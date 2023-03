La FIFA decidió sacarle de manera oficial la organización del Mundial Sub 20 a Indonesia: ¿se mete Argentina?

escuchar

La noticia venía dando vueltas en los últimos días y finalmente se confirmó este miércoles: de manera oficial, la FIFA decidió sacarle la organización del Mundial Sub 20 de fútbol a Indonesia. La decisión se tomó a menos de dos meses de la fecha pautada para el comienzo (desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio). El escenario cambió abruptamente por cuestiones político-sociales. Además, se anunciará un nuevo anfitrión lo antes posible.

A través de un comunicado hecho en su página web oficial, la entidad que regula el fútbol mundial, expresó: “Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI), Erick Thohir, la FIFA ha decidido, debido a las circunstancias actuales, eliminar a Indonesia como sede del Mundial”. En la misma notificación se explica que habrá “posibles sanciones contra PSSI también pueden decidirse en una etapa posterior”.

La FIFA retira a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™



¿Cómo es la situación? El sorteo del Mundial Sub 20 debía realizarse esta semana en Indonesia, pero fue anulado, según anunciaron responsables del fútbol de ese país, tras un llamado del gobernador de Bali para prohibir que compita el equipo de Israel. Indonesia e Israel, precisamente, no tienen relaciones diplomáticas y el país asiático, que cuenta con la mayor población musulmana del mundo, es un ferviente defensor de la causa palestina. La FIFA anuló el pasado lunes el sorteo sin dar razones o una nueva fecha, según comunicó la Federación Indonesa de Fútbol (PSSI).

Wayan Koster, el gobernador de Bali, había llamado al boicot del equipo de Israel debido a la política indonesa de apoyo a los palestinos, en una carta enviada al Ministerio de la Juventud y de los Deportes en marzo pasado. La Copa del Mundo Sub 20, que reúne a 24 seleccionados, debe disputarse en varias ciudades del archipiélago de Asia del Sudeste desde el 20 de mayo.

La Argentina podría meterse como sede organizadora del Mundial Sub 20 y de ese modo participar de la copa JUAN MABROMATA - AFP

Y ante este contexto, la FIFA avisó en su comunicado cómo continúa la organización tras la oficialización: Se anunciará un nuevo anfitrión lo antes posible, con las fechas del torneo actualmente sin cambios. Ante semejante conflicto, según se conoció el mismo día de la suspensión del sorteo, se le abrió una puerta a la Argentina.

Fuentes de la AFA confirmaron a LA NACION que la decisión de postular a la Argentina al certamen está tomada. En principio, hay procedimientos protocolares que hay que seguir. Caída la sede de Indonesia, se tiene que abrir de emergencia un nuevo proceso de postulaciones. Sin embargo, dada la urgencia del caso, también existiría la posibilidad de que la FIFA designe la nueva sede a dedo.

Hay dos focos de interés en nuestro país para que el Mundial Sub 20 se realice en la Argentina. En primer lugar, le daría a la selección Sub 20 la chance de participar del certamen por el derecho que tienen garantizado los países anfitriones. Nuestro país había quedado eliminado de la competencia en el Sudamericano. Además, podría ser un buen banco de pruebas pensando en la candidatura para el Mundial 2030, conjunta con Uruguay, Paraguay y Chile. Por el momento, no hubo anuncios oficiales, pero ya se sabe que se decidirá lo antes posible.

