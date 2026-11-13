El día que el papa León XIV volvió a ser el “padre Roberto” en Chiclayo

CHICLAYO, Perú.- Los habitantes de Chiclayo, emocionados y orgullosos, volvieron a abrazar este viernes a su querido “padre Roberto”, antiguo misionero y luego obispo de esa diócesis, y ahora líder de la Iglesia Católica.

A pesar del calor sofocante y de las temperaturas de 31 grados, una multitud inmensa asistió a la misa en la explanada de Pampas de Pimentel, una zona desértica a las afueras de la ciudad. Muchos caminaron hasta diez kilómetros en plena noche para ver de cerca a León XIV.

Prácticamente todos los habitantes de esa ciudad, donde el Papa sigue siendo el “padre Roberto”, se movilizaron para recibirlo. Llevaban esperando este momento un año y 189 días, desde aquel 8 de mayo de 2025, cuando el mundo entero supo, por sus propias palabras, que el primer papa estadounidense, nacido en Chicago, tenía en su corazón a una remota comunidad de la región costera del norte de Perú.

Los fieles chiclayenses aguardan las llegada de León XIV a la base aérea Ruiz Gallo ALFREDO ESTRELLA - AFP

“Estoy súper emocionada. Ha decidido venir a Chiclayo y lo tenemos en casa”, dijo Julie Albujar, que se despertó antes del amanecer con su hermana para viajar al lugar de la misa, donde tenían la tarea de recoger la colecta. “Aquí se está viviendo una fiesta. Y es una muestra de fe y de amor”.

Todos recordaban perfectamente dónde estaban cuando, desde la Logia de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro, su antiguo obispo dio a conocer a Chiclayo ante el mundo entero en cuestión de segundos.

“Saludos a todos, y especialmente a mi querida diócesis de Chiclayo, Perú, donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, compartió su fe y dio tanto para seguir siendo la Iglesia fiel de Jesucristo”, dijo León XIV aquel día.

Los bomberos rocían con agua a los feligreses que aguardan el paso del Papa en Chiclayo Silvia Izquierdo - AP

“Me da gusto que regrese”, dijo Rolando Antonio Mendoza, quien vendía carteles con la imagen del Papa frente a la catedral donde León solía celebrar misa. “A pesar de que ahora es el papa León XIV, no se ha olvidado de su tierra. Es muy afectuoso con las personas más pobres y me siento representado”.

Cerca de allí, el restaurante El Trébol se presentaba con orgullo como el restaurante del Papa, y su imagen aparecía en fotos enmarcadas de Prevost montando a caballo, caminando por el barro con botas de goma y celebrando su cumpleaños con una torta.

Un cartel en su mesa favorita, la número tres, con vista a la catedral, decía: “mesa bendita”. Como muchos otros lugares de la ciudad, el restaurante vendía “papaletas” con la imagen de León XIV en chocolate blanco.

Globos, carteles y muñecos alusivos a la llegada del Papa entre los fieles de Chiclayo ALFREDO ESTRELLA - AFP

A pocos pasos del restaurante, una figura de cartón de tamaño real del Papa daba la bienvenida a los visitantes a su antigua residencia en la diócesis, donde una exhibición mostraba los solideos de color púrpura amaranto, escarlata y blanco que usó como obispo, cardenal y ahora Papa.

“Me siento muy feliz por mi trabajo y porque el Papa es chiclayano”, dijo Cynthia Charrary, quien barría las calles cerca de la plaza principal de la ciudad antes de la llegada de León. “Queremos que la ciudad esté más limpia que nunca”.

Angustia

El mes pasado, cientos de miles de personas en Chiclayo vivieron momentos de angustia durante la cirugía de pulmón a la que se sometió León XIV, como él mismo recordó.

De hecho, organizaron vigilias y noches de oración por su salud, temiendo que este día nunca llegara. Pero ahora, finalmente, pudieron saludarlo entre gritos y cánticos multitudinarios.

Los fieles demuestran su cariño y su orgullo por la visita del papa a su segunda tierra en Chiclayo Silvia Izquierdo - AP

El más popular era “León hermano, el Papa es chiclayano”, acompañado del ondear de pequeñas banderas rojas y blancas, los colores de Perú, con las palabras “Bienvenido a casa”.

Para ellos, pero también para Prevost, la jornada fue como cerrar un ciclo, lleno de felicidad, emoción, entusiasmo, fe y un amor profundo y sincero. Fue como abrazar a un amigo, a un miembro de la familia, a quien vieron a diario desde 2015 hasta 2023. Algunos llevaron fotos de sus bodas, celebradas por su querido obispo.

Muchos otros recordaron ante la prensa local que se habían confesado con él y que sus hijos habían sido bautizados y confirmados por el hombre que ahora dirige la Iglesia Católica a nivel mundial.

Un feligrés vestido al estilo incaico saluda a la cámara a la espera de saludar el paso del papa León XIV en Chiclayo TIZIANA FABI - AFP

Para los fieles de Chiclayo, el Papa sigue siendo el mismo: el sacerdote de aquella época, el de la sonrisa, el del amor por los más pobres. Nadie en esa localidad olvidó cómo Prevost, durante los difíciles meses de la pandemia, llevó ayuda, medicinas, agua y alimentos a todos, especialmente a los más necesitados y a los habitantes de las aldeas más remotas, en lo profundo de las montañas.

Muchos otros sostenían fotos de su querido obispo, con las botas cubiertas de barro, ayudando a remover los escombros arrastrados por una de las muchas inundaciones que periódicamente azotan este país.

Y rezaban para que los proteja del “Superniño”, que volverá a golpear en las próximas semanas, pero con una furia aún mayor y más destructiva.

Agencias ANSA y AP