Líderes europeos viajarán con Zelensky para reunirse con Trump en la Casa Blanca

Dignatarios europeos y de la OTAN se sumarán al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para su reunión crucial con el presidente Donald Trump.

Ya confirmaron su presencia el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También estarán la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Se trata de un aparente esfuerzo para evitar que se repita el acalorado encuentro que sostuvieron Zelensky y Trump durante una reunión en el Despacho Oval en febrero pasado.

La presencia de los líderes europeos junto a Zelensky, una muestra del apoyo de Europa a Ucrania, podría ayudar a aliviar las preocupaciones en Kiev y en otras capitales europeas de que Zelensky corre el riesgo de ser presionado para aceptar un acuerdo de paz que Trump dice que quiere negociar con Rusia.

Von der Leyen, jefa del brazo ejecutivo de la Unión Europea, publicó en la red social X que “a petición del presidente Zelensky, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”.

El viaje en grupo subraya la determinación de los gobiernos europeos por asegurar que Europa tenga voz en los intentos de Trump por alcanzar la paz, después de la cumbre que sostuvo el presidente estadounidense el viernes con su homólogo ruso Vladímir Putin, a la cual Zelensky no fue invitado.