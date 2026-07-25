Zelensky advirtió que los satélites rusos ayudan a Irán a dirigir sus ataques contra objetivos en Medio Oriente

KIEV.– El presidente de Ucrania, ‌Volodimir Zelensky, afirmó ‌este ⁠sábado que Ucrania constató que Rusia ​estaba ⁠transmitiendo ⁠a Irán sus observaciones satelitales de Medio Oriente ‌para que ​pudiera lanzar ​ataques en la región.

“Instruiré a nuestros servicios de inteligencia para que compartan con nuestros socios la información que tenemos sobre el renovado apoyo de Rusia al régimen iraní“, afirmó Zelensky en su cuenta de X.

“Desde principios de julio, hemos registrado una vigilancia activa por satélite rusa​ de los Estados del golfo Pérsico y de las instalaciones militares ‌estadounidenses situadas allí. Estas imágenes aparecen posteriormente en Irán", añadió el mandatario.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el Palacio Presidencial en Kiev Niall Carson - PA Wire DPA

“Al mismo tiempo, existe ‌una clara correlación entre las imágenes ⁠satelitales rusas de ‌estos emplazamientos y ⁠los ataques iraníes, ⁠tanto antes de los ataques, durante su preparación, como después, para evaluar los daños ‌causados", precisó.

El presidente ucraniano recordó en su denuncia sobre la conexión iraní que “el 19 y 20 de julio, cuatro bases aéreas quedaron dentro del área de interés de los satélites rusos: dos en Bahréin, una en Jordania y una en Kuwait“.

“El propósito es claro. Nadie en el mundo debería ignorar un hecho tan simple: el mal siempre busca la manera de empeorar las cosas y extenderse. Rusia, y también esta guerra, deben ser detenidas", aseguró.

Zelensky anunció además que Moscú “quiere recibir otros 30.000 soldados de Corea del Norte”, y dijo que el régimen de Pyongyang también se está preparando para transferir lanzadores de misiles balísticos adicionales a Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la derecha, estrecha la mano del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante un encuentro en Vladivostok, Rusia Yuri Kadobnov - Pool AFP

Un despliegue de tropas norcoreanas en la guerra supondría la segunda acción de este tipo desde 2024, cuando fueron desplegadas para combatir en la región rusa de Kursk tras una incursión sorpresa de las fuerzas ucranianas.

Zelensky describió estos movimientos como una “amenaza no solo para Ucrania”. “Rusia está ayudando a Corea del Norte a aprender a librar la guerra, a mejorar su armamento y a adquirir experiencia real en combate con ella. Todo esto supone una amenaza para cualquiera en Asia que se encuentre al alcance de los misiles norcoreanos", señaló.

Impacto a un buque iraní

También con respecto a la relación ruso-iraní, Zelensky había anunciado más temprano que en un ataque de largo alcance de las fuerzas ucranianas, “buques utilizados para transportar material de guerra a Irán, así como un buque de guerra, fueron alcanzados en el mar Caspio".

El mandatario lo dijo en una breve publicación en X, donde enumeró otros objetivos rusos alcanzados en las últimas horas por las “sanciones de largo alcance” ucranianas.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante una visita a Vladimir Putin en Moscú Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

Ucrania ha utilizado cada vez más drones de largo alcance para atacar instalaciones de la industria de defensa, infraestructura petrolera y centros logísticos en territorio ruso, incluyendo en el mar Caspio, con el objetivo de reducir los ingresos energéticos de Moscú, que financian su invasión.

En ese marco Zelensky afirmó que sus fuerzas habían logrado “muy buenos resultados” en los ataques contra objetivos rusos en el mar Caspio, incluyendo el mencionado buque con carga militar destinado a Irán.

Los ataques se produjeron mientras Kiev observaba un día de luto tras el ataque con misiles balísticos rusos cerca de Kiev que mató al menos a diez personas y dejó casi 100 heridos en una exposición de tecnología de drones cerca de la capital ucraniana el 24 de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que el barco atacado en el mar Caspio era suyo, aunque lo describió como un buque comercial. Teherán definió el bombardeo, que habría dejado un muerto y un herido, como una “agresión” y una violación a la Carta de la ONU.­­

Agencias Reuters y ANSA