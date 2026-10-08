Los hutíes atacan aeropuertos de Arabia Saudita: tres muertos, vuelos cancelados y una advertencia a las aerolíneas globales

EL CAIRO.– Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, intensificaron su letal campaña de ataques contra Riad, la capital de Arabia Saudita, donde el jueves se escucharon explosiones y se interrumpieron los vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad, un día después de que el reino informara sobre las primeras muertes desde la alarmante escalada de las últimas semanas.

Los hutíes dijeron haber ‌lanzado un ⁠misil balístico contra el aeropuerto de Riad y reiteraron su amenaza de forzar el cierre del espacio aéreo saudita después de que el reino prestó apoyo a las fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente en una guerra civil que se reavivó en los últimos meses.

Las explosiones tuvieron un efecto inmediato en los mercados y en los precios del petróleo, que se dispararon mientras Arabia Saudita se veía arrastrada más en la guerra con Irán.

Humo en el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita en medio de ataques

Los hutíes se atribuyeron el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, y dijeron que el misil balístico causó daños, pero sin aportar pruebas. Los sauditas no hicieron comentarios al respecto.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes, el mayor general Turki al-Malki, informó que interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos lanzados por los hutíes hacia Riad, junto con un misil balístico disparado hacia Khamis Mushait en el suroeste cerca de la frontera con Yemen.

Las autoridades de defensa civil sauditas anunciaron que escombros de una interceptación dañaron un jardín de infantes y un complejo médico, sin mencionar víctimas.

Los hutíes reivindicaron repetidamente ataques contra aeropuertos e instalaciones militares y petroleras en Arabia Saudita.

Combatientes leales a las autoridades hutíes participan en un acto de reclutamiento en Saná el 7 de octubre de 2026 MOHAMMED HUWAIS - AFP

A primera hora del jueves, los rebeldes advirtieron a las aerolíneas globales “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudita, que calificaron como un teatro para sus operaciones militares.

En su nueva declaración, los hutíes también advirtieron a la gente en Arabia Saudita que se mantuviera alejada de las instalaciones petroleras que “representan objetivos para nuestras fuerzas” mientras los rebeldes presionan un bloqueo que impusieron recientemente contra el mayor exportador de petróleo del mundo.

El conflicto, que ahora es una extensión de la guerra entre Estados Unidos e ​Irán, añadió ⁠caos a una región ⁠ya en llamas y amenaza con arrastrar a otros Estados a un agotador combate en las montañas, mientras Siria se plantea ahora desplegar tropas para ayudar a Arabia Saudita.

El reino ha ​presionado para obtener el apoyo de naciones aliadas, entre ellas Turquía y Pakistán, aunque solo sea en el ámbito logístico o defensivo, mientras intenta revertir los avances hutíes en el ‌suroeste de Yemen, junto a la entrada sur del mar Rojo.

Esas peticiones han cobrado mayor urgencia desde que ​las autoridades sauditas anunciaron el miércoles que tres personas habían fallecido esta semana en ​ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha, en el suroeste.

Aeropuerto en la mira

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad “cerró de nuevo”, indicó el monitor Flightradar24 el jueves en X poco después de las explosiones.

En imágenes compartidas en redes sociales se veía una columna de humo saliendo ‌de un ‌avión ⁠estacionado en el aeropuerto de ​Riad, ⁠según un ⁠testigo y tres ​personas al tanto del ‌asunto. Se cree que ​la aeronave estaba ⁠vacía en ese momento. No hubo ​confirmación ​oficial inmediata por parte de las autoridades sauditas sobre el incidente.

Un testigo indicó que se detuvieron los vuelos de salida y se instruyó a los pasajeros a dejar atrás todo el equipaje facturado y evacuar.

Riyadh Airport closed again. Last landing 80+ minutes ago. Last take off 90+ minutes ago. pic.twitter.com/uio0KXdNik — Flightradar24 (@flightradar24) October 8, 2026

Además, varias empresas multinacionales con sede en el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD, por sus siglas en inglés) de Riad ordenaron a su personal que trabajara desde casa tras las fuertes explosiones de la mañana del jueves, dijeron cinco personas familiarizadas con el asunto, entre ellas algunos empleados afectados.

Algunos diplomáticos dijeron haber recibido alertas, y colegios de Riad comunicaron a los padres que se habían recibido órdenes de permanecer en el interior, aunque las autoridades no emitieron ninguna alerta pública.

La embajada estadounidense indicó que los ciudadanos debían estar atentos a posibles cierres del espacio aéreo e indicó a los empleados que no se acercaran a más de 32 kilómetros de la frontera con Yemen.

El miércoles, funcionarios sauditas informaron que los ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha reivindicados por los hutíes habían matado a tres personas. Se trata de las primeras muertes desde que Arabia Saudita y fuerzas yemeníes aliadas lanzaron una importante ofensiva terrestre y aérea contra los rebeldes.

Un combatiente leal a las autoridades hutíes blande su arma durante un acto de reclutamiento en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

La ofensiva está destinada a recuperar territorio que los hutíes tomaron hace un mes a lo largo de la costa occidental yemení del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb. La presencia de los rebeldes en el Bab el-Mandeb supone una amenaza para la crucial alternativa de transporte marítimo al estrecho de Ormuz, donde el tráfico se ha visto reducido debido a los asaltos iraníes contra barcos.

Esta semana, las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita lanzaron un contraataque y recuperaron zonas en torno al estrecho.

Los ataques mortales en Arabia Saudita provocaron condenas de países como Gran Bretaña, India, Emiratos Árabes Unidos y otros en medio de temores de una escalada regional.

Los combates, que enfrentan a los hutíes contra una coalición de fuerzas respaldadas por Arabia Saudita bajo el mando del gobierno reconocido internacionalmente, ⁠han provocado una crisis humanitaria en el Estado árabe más pobre, lo que ha provocado el desplazamiento de 200.000 personas desde que se reanudó el conflicto.

En busca de aliados

Un responsable de Defensa estadounidense y otro sirio dijeron que Siria estaba sopesando cuidadosamente las opciones de apoyo militar, incluida la ayuda defensiva para proteger a Arabia ⁠Saudita de los ataques, o un despliegue ofensivo para ayudar a llevar la lucha al territorio de los hutíes.

Arabia Saudita firmó recientemente el Pacto de La Meca con Turquía y Pakistán, por el que los tres países se comprometen a defenderse mutuamente, aunque Ankara aún no ha ratificado el tratado.

Turquía, miembro de la OTAN, dijo el miércoles que estaba enviando al reino apoyo principalmente defensivo y técnico para ayudar en la lucha contra los hutíes.

Combatientes leales a las autoridades hutíes participan en un acto de reclutamiento en Saná el 7 de octubre MOHAMMED HUWAIS - AFP

Turquía, aliado cercano del gobierno sirio y partidario de sus fuerzas cuando aún eran rebeldes que luchaban contra el régimen de Bashar al-Assad, ya había enviado anteriormente a algunos sirios a combatir en la guerra civil de Libia en 2020.

Pakistán ha enviado por vía aérea equipamiento militar a Adén, en el sur de Yemen, para ayudar en la batalla contra los hutíes, según han indicado fuentes pakistaníes, y ha desplegado tropas en Arabia Saudita para ayudar a defender sus fronteras.

Agencias AP y Reuters