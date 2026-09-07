Reino Unido anunciará la prohibición del comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

El Reino Unido prevé anunciar este martes la prohibición del comercio de bienes y algunos servicios procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La decisión supone un replanteamiento de la relación de Londres con Tel Aviv y de un mayor respaldo a la causa palestina.

Según consignó The Guardian, la medida será presentada por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, como parte de un proceso que definió como un “amplio reseteo” de las relaciones entre Londres e Israel. Según adelantó, el gobierno buscará adoptar una postura más activa en respaldo de los derechos palestinos y de la solución de dos Estados.

La iniciativa prevé prohibir el comercio de productos originados en asentamientos israelíes que se extenderá a algunos servicios, incluidos la financiación y la publicidad de asentamientos.

La postura británica representa un mayor respaldo a la causa palestina Kin Cheung - AP

El Reino Unido considera oficialmente ilegales, según el derecho internacional, todos los asentamientos civiles israelíes construidos en territorios capturados durante la guerra de los seis días de 1967.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión internacional por la situación humanitaria en Gaza y por la expansión de los asentamientos israelíes y aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania, luego del fracaso de la Junta de Paz de Trump en logra el desarme total de Hamás y la retirada israelí.

De acuerdo con la información difundida, el canciller británico reafirmará el compromiso de Londres con una solución negociada de dos Estados y hará un llamado a respetar los derechos palestinos y el derecho internacional.

Entre las preocupaciones del gobierno británico figura especialmente el proyecto de asentamiento E1, una iniciativa al este de Jerusalén que propone construir más de 3.400 viviendas nuevas en Cisjordania ocupada, algo que dividiría en dos a ese territorio.

Colonos israelíes en las afueras del asentamiento de Bruchin, en Cisjordania, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Maya Alleruzzo - AP

Londres considera que el avance de ese proyecto amenaza con profundizar las dificultades para alcanzar una solución negociada al conflicto.

“Atraviesa el corazón de Cisjordania y corre el riesgo de hacer inviable un Estado palestino. Este gobierno no tolerará la destrucción de la solución de dos Estados. Actuaremos y presentaré un conjunto integral de medidas en las próximas semanas”, sostuvo Miliband.

Y añadió: “Quiero un replanteamiento integral de nuestro enfoque sobre estos temas porque es necesario, ya es hora.”

Asimismo, se espera que Gran Bretaña acepte un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2024 que declara ilegal la ocupación israelí de Cisjordania. Ese fallo exige a los gobiernos no ayudar ni colaborar con la ocupación israelí de territorio palestino, no solo con los asentamientos ilegales.

Repercusiones en Israel

Horas después de difundirse la noticia del anuncio de un replanteo en la relación bilateral entre Israel y Reino Unido, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a reconocer la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben Gvir.

Itamar Ben Gvir, el nuevo ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional de Israel, asiste a la reunión semanal del gabinete en Jerusalén el 3 de enero de 2023. ATEF SAFADI - POOL

En el mismo mensaje, el funcionario israelí sostuvo que el Reino Unido “no solo se conforma con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

El hijo mayor de Netanyahu opinó que las Malvinas son argentinas

La semana pasada el hijo mayor de Netanyahu, Yair, sugirió en sintonía que las Islas Malvinas pertenecían a Argentina y no a Gran Bretaña.