Voluntarios realizan trabajos de desinfección durante una campaña antivirus en Pyongyang, Corea del Norte, el 4 de marzo Fuente: Reuters

En secreto, Corea del Norte ha estado solicitando ayuda a otros países para enfrentar al coronavirus , a pesar de que públicamente niega que existan casos en el país, según un nuevo informe.

Funcionarios en la nación hermética se han acercado en privado a sus homólogos en otros países pidiendo ayuda urgente para combatir el brote, informó el periódico The Financial Times , citando a varias personas familiarizadas con el asunto y un documento no identificado.

También solicitó a los hospitales en Corea del Sur y a varias agencias de ayuda internacional la provisión de máscaras y kits para realizar pruebas , anunció Reuters el viernes pasado, citando a dos fuentes con conocimiento del asunto.

Cifras sospechosas

Hasta el momento, Corea del Norte no ha reportado oficialmente ningún caso del nuevo coronavirus, lo que generó sospechas en la comunidad internacional dado que la vecina Corea del Sur registró al menos 9200 contagios y China sobrepasó los 81.000.

A fines de enero, Kim Jong-un ordenó el cierre de la frontera con China después de que el brote comenzó a extenderse desde la provincia central de Hubei hacia otras regiones limítrofes con otros países.

Según el The Financial Times , el país ha examinado a al menos 590 ciudadanos, todos los cuales llegaron desde fuera del país en enero, pero supuestamente todos dieron negativo.

El líder norcoreano Kim Jong-un Fuente: AFP

Sin embargo, algunos medios de comunicación de Corea del Sur han informado que Corea del Norte registró muertes de Covid-19, pero que el régimen las está ocultando.

Por su parte, Daily NK , un sitio de noticias centrado en Corea del Norte, informó que 180 soldados norcoreanos murieron por el virus en enero y febrero, y que otros 3700 fueron puestos en cuarentena . Además informó que hasta cinco personas habían muerto por la misma enfermedad en Sinuiju, una noticias que también

El periódico surcoreano Chosun Ilbo indicó que había al menos dos casos sospechosos de la enfermedad en la ciudad de Sinuiju, que limita con China. Daily NK también informó que hasta cinco personas habían muerto por la misma enfermedad en ese lugar.

Un sistema de salud débil

La falta de suministros y equipo médico en Corea del Norte y el sistema de salud débil lo colocan en una mala posición para manejar un brote como el coronavirus, lo que ha suscitado preocupación en los organismos internacionales y las ONGs sobre la evolución de la situación en el país.

De hecho, la mayoría de los grupos internacionales han tratado de obtener exenciones de sanciones de la ONU para permitir envíos legales a Corea del Norte, pero el proceso lleva varias semanas.

Michelle Bachelet , Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, instó a que las exenciones a las medidas de sanciones tengan "un efecto amplio y práctico, con autorización rápida y flexible para equipos y suministros médicos esenciales".

"Es vital evitar el colapso del sistema médico de cualquier país, dado el impacto explosivo que tendrá sobre la muerte, el sufrimiento y un contagio más amplio", añadió.

Corea del Norte no ha reportado casos de coronavirus en el país aunque medios internacionales y expertos sospechan de la cifra Fuente: Reuters

El país actualmente teme no tener suficientes kits de prueba para sus ciudadanos, informó The Financial Times . "El gobierno tiene kits de prueba para Covid-19 y saben cómo usarlos, pero [el número de kits] no es suficiente, por lo tanto, [los funcionarios] solicitan a todas las organizaciones que los apoyen en este sentido", dijo una fuente a ese medio.

Las agencias de ayuda no gubernamentales también han estado tratando de ayudar a Corea del Norte a prepararse para el brote, pero están luchando para conseguir suministros a través de su frontera cerrada con China, informó Reuters .

Médicos Sin Fronteras dijo que los suministros de emergencia con destino a Corea del Norte se encontraban actualmente en Beijing y Dandong, una ciudad china limítrofe, y que los funcionarios estaban trabajando para que el equipo cruzara la frontera a pesar del cierre.

