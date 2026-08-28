Las reacciones de líderes y figuras internacionales tras la muerte del rey Harald V de Noruega

OSLO.- En medio de la conmoción por la muerte del rey Harald V de Noruega, la realeza de todo el mundo y varios líderes y figuras internacionales expresaron sus condolencias por el fallecimiento del monarca de 89 años.

Uno de los primeros en manifestarse fue el propio primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, quien expresó su “profunda tristeza”, y decretó luto nacional hasta el día de los funerales.

Las casas reales europeas no tardaron en homenajear al difunto monarca, emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España.

Carlos III elogió la “calidez y humildad” de su “querido primo” Harald, a quien también destacó por su “dedicación inquebrantable, guiando a Noruega en tiempos de grandes cambios”. Y tras ello agregó: “Toda mi familia se une al recuerdo de un pariente y amigo muy querido cuya amabilidad, compasión y profundo sentido del deber resonaron más allá del mar y a lo largo de las décadas”.

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Sa Majesté le Roi Harald, qui a œuvré avec constance, tout au long de son règne, au renforcement des liens unissant la Norvège et la France.



Je garderai le souvenir de l’accueil chaleureux… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2026

En un sentido similar, la Casa Real española resaltó su “dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado”. Los reyes Felipe VI y Letizia difundieron un comunicado en el que despidieron al rey a quien describieron como un ejemplo “de responsabilidad, dignidad y humildad”. El rey falleció esta mañana las 6.35 en el Hospital Universitario de Oslo, donde había sido internado el 17 de agosto por motivo de una complicación derivada del tratamiento que realizaba para la anemia hemolítica.

También hubo mensajes de condolencias y homenaje de los reyes de Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

A message from The King following the demise of King Harald V of Norway. pic.twitter.com/8wnLWHDPBG — The Royal Family (@RoyalFamily) August 28, 2026

“Siempre llevaremos en nuestro corazón el recuerdo de nuestra especial amistad con él. El rey Harald sirvió a su país con amor, orgullo y dedicación”, declararon el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Beatrix de países bajos al expresar su “profunda tristeza”.

“Durante 35 años, el rey Harald fue un sólido punto de unión para el pueblo noruego. Combinaba el deber y la responsabilidad con la presencia y la humanidad. Era querido como pocos y muchos le echarán de menos”, indicaron el rey Frederik X y la reina Mary de Dinamarca.

Varios líderes europeos también compartieron por redes sociales su último adiós al monarca. “Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de su majestad el Rey Harald, quien trabajó incansablemente durante su reinado para fortalecer los lazos que unen a Noruega y Francia. Siempre recordaré la cálida bienvenida que nos brindó en Oslo en junio de 2025, junto con la Reina Sonja, a mi esposa y a mí. Expreso mis más sinceras condolencias a su majestad el Rey Haakon y al pueblo noruego, así como al pueblo francés”, señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La ‌presidenta de la ‌Comisión Europea, ⁠Ursula von der Leyen, se sumó a los mensajes de despedida.

Hvil i fred, Kong Harald. 🇳🇴 pic.twitter.com/9fzZNc1EAx — Erling Haaland (@Erling) August 28, 2026

“Mis condolencias al pueblo de Noruega tras el fallecimiento de su majestad el Rey Harald V.Durante más de tres décadas, sirvió a su país con calidez, humildad y un inquebrantable sentido del deber. En los momentos de alegría y de tristeza, unió a los noruegos”, remarcó von der Leyen.

“Fue un verdadero europeo y un servidor de su pueblo durante toda su vida. Mis pensamientos están con la Reina Sonia, el Príncipe Heredero, la Familia Real y el pueblo de Noruega. Sus palabras perdurarán”, concluyó.

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Sa Majesté le Roi Harald, qui a œuvré avec constance, tout au long de son règne, au renforcement des liens unissant la Norvège et la France.



Je garderai le souvenir de l’accueil chaleureux… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2026

Por su parte, el papa León XIV también compartió unas sentidas palabras para el monarca y su familia.

“Consciente de sus muchos años de servicio entregado al reino, que espero siga dando frutos”, aseguró el sumo pontífice ofreció la seguridad de sus oraciones “por el eterno descanso del difunto Rey”.

Entre las numerosas condolencias que está recibiendo la familia, destaca la de Erling Haalan, el delantero estrella de Noruega y del Manchester City, quien recordó con emoción el honor que supuso conocerl a Harald Ven persona tras el regreso de la selección noruega del Mundial.

My condolences to the people of Norway following the passing of HM King Harald V.



For more than three decades, he served his country with warmth, humility and an unwavering sense of duty.



In moments of joy and sorrow, he brought Norwegians together.



He was a true European and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2026

“Descansa en paz, rey Harald. Gracias por todo lo que has significado para Noruega. Fue un honor conocerte”, escribió el delantero del Manchester City en sus redes sociales.

El jugador noruego fue recibido en julio por el rey Harald V, el príncipe Haakon y los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el Palacio Real de Oslo tras el histórico Mundial que disputó Noruega, en el que llegó a cuartos de final.

Esprimo a nome del Governo italiano il piu profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà Re Harald V di Norvegia.



Un Sovrano che ha servito la sua Nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 28, 2026

La muerte de Harald V

El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

Desde el jueves, casi toda la familia estuvo acompañando al monarca hospitalizado desde el 17 de agosto, incluido el hijo de su nuera y nueva reina Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.

El monarca estuvo internado durante los últimos 11 días y desde la corona habían revelado que su situación era “extremadamente grave”.

Este viernes por la mañana el Palacio Real de Oslo confirmó la noticia de su muerte a través de un comunicado “Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad falleció apaciblemente en el hospital nacional”, revelaron.

Al anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el palacio fue puesta a media asta.

Con esto, el heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, se convierte automáticamente en rey. Su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte a su vez en princesa heredera.

Agencias AFP y ANSA