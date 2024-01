escuchar

WASHINGTON.- De cara a las elecciones presidenciales de 2024, los republicanos tienen nuevamente en la mira a una antigua enemiga: la megaestrella pop Taylor Swift. El temor a que la cantautora exprese públicamente su respaldo a la campaña del presidente demócrata Joe Biden -como sucedió en el pasado- en su pulseada con Donald Trump generó todo tipo de teorías conspirativas por parte de figuras y simpatizantes del Partido Republicano, que le declararon la “guerra” a la artista.

Funcionarios republicanos y personalidades conservadoras de los medios de comunicación apuntaron en el último tiempo contra Swift, una las cinco mujeres más influyentes del momento según Forbes, ante la posibilidad de que la cantante sea el as bajo la manga de Biden para captar votos para los comicios del 5 de noviembre, en especial entre el electorado joven.

La cantante Taylor Swift ha respaldado a los demócratas en el pasado Archivo La Nación

Este furor desbocado tiene sus raíces en un odio que existe desde hace tiempo en la derecha hacia Swift, quien además de ser una superestrella global, es también abiertamente liberal y está en contra de Trump.

En 2018, Swift tomó la decisión de romper el silencio que mantuvo durante años en torno a su opinión política y desató una tormenta cuando extendió públicamente su voto a los demócratas para los comicios legislativos. “No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de todos los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quién amen”, escribió entonces.

La cantante apoyó más tarde a Biden en su exitosa campaña de 2020 y en septiembre pasado usó nuevamente su influencia para llamar a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral. Decenas de miles lo hicieron.

Si bien, por ahora, Swift no ha respaldado la reelección de Biden, miembros de la campaña y personas leales a Trump discutieron con el expresidente este asunto recientemente y están seguros de que la cantante eventualmente lo hará, según comentaron a Rolling Stone.

La preocupación de los republicanos podría cobrar fuerza en especial después de que The New York Times reportara el lunes que Swift es parte de su “lista de potenciales” aliados de Biden.

Un claro ejemplo es el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales representantes de Biden, que casi le rogó a Swift que se implicara más en la campaña del mandatario cuando habló con los periodistas tras un debate de las primarias republicanas en septiembre, al decir que su “posición es elevada y única” para motivar a los jóvenes.

La disputa entre Swift y Trump parece ser, para el exmandatario, una cuestión de ego. El líder republicano afirmó en privado que es “más popular” que la superestrella y que tiene fans más leales y comprometidos que los de ella, según informó una persona cercana a él a RollingStone, quien también aseguró que para Trump no tenía ningún tipo de sentido que Swift haya sido la elegida de Time como persona del año en 2023.

“Biden podría contar con Taylor Swift para salvarlo, pero los votantes miran estas tasas de inflación altísimas y dicen: ‘Nunca volveremos a estar juntos’”, bromeó Jason Miller, asesor principal de la campaña de Trump, en un mail a la revista, haciendo referencia al pop hit “We Are Never Getting Back Together”.

El expresidente Donald Trump, flanqueado por sus abogados defensores en la Corte Suprema de Nueva York, el 25 de octubre de 2023, en Nueva York. Seth Wenig - POOL AP

Lo cierto es que la guerra contra la cantante que revolucionó tres shows en el estadio de River en la Argentina el año pasado ya comenzó desde varios frentes. Una de las principales arremetidas vino por parte de Alina Habba, abogada de Trump, que republicó en su Instagram una publicación que decía: “¿Quien cree que este país necesita muchas más mujeres como Alina Habba y muchas menos como Taylor Swift?”.

Un segundo golpe lo dio en una entrevista con Fox New la jueza y presentadora Jeanine Pirro, que trabajó informalmente como asesora política de Trump durante su mandato. “No te involucres en política, no queremos verte ahí”, le dijo a Swift. “Biden está en un agujero con la gente joven, él lo sabe. Y si Taylor puede sacarlo de ahí, él va a ir por ella”, reflexionó.

“Creo que si quisiera proteger su legado, se mantendría al margen de la política [...]. No creo que quiera atarse a Biden ni que quiera elegir a un perdedor. Creo que va a mantenerse callada y eso es lo mejor que podemos pedir”, dijo la periodista conservadora Tomi Lahren de Fox News.

Give Taylor some credit… https://t.co/6aT7eDmJd6 — Tomi Lahren (@TomiLahren) January 31, 2024

“Biden no puede nombrar una canción de Taylor. Taylor no puede nombrar una política de Biden. Esta relación fue diseñada en un laboratorio”, opinó por su parte el periodista de Fox Jesse Watters.

Trump ya había realizado comentarios públicos en contra de Swift en el pasado, después de que la artista se declarara abiertamente demócrata. “Ahora me gusta la música de Taylor alrededor de un 25% menos”, expresó el entonces presidente.

La artista, con más de 279 millones de seguidores en Instagram, ha dedicado parte de su popular documental Miss Americana, disponible en Netflix, a abordar el momento en que decidió hablar públicamente sobre su opinión política. “Quiero estar en el lado correcto de la historia”, aseguró ante la intención de apoyar a los demócratas. Durante la pandemia fue una de las figuras que criticó a Trump por su mal manejo de la crisis.

Una teoría de la conspiración relacionada con la artista pop cobró fuerza en este último tiempo y apunta directamente a su relación amorosa. El mito que circula entre los republicanos argumenta que el romance de la cantante con la estrella de la NFL Travis Kelce es en realidad un complot para amañar el Super Bowl y conseguir la reelección de Biden.

Taylor Swift & Joe Biden: a love story pic.twitter.com/MaFQt5dlFT — Jesse Watters (@JesseBWatters) January 30, 2024

La relación entre la estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs cautivó al país, fascinado con las imágenes proyectadas en pantalla gigante de una animada Swift disfrutando los partidos desde las gradas. El fanatismo alcanzó su pico este fin de semana, cuando los Chiefs derrotaron a los Ravens de Baltimore y se clasificaron para el Super Bowl del 11 de febrero. En medio de las celebraciones, Swift bajó al campo para besar a Kelce, que acababa de jugar uno de los mejores partidos de su vida.

Pero lo republicanos no detectaron allí una historia de amor. Como su líder Donald Trump, los derechistas ven cada vez más teorías conspirativas y este romance no fue la excepción: lo consideran una operación psicológica contra el pueblo estadounidense y las elecciones presidenciales de noviembre.

”¿Es Taylor Swift un activo del Pentágono?”, fue la interrogante planteada por el canal Fox News en un debate con un exagente del FBI.

Una impulsora mediática de Trump, Laura Loomer, dijo a sus más de 800.000 seguidores en la red X: “La operación psicológica de interferencia electoral de los demócratas con Taylor Swift está ocurriendo abiertamente”.

Taylor Swift se mostró a los besos y abrazos con su novio Travis Kelce

Y Vivek Ramaswamy, un fallido candidato presidencial republicano que ahora respalda plenamente la candidatura de Trump para un segundo mandato, sugirió que existe un complot para impulsar a Biden mediante una falsa relación Swift-Kelce y una victoria armada de los Chiefs en el Super Bowl.

”Me pregunto quién va a ganar el Super Bowl el próximo mes. Y me pregunto si habrá un importante respaldo presidencial proveniente de una pareja artificialmente montada”, escribió en X.

Mike Crispi, personalidad televisiva y gran seguidor de Trump, habló aún más claro: “TODOS saben que Taylor Swift y Travis Kelce son falsos y que el Super Bowl está amañado. Eres un loco en este punto si NO lo crees”.

Según Crispi, Swift aparecerá en el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl y apoyará a Biden.

El abrazo entre Taylor Swift y Travis Kelce Getty

Kelce, una especie de leyenda por su exagerada personalidad fuera del campo y sus hazañas durante los partidos, se ha convertido en un improbable objetivo de la derecha tras promocionar las vacunas Pfizer contra el covid y, después, por ser el novio de una celebridad aún mayor.

La saga, no obstante, se adentró en un territorio desconocido: falsas imágenes pornográficas de Swift creadas con inteligencia artificial atrajeron millones de vistas en X antes de que fuesen removidas de la plataforma la semana pasada.

Agencias AFP y AP, y diario The New York Times

