Allanan por primera vez en la historia la residencia presidencial de Paraguay en la investigación contra Peña

ASUNCIÓN.– La Fiscalía de Paraguay allanó este jueves por primera vez en la historia la residencia presidencial, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que provocó la caída del expresidente Santiago Peña.

El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. Se desataron manifestaciones multitudinarias.

El jefe policial Humberto Franco brinda una rueda de prensa en la residencia presidencial por el allanamiento DANIEL DUARTE - AFP

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar Ueno Bank con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

El allanamiento de este jueves “forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía detuvo por otra parte al superintendente de bancos del Banco Central de Paraguay (BCP), Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda en Asunción. El fiscal Cristian Benítez afirmó al medio ABC que existen “elementos de sospecha con respecto a la conducta” del funcionario, que era responsable de supervisar las entidades financieras del país.

La Justicia conduce dos investigaciones en paralelo, una centrada en los directivos de Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos, y otra en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva.

El superintendente bancario Holger Insfran es llevado por la policía en el marco de la causa del Ueno Bank DANIEL DUARTE - AFP

La Fiscalía ya había allanado la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. También registró una residencia de verano donde encontró una bóveda secreta que tras su apertura la encontraron vacía.

Peña está en prisión preventiva desde su destitución el 6 de noviembre mediante un juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

Nuevas detenciones

En la mañana de este jueves, se entregó a la Justicia y quedó detenido Manuel Astigarraga, mano derecha del principal directivo de Ueno, Miguel Vázquez, también detenido desde la semana pasada.

“El gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento” a la residencia de los mandatarios paraguayos, señaló un comunicado de la presidencia.

La casa de verano de Peña en San Bernardino

Aunque el BCP informó el miércoles que devolvió parte de sus ahorros a todos los depositantes de Ueno, la mayor suma del dinero sigue sin aparecer, incluidos más de 500 millones de dólares en fondos públicos previsionales.

En paralelo, la investigación judicial identificó, entre otras pruebas, una transferencia directa de 3,5 millones de dólares desde una cuenta corporativa del banco hacia la cuenta personal del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

La Justicia también investiga los 14 millones de dólares pertenecientes a la Conmebol que estaban depositados en Ueno Bank y quedaron inmovilizados tras la quiebra decretada por el Banco Central.

La magnitud de la crisis llevó incluso a la empresa estatal de electricidad Ande a suspender hasta diciembre los cortes del servicio por falta de pago. Al menos el 19% de sus clientes abonaba las facturas a través de la billetera digital de Ueno Bank.

El frente de la casa de Santiago Peña en Asunción, asediada por los manifestantes el día de su detención Fabián Marelli

Sin embargo, se estima que el número de usuarios afectados por la quiebra es mucho mayor, si se tiene en cuenta que la entidad bancaria contaba con unos tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes.

Al mismo tiempo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) anunció el miércoles que iniciará de inmediato las acciones legales necesarias para procurar la recuperación total de su capital invertido y de los intereses correspondientes a los certificados de depósito de ahorro (CDA) emitidos por Ueno Bank.

Se trata de una inversión de diez millones de dólares correspondientes al Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores de la EBY.

Impacto laboral

Además del perjuicio a los ahorristas y el desfalco de fondos públicos, el Ueno Bank causará con su derrumbe un impacto sobre al menos 27.000 puestos de trabajo, según estimaciones de especialistas.

Santiago Peña en el video donde anunció su renuncia a la presidencia paraguaya HANDOUT - X account of Paraguayan Presiden

El especialista en empleo Enrique López afirmó que el escándalo desencadenó una crisis en el mercado laboral y afectó a “unos 7000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos”. López destacó además la “urgente necesidad de evaluar las consecuencias sociales de la crisis y sus repercusiones sobre el consumo”.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha detectado indicios de que la crisis del banco Ueno se haya trasladado a países vecinos, según declaró la vocera del organismo, Julie Kozack.

“Vemos que las autoridades paraguay as han tomado decisiones rápidas, incluidos pagos a los depositantes”, declaró Kozack en rueda de prensa, en alusión al flamante gobierno de Alliana. “En general, no hemos detectado en Paraguay , o en la región, que [la crisis] se vaya a extender a otros bancos” añadió.

Agencias Reuters, ANSA y AFP