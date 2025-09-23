Nueva York es de los estados con la comunidad hispana más grande en Estados Unidos, con más de cuatro millones de latinos, según consignó un estudio del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). De ese grupo, 29.000 son argentinos y viven en zonas como “Little Argentina”, una esquina ubicada en Queens que reúne locales, arte y la cultura rioplatense.

Cómo es el rincón de los argentinos en Nueva York

Little Argentina queda ubicado entre las calles Corona Ave y Junction Blvd. Al llegar a la avenida Corona, los turistas y argentinas son recibidos con un alto mural que representan algunas figuras icónicas del fútbol como Diego Maradona, Lionel Messi y los personajes de historietas Patoruzú, Hijitus, Mafalda y Clemente.

El mural cuenta con figuras emblemáticas de Argentina como Diego Maradona, Lionel Messi y Mafalda

Este mural cubre la pared lateral de Río De La Plata Bakery, una de las panaderías más tradicionales de la zona. El horario era de lunes a sábado de 6.30 hs a 21-30 hs y domingos de 6.30 hs a 20.30 hs y cuenta con algunos productos argentinos como:

Yerba mate

Empanadas

Medialunas

Donas

Alfajores de maicena y de otras marcas como Milka.

Justo al lado de la panadería, se ubica La Esquina Criolla, una carnicería que ofrece todo tipo de cortes de carne para hacer un asado. Frente a la tienda se encuentra El Gauchito, otra carnicería que cuenta con algunas mesas para tomar y comer algo.

Dónde queda “Little Argentina” en Nueva York: el rincón sudamericano de Queens

“El Gauchito es otra carnicería. Podés sentarte, podés comprar fernet. Podés comprar todos los dulces. Podés comprar prácticamente todo lo que quieras", explicó el influencer argentino Dustin Luke en su cuenta en Instagram.

El Gauchito: el local más longevo en Little Argentina

El Gauchito se fundó en 1979 con el objetivo de ser un lugar donde los argentinos “puedan encontrar un pedacito de Argentina en Nueva York”. A través de su sitio web, presentaron una amplia carta con deliciosos postres y vinos argentinos más productos de carnicería como chorizos, morcillas y matambre.

El Gauchito cuenta con carnicería y un espacio para degustar comida Archivo/Sitio web Gauchito

“En un ambiente familiar, puedes compartir una parrillada o degustar platos tradicionales argentinos. Ofrecemos una amplia carta, deliciosos postres y los mejores vinos argentinos. En nuestra carnicería, encontrarás carne de primera calidad con cortes al estilo argentino, además de chorizos, morcillas y matambre", detalla su sitio web de El Gauchito.

Cuánto cuesta vivir en Queens, Nueva York

Redfin, una empresa de inmobiliaria en Estados Unidos y Canadá, informó que la vivienda en Nueva York cuesta 156% más que el nacional. En el caso de Queens, un alquiler de un apartamento tiene un costo estándar de US$3894. Si la persona quiere adquirir una casa, el valor puede rondar los US$730 mil.

Los inmuebles de Nueva York (entre ellos Queens) cuesta 156% más que el promedio nacional Pixabay

Los servicios públicos en Queens tienen un costo de US$260,41 mensual. Con respeto al estilo de vida, el valor es un 8% más que el promedio nacional. Algunos de los valores estándar según Redfin se encuentran: