Los hutíes avanzan en Yemen sobre un estrecho clave y le suman presión a los aliados de Estados Unidos en el Golfo

ADÉN, Yemen.– La guerra en Medio Oriente sumó este domingo nuevos focos de tensión, con un retroceso de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en Yemen frente al avance de los hutíes, alineados con Irán, y nuevos ataques iraníes con drones contra instalaciones militares estadounidenses en Bahrein, donde tiene su sede la Quinta Flota de Estados Unidos.

En Yemen, las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente anunciaron un repliegue de sus posiciones en torno al estratégico estrecho de Bab el-Mandeb para concentrar tropas en las inmediaciones de Adén, la capital provisional del país, amenazada por el avance de los rebeldes hutíes. La decisión representa un importante revés para la campaña respaldada por Riad, que había lanzado una contraofensiva hace seis semanas con el objetivo de recuperar el control de la costa del mar Rojo y asegurar una de las principales rutas marítimas para el comercio y el transporte mundial de petróleo.

Los rebeldes hutíes ganan terreno en Yemen y amenazan con tomar Adén KHALED ZIAD - AFP

El movimiento hutí, que controla la capital Saná desde 2014, se encuentra ahora a unos 60 kilómetros de Adén, según fuentes militares y gubernamentales. Cuatro fuentes militares indicaron que los rebeldes tomaron los distritos de Al Maqatirah y Al Madaribah, mientras avanzan sobre la provincia de Lahij, situada entre el estrecho y la ciudad portuaria.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas del Sur, principal componente militar que combate junto al gobierno yemení, anunciaron un redespliegue de tropas desde el aeropuerto de Dhubab y la zona de Bab el-Mandeb, en la provincia de Taiz. La decisión, explicaron, busca “garantizar la seguridad de la capital, Adén, y las gobernaciones vecinas”, además de reforzar otros frentes ante las amenazas existentes.

Los estrechos de Bab al Mandeb y Ormuz

La retirada pone en riesgo los avances obtenidos por la coalición respaldada por Arabia Saudita durante las últimas semanas. Una ofensiva lanzada el mes pasado había permitido recuperar posiciones estratégicas alrededor del estrecho, aunque no consiguió expulsar por completo a los hutíes de la región ni recuperar la ciudad costera de Al-Mocha.

El control de Bab el-Mandeb tiene una importancia estratégica central ya que el estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una vía fundamental para el comercio marítimo entre Asia y Europa a través del canal de Suez. Su eventual consolidación bajo control hutí podría ampliar la capacidad de presión de Irán y sus aliados sobre una de las principales arterias del comercio energético internacional.

Irán y los hutíes abren nuevos frentes de presión sobre Estados Unidos y sus aliados del Golfo AFP via Getty Images

Los rebeldes intensificaron además sus ataques con misiles y drones contra objetivos sauditas. El domingo aseguraron haber lanzado dos misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y un centro financiero de Riad, además de atacar dos estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste. Arabia Saudita no confirmó inicialmente esas operaciones.

La infraestructura energética saudita adquirió una importancia adicional desde que la guerra en la región interrumpió el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por una coalición liderada por Arabia Saudita, y los hutíes se reanudaron en julio, después de una tregua alcanzada en 2022. Desde entonces dejaron más de 1600 muertos y unos 300.000 desplazados, según estimaciones de Naciones Unidas.

Ataques contra bases estadounidenses

Mientras los hutíes avanzaban en Yemen, Irán volvió a atacar objetivos estadounidenses en Bahrein, donde se encuentra la sede de la Quinta Flota de la Armada norteamericana. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado seis drones contra una base militar estadounidense en represalia por lo que calificó como “acciones hostiles” de Washington.

Las autoridades de Bahrein informaron que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron varios ataques, en las primeras operaciones de este tipo desde septiembre. Durante una breve alerta, el gobierno pidió a sus ciudadanos y residentes que mantuvieran la calma y buscaran refugio en el lugar seguro más cercano.

Dos días antes, la Guardia Revolucionaria había afirmado que atacó una instalación estadounidense de radar de alerta temprana en Bahrein. El ejército norteamericano negó que el emplazamiento hubiera sufrido daños y aseguró que había interceptado dos drones iraníes.

Iran’s IRGC says six drones were launched at a US radar installation at an air base in Bahrain, in retaliation for a US strike on a telecom tower in Sirik. Arab states have condemned the attack, which prompted warnings to Bahrain’s residents to seek shelter. pic.twitter.com/pX80DZy6hy — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2026

Los nuevos ataques podrían complicar los intentos de Trump de reducir la intensidad del conflicto. El mandatario había señalado en los últimos días que podría abstenerse de lanzar nuevas operaciones contra Irán si Teherán y los hutíes no realizaban nuevas provocaciones, aunque mantendría el bloqueo naval estadounidense contra el país persa.

La guerra, que contribuyó a la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato de este mes, se convirtió en un factor de presión política para la Casa Blanca. Trump restó importancia a la necesidad de alcanzar rápidamente un avance diplomático, pese a que las negociaciones permanecen estancadas y las perspectivas de una solución siguen siendo limitadas.

La tensión también se extendió al estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos buques petroleros se incendiaron el domingo después de chocar con minas navales en esa vía marítima, aunque no se pudo verificar la información de manera independiente.

Los ataques contra embarcaciones se convirtieron en un riesgo recurrente para la navegación, pese a que el flujo de petróleo desde el Golfo se había acercado en las últimas semanas a los niveles previos a la guerra.

Agencias AFP y Reuters