de Instagram de Ganjar: “Gracias, señor, por enterrar y destruir nuestro gran sueño de jugar en la Copa del Mundo frente a nuestra propia gente”.

Ser anfitrión del Mundial Sub 20 fue una rara oportunidad para que Indonesia jugara en el escenario global. Aunque el equipo no se clasificó para el torneo, como país anfitrión, se le habría permitido participar. Veinticuatro países están listos para participar en el Mundial Sub 20 este año, incluido Estados Unidos.

El torneo es un trampolín importante para las estrellas del futuro; Lionel Messi fue nombrado el jugador más valioso del evento de 2005, igualando el premio de 1979 ganado por Diego Maradona en Japón. El Mundial Sub 20, celebrado por última vez en 2019, normalmente se juega cada dos años. Pero el evento de 2021 se canceló debido a la pandemia y se reprogramó para este año.

Por Sui-Lee Wee y Victor Mather

The New York Times

