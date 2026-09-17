Los hutíes afirman haber derribado un F-15 de Arabia Saudita mientras continúan los enfrentamientos en Yemen

DUBÁI.– Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron haber derribado un caza F-15 perteneciente a Arabia Saudita el miércoles y difundieron un video durante la ⁠noche que muestra a combatientes gritando “Allahu Akbar” (“Alá es grande”) entre los restos carbonizados del lugar del incidente y sosteniendo un pedazo del ala del avión militar con la insignia saudita.

“Queremos que los sauditas pongan fin a su bloqueo y a ‌la ocupación de nuestro país, y que cesen su agresión contra nosotros. ¡Esta es nuestra exigencia!”, declaró el líder hutí, Abdul Malik al–Houthi, en un discurso televisado, sentado con una daga tradicional en el cinturón.

Las consignas en la pared detrás de él rezaban: “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición sobre los judíos, victoria para el islam”. “Victoria para el islam”.

Video publicado por los hutíes del presunto ataque contra el avión saudí

El jueves, Riad y los hutíes –respaldados por Irán– intercambiaron nuevos ataques mientras muchos yemeníes tomaban embarcaciones en el mar Rojo para huir ‌de los combates.

La televisión controlada por los hutíes informó de nuevos ataques aéreos sauditas en la provincia de Hajjah, cerca de la frontera con Arabia Saudita y de la costa del mar Rojo, así cómo en las inmediaciones de Taiz, más al interior y al sur.

La defensa civil ​saudí afirmó que ⁠un yemení residente falleció por ⁠los restos de un dron interceptado sobre la ciudad occidental de Taif, la primera víctima mortal que Riad anuncia en los repetidos ataques hutíes desde la semana pasada. ​Antes había informado de más de 80 heridos.

Video publicado por los hutíes de los restos de un avión de Arabia Saudita

Los combates en Yemen entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Arabia Saudita, y los hutíes dejaron al menos 63 muertos en ambos bandos en las últimas 24 horas, informaron a la AFP fuentes militares.

Al menos 23 soldados gubernamentales murieron en ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes en las provincias de Taiz y Lahj, afirmó un responsable militar de las fuerzas gubernamentales. Por parte de los hutíes, fuentes militares informaron de 40 combatientes muertos en ataques aéreos sauditas y combates terrestres.

Yemeníes que escapan del conflicto

En Yibuti, en la costa africana del mar Rojo, Wahida Omer, de 50 años, llegó a tierra firme tras huir en ‌una pequeña embarcación a través del estrecho de Bab el-Mandeb desde Yemen, cuando su pueblo natal, Dhubab, fue ​atacado cuando los hutíes irrumpieron en la zona.

Su esposo se había quedado atrás ​y ella no tenía ni idea de si estaba vivo, muerto o había sido capturado por los hutíes.

“El mar daba miedo, fue muy duro”, declaró en una entrevista grabada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los que iban en la embarcación “lloraron durante todo el trayecto, y llegamos sin dejar de llorar”, sin nada que comer.

Tiendas de campaña se alinean en el campamento Al-Firdaws para desplazados yemeníes, en Ras Imran, en las afueras occidentales de Adén, Yemen Abdulnasser Alseddik - AP

La OIM afirma que más de 100.000 yemeníes se han visto desplazados por los últimos combates, en su mayoría dentro del país.

Los hutíes, que desde la semana pasada se han apoderado de toda la costa yemení del mar Rojo en un avance relámpago, afirman ​que los saudíes perpetraron cientos de ataques aéreos en los últimos días. A su vez, han lanzado misiles y drones contra objetivos al otro lado de la frontera.

Trump espera que la guerra termine pronto

La extensión de la guerra de Medio Oriente a Yemen y Arabia Saudita amenaza además con agravar la escasez mundial de suministro energético provocada desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán en febrero.

Los precios mundiales del crudo bajaban el jueves, pero siguen muy por encima de los 100 dólares el barril tras dispararse hasta sus máximos desde mayo.

El costo del combustible para los consumidores ha aumentado de forma aún más ‌brusca, y el precio medio al por menor del diésel en Estados Unidos alcanzó el jueves un nuevo récord histórico, situándose justo por debajo de los 1,69 dólares por litro.

Imagen tomada de un video que muestra a combatientes afiliados al gobierno yemení enfrentándose con los hutíes en Al-Jawf, Arabia Saudita - - AFPTV

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado hasta ahora las peticiones de los saudíes de apoyo militar para combatir a los hutíes, quienes acordaron un alto el fuego con Washington ‌el año pasado después de soportar dos meses de bombardeos.

“Bueno, esperemos que estemos llegando al final de la guerra”, declaró Trump a los periodistas el miércoles. ⁠Asimismo, afirmó que los iraníes “quieren llegar a un acuerdo. Ya veremos cómo sale”.

No se han celebrado negociaciones entre Estados Unidos e Irán ⁠para poner fin a la guerra desde que el acuerdo provisional alcanzado en junio se rompiera a las pocas semanas.

La Marina estadounidense está tratando de guiar a los buques a través del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de la guerra, y también está imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.

Imagen tomada de un video sin fecha difundido por la Oficina de Medios de Ansar Allah, el brazo de prensa de los rebeldes hutíes de Yemen Ansar Allah Media Office

Irán afirma que el estrecho está cerrado y permanecerá así hasta que Washington levante el bloqueo. Está buscando un acuerdo con los estados vecinos del golfo Pérsico que le permita cobrar tasas a ‌los buques que transiten por la zona.

La guerra en Yemen y los ataques ​contra Arabia Saudita han puesto en peligro la principal ruta alternativa para el petróleo del golfo, ya que los hutíes han tomado la costa del mar Rojo y las islas situadas dentro de Bab el-Mandeb, el estrecho que se encuentra en su desembocadura.

El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que le permitía bombear petróleo a través de la Península Arábiga y transportarlo desde el mar Rojo, lleva cerrado desde que fue alcanzado la semana pasada en un ataque que, según ‌Riad, procedía de Irak, donde también operan milicias respaldadas por Irán.

Agencias AFP y Reuters