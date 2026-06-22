Le pondrán “Argentina Way” a una cuadra de la Quinta Avenida en Nueva York

El Consulado General de la Argentina en Nueva York anunció la inauguración de una calle honorífica para el país en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. “Argentina Way”, como será denominada de forma permanente, estará ubicada en el mismo radio que la histórica sede del consulado: en la esquina de la calle 56 y la Quinta Avenida.

La petición oficial de la delegación fue aprobada recientemente por el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. “La distinción reconoce ocho décadas de presencia argentina en nuestra casa y celebra los profundos vínculos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo que unen a la Argentina con la Ciudad de Nueva York", expresaron desde el Consulado en un comunicado.

“La designación constituye también un reconocimiento a las relaciones construidas a lo largo de los años con nuestra comunidad a través de la diplomacia, el intercambio cultural, las artes, la promoción del comercio y las inversiones, y los múltiples lazos humanos que continúan fortaleciendo la relación entre nuestros pueblos", destacaron.

El comunicado oficial del Consulado X

La inauguración oficial —a la que fue invitada la comunidad argentina en la ciudad— tendrá lugar el próximo 24 de junio a las 19 (hora local).

La ceremonia, indicaron, se realizará al aire libre sobre la vía pública, que permanecerá abierta al tránsito durante toda la actividad. “Esperamos compartir este momento histórico y tan especial con nuestra comunidad y con los amigos de la Argentina en Nueva York”, cerraron.

La zona en donde está ubicado el Consulado es considerado un epicentro del lujo y la moda. Conocida por albergar tiendas insignias de marcas de alta gama y arquitectura —como Armani, Prada y el histórico local de Abercrombie & Fitch—, queda a sólo unas cuadras de Central Park.

Otros reconocimientos

Nueva York es de los estados con la comunidad hispana más grande en Estados Unidos, con más de cuatro millones de latinos, según consignó un estudio del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). De ese grupo, 29.000 son argentinos y viven en zonas como “Little Argentina”, una esquina ubicada en Queens que reúne locales, arte y más de la cultura rioplatense.

Ubicada entre las calles Corona Ave y Junction Blvd., el recibimiento para los que visiten la zona es un alto mural que representan algunas figuras icónicas del fútbol como Diego Maradona, Lionel Messi y los personajes de historietas Patoruzú, Hijitus, Mafalda y Clemente.

El mural cuenta con figuras emblemáticas de Argentina como Diego Maradona, Lionel Messi y Mafalda

A su vez, la pintura cubre la pared lateral de Río De La Plata Bakery, una de las panaderías más tradicionales de la zona, que vende productos nacionales como yerba mate, empanadas, medialunas, donas y alfajores de maicena.

Justo al lado de la panadería, se ubica La Esquina Criolla, una carnicería que ofrece todo tipo de cortes para hacer un asado. Frente a la tienda se encuentra El Gauchito, otra carnicería que cuenta con algunas mesas para tomar y comer algo.

Los servicios públicos en Queens tienen un costo de US$260,41 mensual. Con respecto al estilo de vida, el valor es un 8% más que el promedio nacional.