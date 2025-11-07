Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico hacia el mar de Japón y vuelve a encender las alarmas en la región

SEÚL.- Corea del Norte disparó este viernes al menos un “misil balístico no identificado” hacia el mar del Este, informaron las fuerzas armadas surcoreanas, en un nuevo gesto de presión que coincide con el estancamiento del diálogo con Washington y Seúl. El proyectil fue lanzado alrededor de las 12.35 desde una zona situada al norte de Pyongyang y recorrió unos 700 kilómetros antes de caer en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón, según el Estado Mayor Conjunto.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que no se registraron daños ni heridos. En Tokio, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, calificó los ensayos norcoreanos de “absolutamente imperdonables” y urgió a acelerar la modernización militar. “Nunca es demasiado pronto para renovar nuestras capacidades de defensa”, afirmó, antes de advertir que Japón no descarta “ninguna opción” para proteger a su población.

Rusia, en cambio, respaldó a Pyongyang. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró: “Respetamos el legítimo derecho de nuestros amigos de la DPRK de garantizar su seguridad y tomar medidas para ello”.

El lanzamiento se produce ocho días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizara a Corea del Sur a construir un submarino de propulsión nuclear en Estados Unidos, un proyecto de enorme sensibilidad tecnológica y considerado un salto significativo para la industria naval surcoreana. Además, llega tras la visita del mandatario a Seúl, donde reiteró su voluntad de reunirse nuevamente con Kim Jong-un.

Aunque no hubo encuentro, Trump insistió en que está dispuesto a regresar a la región para mantener conversaciones. Kim, por su parte, ha dicho que conserva “buenos recuerdos” de sus reuniones con el líder estadounidense, aunque exige que Washington abandone la condición previa de desnuclearización total para reanudar el diálogo.

Mientras tanto, Pyongyang mantiene un ritmo acelerado de pruebas. En las últimas semanas lanzó misiles de corto alcance —incluido uno que aseguró era hipersónico— y múltiples misiles de crucero. También efectuó disparos de artillería hacia sus aguas occidentales coincidiendo con la visita a Corea del Sur del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Tras reuniones bilaterales de seguridad, Hegseth elogió los planes de Seúl de aumentar su gasto militar y subrayó que el objetivo de las tropas estadounidenses sigue siendo disuadir a Corea del Norte, incluso con una “mayor flexibilidad” ante las amenazas regionales.

Cooperación con Rusia

El contexto diplomático continúa empantanado desde el fracaso de la cumbre de 2019 entre Kim y Trump, cuando no hubo acuerdo sobre el alcance de la desnuclearización y el alivio de sanciones. Desde entonces, Pyongyang se ha declarado un Estado nuclear “irreversible”, amplió de manera acelerada su arsenal y estableció una creciente cooperación militar con Rusia. Según evaluaciones surcoreanas, el Norte ha enviado a Moscú alrededor de 15.000 soldados y grandes cantidades de armamento —incluida artillería y misiles balísticos— para respaldar la guerra en Ucrania. También acordó despachar miles de trabajadores de construcción militar y desminadores a la región rusa de Kursk.

Las relaciones bilaterales con Washington se tensaron aún más esta semana, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano denunció las nuevas sanciones estadounidenses relacionadas con delitos cibernéticos destinados a financiar su programa nuclear. Pyongyang acusó a Estados Unidos de “hostilidad” y prometió responder, sin especificar cómo.

En paralelo, altos funcionarios militares norcoreanos y rusos se reunieron en Pyongyang para profundizar la cooperación. Según la agencia estatal KCNA, las conversaciones se celebraron en un clima de fortalecimiento estratégico bajo el liderazgo de Kim Jong-un y Vladimir Putin. Corea del Sur señaló que vigila de cerca estas interacciones y que no hará suposiciones sobre un posible envío adicional de tropas norcoreanas a Rusia.

El creciente dinamismo armamentístico del Norte quedó en evidencia el mes pasado, durante un desfile militar en Pyongyang que exhibió sus sistemas más avanzados, incluido un nuevo misil balístico intercontinental que podría ser probado en las próximas semanas. Kim insiste en que Estados Unidos debe abandonar su exigencia de desnuclearización como condición para volver a dialogar, una postura que, según expertos, refuerza su estrategia de consolidarse como potencia nuclear mientras expande su influencia militar en cooperación con Moscú.

