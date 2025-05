Los 133 cardenales volvieron a votar pero no llegaron a un acuerdo para elegir al nuevo papa

ROMA.- Nueva fumata negra a las 11.51 locales. En el segundo día de cónclave, y después de la primera sesión de la mañana, los 133 cardenales electores, incomunicados y encerrados entre las residencias de Santa Marta y la Capilla Sixtina, votaron este jueves dos veces más, en dos escrutinios que tampoco dieron a luz al nuevo papa. Afuera, en la plaza, 15.000 personas aguardaban por el humo.

Fiel reflejo de una situación en ebullición y de un colegio de electores nunca tan numeroso y variado, el más internacional de la historia, con todos los continentes y 70 países representados, evidentemente es necesario más tiempo.

Aunque es imposible saber qué ha pasado adentro de la Capilla Sixtina desde que comenzaron, el miércoles por la tarde, a votar ante el espectacular Juicio Final de Miguel Angel, parece claro, después de dos fumatas negras, que los dos grandes favoritos no están consiguiendo el apoyo suficiente para avanzar hacia el número mágico: 89 (equivalente a los dos tercios de la asamblea).

El primer favorito es el cardenal Parolin, de 70 años, ya que, como secretario de Estado de 2013 a 2025, viajó a numerosos países de los cinco continentes, sin contar que recibió a muchos cardenales cuando visitaron Roma. Sin embargo, es sabido que varios electores no votarán por él por diversas razones -la principal, que no es un pastor, sino un diplomático-, por lo que no está nada claro que pueda conseguir los 89 votos necesarios para ser elegido. Mucho dependerá de cuántos votos obtenga en las primeras votaciones, lo que podría darle el impulso que necesita.

El segundo es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, exarzobispo de Manila, la diócesis más grande de Asia. Desde 2019, fue primero prefecto y ahora es proprefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, que supervisa las iglesias en tierras de misión. También fue presidente de Cáritas Internacional durante varios años y viajó extensamente en ese cargo. Seguramente contará con un fuerte apoyo de Asia, que cuenta con 23 electores, y de otras partes del Sur Global; pero, una vez más, al igual que el cardenal Parolin, no le será fácil obtener los votos necesarios para la elección.

Además de los principales candidatos, hay otros “papabili” que podrían obtener un apoyo sólido: el cardenal Robert Prevost, del orden de los agustinos, de 69 años, que nació en Chicago pero pasó muchos años de su vida como misionero y obispo en Perú, fue jefe de la orden agustina y actualmente es prefecto del Dicasterio para los Obispos; además, el cardenal francés, Jean Marc Aveline, de 66 años, arzobispo de Marsella y líder en el área mediterránea en el diálogo interreligioso y el trabajo en favor de los migrantes, que recientemente fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Francesa.

Un tercer cardenal que podría obtener apoyo es el italiano Matteo Zuppi, arzobispo de Bologna, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y enviado por el papa Francisco a Kiev, Moscú, Washington D.C. y Pekín para mediar e intentar alcanzar el fin de la guerra en Ucrania. Un cuarto cardenal mencionado como papable es Mario Grech, maltés de 68 años, exobispo de Gozo, a quien Francisco nombró secretario general del Sínodo de los Obispos en 2020. En este cargo, se ha hecho conocido internacionalmente por su promoción de la sinodalidad y su papel en los sínodos. Muchos notaron que este miércoles, en su homilía de la misa “pro eligendo Pontífice” (por la elección del Pontífice), el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, en campaña por Parolin, no sólo no mencionó a Francisco, sino tampoco a la sinodalidad o el sínodo, su gran apuesta hacia una Iglesia más acorde a los tiempos de hoy, inclusiva y abierta a todos.

Otro cardenal que podría obtener votos es Peter Erdö, de 72 años, arzobispo de Budapest (Hungría) y expresidente de la Conferencia Episcopal de la Unión Europea, que se supone fue la primera carta del ala conservadora, adversa a la sinodalidad, considerada una amenaza para la Iglesia. Una sexta posibilidad, fuertemente impulsada por la prensa italiana, es el cardenal franciscano Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, nacido en Italia, quien se encuentra en el ojo del huracán debido a la guerra en curso en Gaza, pero para muchos, con sus 60 años -cumplidos el 21 de abril, el día de la muerte de Francisco-, es demasiado joven para ser papa. Además, también es conocido por no favorecer una iglesia sinodal.

Los primeros cuatro cardenales, así como el cardenal Tagle, sí están comprometidos con las líneas maestras del papado de Francisco, pero habrá que ver si consiguen los 89 votos necesarios para la elección.

Si ninguno de los anteriores logra alcanzar el quórum necesario para la elección, entonces, según los entendidos, podrían surgir a otros candidatos, como los cardenales Jean Claude Hollerich, jesuita de 66 años, arzobispo de Luxemburgo que pasó más de 20 años en Japón y tuvo un papel central en el Sínodo sobre la Sinodalidad como relator general; y el cardenal Pablo Virgilio David, de 66 años, presidente de la Conferencia Episcopal Filipina y vicepresidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que demostró gran liderazgo y valentía en su país natal durante la presidencia de Rodrigo Duterte y su guerra contra las drogas, cuando fue amenazado varias veces por ayudar a las víctimas y sus familias. LA NACION pudo saber que el cardenal David causó un gran impacto con su intervención en las congregaciones generales previas al cónclave, que un cardenal definió como “una bomba”. Tanto el cardenal Hollerich como David hablan varios idiomas con fluidez.

En todo este cuadro “magmático”, los vaticanistas más expertos creen que, de repetirse una fumata negra esta noche (de Roma), tras la sesión de esta tarde, cuando los cardenales regresarán a la Capilla Sixtina para votar dos veces más, en el cuarto y quinto escrutinio, mañana viernes o quizás, el sábado, podrían llegar sorpresas.