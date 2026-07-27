Llega una cuarta ola de calor a España y advierten por temperaturas superiores a los 40 grados

MADRID.- España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia, con cerca de 77.000 hectáreas afectadas por el fuego. A eso se sumó que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nacional advirtió por la llegada de la cuarta ola de calor en la temporada, con temperaturas que superarán ampliamente los 40 grados durante esta semana.

Las altas temperaturas llegan en uno de los momentos más críticos para el país europeo, en pleno estado de emergencia por los incendios que azotan a gran parte del territorio ibérico. “Van a empeorar las condiciones meteorológicas para apagar los incendios porque estamos a las puertas de un nuevo episodio de calor intenso y con humedad relativa baja”, advirtió Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, en diálogo con El País.

El organismo estatal español emitió este lunes un aviso especial por una ola de calor que iniciará el miércoles y se extenderá, por lo menos, hasta el próximo domingo. La advertencia rige sobre toda España, con más de 36° de forma generalizada y temperaturas de más de 40° en los valles y el sur de la Península.

La gente busca refugio de las altas temperaturas Meng Dingbo - XinHua

“No esperamos lluvias para esta semana y, con este nuevo episodio cálido, el peligro de incendios se volverá a disparar a niveles muy altos o extremos en todo el país a partir del martes, situación que se mantendrá o incluso irá a peor en los días siguientes”, añadió el portavoz.

Los incendios forestales tienen varios focos en la región de Madrid y en las provincias vecinas, y amenazan con converger en un enorme incendio alrededor de la capital.

Uno de los incendios en Ávila, al noroeste de Madrid, afectó cerca de 50.000 hectáreas. Este es el “mayor incendio forestal de la historia reciente” de España, afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió, en tanto, que quedan “horas complejas” por delante.

🌡️ Después de un breve paréntesis, vuelve el calor muy intenso a la mayor parte del país, especialmente a partir del martes.



➡️ Con los datos observados y previstos, julio de 2026 empataría como el mes más cálido desde que hay registros con julio de 2022.



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Incendios en Francia

Los incendios también se extendieron a otras regiones de Europa. En la costa atlántica de Francia, en la zona de Burdeos, los bomberos se enfrentan a un fenómeno conocido como “tormenta de fuego”, que hace que las llamas se vuelvan incontrolables, explicó el teniente coronel Éric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos.

En el centro del incendio, el calor es tan intenso que “provoca la autocombustión de todo lo que se cruza en su camino”, dijo. “En su interior se forman relámpagos que atacan las brasas en el suelo y siguen alimentando el incendio”, afirmó Brocardi.

En Le Porge, entre Burdeos y la zona turística de Cap Ferret, las imágenes aéreas mostraban hileras de casas calcinadas y vehículos carbonizados. “No queda nada. Todo ardió”, lamentó Mathieu Plessis al regresar a ese pueblo. Hasta el momento, aproximadamente 325.000 personas tuvieron que ser evacuadas en Francia y España.

En tanto, el presidente Emmanuel Macron convocó una reunión de crisis ante la posibilidad de que la nueva ola de calor empeore la situación. Aunque Francia se enfrenta a varios incendios activos, el que más preocupa es el de Burdeos, que ya arrasó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a 220.000 personas.

Ante la magnitud del fenómeno, los ciudadanos también se movilizaron: agricultores ayudan a los bomberos con sus tractores para combatir el fuego y distintos habitantes acogen en sus casas a personas evacuadas de los lugares del siniestro.

Las llamas en la ladera de una montaña en la zona de Cotignac THIBAUD MORITZ - AFP

El megaincendio en las puertas de Burdeos registró este lunes “menos focos activos”. “Tenemos menos focos activos que ayer [domingo]. Las condiciones meteorológicas son favorables, con menos viento”, declaró Wilfried Schneider, vocero del servicio departamental de incendios y socorro Sdis 33.

Sin embargo, advirtió que no pueden afirmar que el incendio está estabilizado. “Hemos estabilizado una situación que era completamente inestable, pero aún no tenemos el fuego bajo control”, apuntó. La llegada de una lluvia ligera dio un poco de respiro a los bomberos, que no bajan la guardia ante la ola de calor prevista a partir de esta semana.

“Se dan todas las condiciones para una reactivación del incendio”, dijo Philippe de Gonneville, alcalde de Lège-Cap Ferret, cuyo municipio fue golpeado desde el inicio del incendio.

En total, el incendio destruyó 240 viviendas, según la prefectura. Aunque no hubo víctimas fatales, 84 bomberos resultaron heridos, de los cuales diez tuvieron que ser evacuados.

Con información de AFP