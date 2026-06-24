Los impactantes videos del fuerte terremoto que sacudió Venezuela

CARACAS.– El fuerte sismo que sacudió este miércoles la costa de Venezuela dejó una serie de imágenes de pánico y destrucción que rápidamente empezaron a circular en redes sociales: pasajeros corriendo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, luces que titilaban dentro de la terminal, edificios dañados en Caracas y hasta un televisor moviéndose con violencia en un departamento mientras transmitía un partido del Mundial.

Passengers panic and run for cover at Simón Bolívar International Airport in Maiquetía, Venezuela, as the terminal shakes and power flickers, resulting from a massive 7.5 magnitude earthquake off the coast of Caracas. pic.twitter.com/uWN4ZqFjOZ — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

El terremoto, de magnitud 7,1 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo epicentro cerca de la costa caribeña venezolana, a unos 28 kilómetros al oeste de Morón, con una profundidad de 13 kilómetros. El movimiento se sintió con fuerza en la capital y en varios estados del país, e incluso fue percibido en la vecina Colombia.

Uno de los videos más impactantes fue grabado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, donde se ve a pasajeros correr y buscar refugio mientras la terminal se sacude y el suministro eléctrico falla de manera intermitente. En las imágenes, difundidas tras el temblor, se observa el desconcierto de viajeros y empleados ante la fuerza del movimiento.

🚨BREAKING: Footage from the Earthquake inside Venezuela in Caracas. #earthquakeVenezuela2026 pic.twitter.com/tEPn0tRLDI — The Sentinel (@TheSentinelUSN) June 24, 2026

Otros registros mostraron daños severos en distintas zonas de Caracas. En algunos videos se ven fachadas agrietadas, muros derrumbados y edificios con partes de su estructura afectadas. También circularon imágenes de viviendas con muebles expuestos desde la calle y columnas de polvo en barrios concurridos de la capital.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó en la televisión local que hubo derrumbes de casas y edificios, aunque las autoridades no dieron información inmediata sobre personas heridas.

Emergency services are mobilized and responding to areas across Northern Venezuela after a massive earthquake struck the nation. pic.twitter.com/ZcfNJpP5YJ — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

“Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, dijo Cabello.

El funcionario aseguró que el sismo se sintió en varios estados y mencionó situaciones “alarmantes” en el barrio caraqueño de Altamira, donde se reportaron viviendas y edificios afectados. También pidió a la población permanecer al aire libre ante la posibilidad de réplicas que pudieran agravar los daños en estructuras ya debilitadas.

More buildings seen severely damaged in Caracas, Venezuela following a 7.5 magnitude earthquake that struck to the west of the capital. pic.twitter.com/gkNPF3Gxdr — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

La emergencia activó el despliegue de los organismos de seguridad y asistencia en el norte de Venezuela. En otros videos se veían camiones de bomberos y equipos de emergencia desplazándose por calles de Caracas mientras vecinos permanecían en las veredas por temor a regresar a sus casas.

El temblor generó escenas de pánico en la capital. Muchos residentes salieron apresuradamente de edificios que se zarandeaban y se quedaron en la calle, visiblemente conmocionados. En otro registro grabado dentro de un departamento, un televisor se mueve con fuerza mientras transmite un partido del Mundial, una escena doméstica que reflejó la intensidad con la que se sintió el sismo dentro de las viviendas.

BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region. pic.twitter.com/9KSN4srhwB — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

“Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967”, dijo María Romero, una jubilada de 80 años que vive en el sur de Caracas, en referencia al histórico terremoto que golpeó la capital venezolana. “El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía”, agregó.

Tras el sismo, muchos residentes reportaron cortes de electricidad y fallas en el servicio de Internet. La interrupción de las comunicaciones complicó el contacto entre familiares y aumentó la incertidumbre en los minutos posteriores al movimiento.

Severe damage has been reported at Simón Bolívar International Airport following a powerful 7.1-magnitude earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/xJyievTmJd — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. También advirtió que Aruba, Curazao y Bonaire, las islas situadas frente a la costa venezolana, podrían verse afectadas por olas peligrosas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no informaron un balance oficial de víctimas, mientras los organismos de emergencia continuaban desplegados en las zonas afectadas.

Agencias AP y Reuters