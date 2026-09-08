Al menos nueve aeropuertos del Reino Unido suspendieron sus vuelos de salida por un fallo técnico

LONDRES.- Los vuelos programados para despegar este martes de los principales aeropuertos británicos, incluidos los dos más importantes de Londres, Heathrow y Gatwick, fueron suspendidos por un “problema técnico” en el servicio de control de tráfico aéreo, según informaron los aeropuertos en sus sitios oficiales.

“Hemos identificado que el problema residía en nuestro sistema de procesamiento de vuelos. Nuestro ingenieros se encuentran en el lugar y trabajan con urgencia para reanudar las operaciones normales lo antes posible”, declaró el proveedor de control de tráfico aéreo NATS en un comunicado.

We apologise for the delay this will cause to journeys, passengers should check with their airline on the status of their flight. We will provide updates on https://t.co/KSsC4AGv3a (2/2) — NATS (@NATS) September 8, 2026

El ente de tráfico aéreo indicó que “la recuperación llevará algún tiempo”, y aclaró que “el espacio aéreo está abierto”.

Heathrow, el mayor aeropuerto del Reino Unido, declaró que está trabajando con NATS para resolver el problema lo antes posible.

“El servicio de control de tráfico aéreo NATS está experimentando un problema técnico que afecta a los vuelos de salida en los aeropuertos del Reino Unido”, escribió en una publicación en X el Aeropuerto de Heathrow. “Pedimos disculpas a los pasajeros afectados y les recomendamos que consulten con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre sus vuelos”, agregó.

The air traffic control service @NATS is experiencing a technical issue which is impacting departing flights at UK airports.



Arriving flights are not currently impacted.



We are supporting our local NATS team in their efforts to resolve the issue as quickly as possible. We… pic.twitter.com/0s5pu4ODM5 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2026

El comunicado del aeropuerto indicó que el fallo técnico afectó únicamente a los vuelos de salida y que los vuelos de llegada no se han visto afectados por el momento.

El aeropuerto de Edimburgo indicó en una publicación en X que el problema podría afectar sus operaciones. En tanto, el aeropuerto de Dublín, en Irlanda, informó que los vuelos con origen y destino en sus instalaciones también se estaban viendo afectados.

Según el sitio web de seguimientos de vuelos FlightRadar24, el caos en los aeropuertos del Reino Unido podría prolongarse varias horas hasta la tarde de hoy. La plataforma indicó que Eurocontrol listó al Aeropuerto de Heathrow como “no disponible para llegadas entre las 14.00- 16.00″ hora local.

“Los vuelos entrantes actualmente están en espera o desviándose”, señaló en X.

Eurocontrol now lists London-Heathrow as unavailable for arrivals between 1400-1600 UTC. Inbound flights currently holding or diverting. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/i5vhyxZPzN — Flightradar24 (@flightradar24) September 8, 2026

Medios británicos reportaron que los aeropuertos afectados por los importantes retrasos son, al momento, los siguientes: Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Manchesterm Birmingham, Belfast, Edimburgo, East Midlands y Jersey. también estaría afectado por los problemas técnicos.

La aerolínea británica British Airways confirmó que sus vuelos se verán afectados durante la jornada de hoy. “Actualmente estamos experimentando interrupciones como resultado de un problema técnico que afecta al control del tráfico aéreo, que está a cargo de los Servicios Nacionales de Control del Tráfico Aéreo”, indicó un mensaje en X.

“Esto escapa a nuestro control y nuestros equipos están trabajando arduamente para que sus planes de viaje vuelvan a la normalidad lo antes posible”, señaló en respuesta a una usuaria que consultaba por el estado de su vuelo.

Hi Marty. Like all airlines, we're experiencing disruption to flights as a result of a technical issue affecting air traffic control. This is entirely out of our control and our teams are working hard to get your travel plans back on track as quickly as possible. Chelsea — British Airways (@British_Airways) September 8, 2026

En conversación con el medio local The Independent, un pasajero que se encontraba varado en el Aeropuerto de Luton contó que su avión estaba a punto de despegar después de una importante demora, cuando el controlador aéreo canceló la partida y todos los pasajeros tuvieron que ser trasladados nuevamente a la terminal.

“Nos dijeron que éramos los siguiente en la fila [para partir]”, dijo el viajero. “No parece que vayamos a ir a ningún sitio pronto”.

Este es el último problema que afecta a los sistemas de control de tráfico aéreo del país. En 2024, el regulador de aviación británico dijo que NATS necesitaba revisar sus planes de contingencia para interrupciones después de que el procesamiento automático de planes de vuelo fallara un año antes, causando el caos en los aeropuertos británicos.

Los directivos de las aerolíneas afirmaron que les había costado más de 100 millones de libras esterlinas (135,49 millones de dólares) en reembolsos e indemnizaciones.

En julio del año pasado, un problema técnico relacionado con el radar en el sistema de control de tráfico aéreo británico interrumpió los vuelos durante más de cuatro horas en los principales aeropuertos de Londres y otros lugares, incluido Heathrow.

Agencia Reuters