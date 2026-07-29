Le falló el motor de la avioneta, tuvo que aterrizar de urgencia en una playa y el video de la maniobra no es apta para quienes tienen miedo a volar

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una playa del sur de California tras sufrir una falla de motor pocos minutos después del despegue. La emergencia concluyó con éxito y sin dejar personas heridas. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), a bordo de la aeronave viajaban dos personas que resultaron ilesas.

La FAA, agencia estadounidense encargada de regular la aviación civil y el tráfico aéreo, investiga el incidente junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), según reportó CNN. El incidente ocurrió en Huntington State Beach, dentro del condado de Orange, poco después de que la avioneta despegara del Aeropuerto John Wayne, ubicado a unos 55 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía del lugar, el piloto reportó “problemas mecánicos” apenas unos momentos tras el despegue. Según CBS LA, la división de noticias locales de la cadena en Los Ángeles, el incidente ocurrió en la tarde del lunes 27 de julio, cerca de las 2:10 p. m.

Las imágenes del descenso de la aeronave (Foto: CNN en Español)

El piloto, Mike Bremmer, relató que llevaba apenas cinco minutos de vuelo con destino a Van Nuys, un distrito en el Valle de San Fernando, cuando la hélice dejó de girar, lo que lo obligó a emitir una alerta de emergencia: “Mayday, Mayday, Mayday, estamos sobrevolando la costa y vamos a aterrizar en la playa”, se escucha decir al aviador en la grabación.

En las imágenes se observa la aeronave cruzando la bahía mientras desciende gradualmente. Al tocar tierra, se desliza por la arena hasta detenerse por completo. De acuerdo con las grabaciones, la falla ocurrió cuando el pequeño avión volaba a unos 300 metros de altura.

En declaraciones para Telemundo Nueva Inglaterra, el piloto expresó sentirse muy afortunado por el desenlace del incidente. “Podríamos haber caído mucho más abajo o sobre una zona urbanizada, intentando aterrizar en una calle pequeña con postes telefónicos e hidrantes. Tuvimos mucha suerte de estar cerca de la playa”, afirmó.

El piloto fue asistido tras caer de más de 300 metros de altura (Foto: Telemundo)

La aeronave, un Piper Cherokee de cuatro plazas, era piloteada por Bremmer, quien viajaba acompañado de su sobrino. Según reportó el programa informativo Inside Edition, en un costado del fuselaje se lee la frase: “Elevando la dignidad del anciano”. La inscripción responde a que Mike Bremmer es fundador de Elder Abuse Air Force, una organización sin fines de lucro en California que recurre a la aviación para combatir el fraude financiero y el maltrato físico hacia los adultos mayores.

¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes aéreos?

Según el bufete especializado en lesiones personales Morrow, Morrow, Ryan, Bassett & Haik, los principales detonantes detrás de los accidentes de avión son los errores de pilotaje, las fallas mecánicas, los factores meteorológicos adversos y los fallos en el control del tráfico aéreo. A estos se suman los impactos con aves y las incursiones en pista, entendidas como cualquier presencia indebida de una aeronave dentro del área operativa de un aeródromo.

Por: Laura María Villarraga Ariza.