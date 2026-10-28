Los plazos, el papel de los partidos árabes, la decisión del presidente y el riesgo de volver a las urnas

JERUSALÉN.– Israel comenzó este miércoles una etapa en la que deberán ocurrir definiciones políticas tras unas elecciones parlamentarias que dejaron a los principales bloques sin mayoría propia.

Con el escrutinio todavía en marcha, el desafío del primer ministro Benjamin Netanyahu y de su principal rival, el general retirado Gadi Eisenkot, pasa ahora por conseguir los apoyos necesarios para formar gobierno, un proceso que podría prolongarse varias semanas.

Un miembro de la comunidad drusa se encuentra en una cabina de votación en un colegio electoral de la aldea drusa de Ein Qiniye, en los Altos del Golán anexionados por Israel JALAA MAREY - AFP

El recuento provisional otorgaba 53 bancas al bloque de Netanyahu, 48 a la oposición encabezada por Eisenkot y 19 a los partidos árabes, sobre los 120 escaños de la Knesset.

Esa distribución, todavía sujeta a cambios, coloca a las formaciones árabes en una posición decisiva y obliga a los dirigentes opositores a revisar hasta dónde están dispuestos a negociar con ellas.

Los comicios, los primeros desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, no resolvieron la disputa por el liderazgo del país. Netanyahu llamó a formar un gobierno de derecha, mientras que Eisenkot sostuvo que el primer ministro había perdido respaldo y debía retirarse.

Pero en el sistema parlamentario israelí, tener más bancas que el rival no garantiza llegar al poder. La definición dependerá de las consultas del presidente Isaac Herzog, quien propondrá un candidato, de los acuerdos entre los partidos y de una aprobación parlamentaria. Estas son las claves del proceso.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

El escrutinio continuaba este miércoles y todavía quedaban por contabilizar votos emitidos mediante el sistema de doble sobre, entre ellos los de los soldados. Esos sufragios pueden modificar la distribución de las bancas y, en una elección ajustada, alterar las posibilidades de cada bloque.

La finalización del recuento está prevista para el viernes 30 de octubre, mientras que la publicación formal de los resultados oficiales se espera para el miércoles 4 de noviembre. A partir de entonces comenzará a correr el plazo para que Herzog designe al primer candidato que intentará formar gobierno.

Conocer el reparto definitivo de los escaños, sin embargo, no implica saber quién será el próximo primer ministro. Los israelíes votan listas de partidos, no eligen directamente al jefe de gobierno, y ninguna fuerza consiguió jamás por sí sola la mayoría absoluta de la Knesset.

¿Quién decide qué candidato intentará formar gobierno?

Dentro de los siete días posteriores a la publicación de los resultados, Herzog deberá consultar a los representantes de los partidos y encargar la formación del Ejecutivo a un legislador dispuesto a asumir esa tarea.

Isaac Herzog, presidente de Israel WOJTEK RADWANSKI - AFP

El elegido no tiene que ser necesariamente el líder del partido más votado, sino quien tenga mayores posibilidades de conseguir respaldo parlamentario. Por eso, las recomendaciones de las distintas fuerzas serán tan importantes como el resultado de cada lista.

Aunque la presidencia tiene funciones principalmente ceremoniales, en esta instancia cumple un papel central. Este miércoles, el jefe del Estado pidió a los dirigentes que lleguen a las conversaciones con una “mente abierta” y reclamó hacer todo lo posible para evitar otra convocatoria electoral.

¿Cuánto tiempo tendrá para negociar?

El candidato designado contará con 28 días para formar gobierno, un plazo que el presidente podrá extender por hasta otros 14. En total, dispondrá de un máximo de seis semanas para cerrar los acuerdos.

La negociación suele incluir el reparto de ministerios, compromisos presupuestarios y definiciones sobre las principales políticas públicas. Los partidos más pequeños pueden obtener una influencia considerable si sus bancas resultan indispensables.

El objetivo habitual es reunir una coalición con al menos 61 de los 120 legisladores, lo que asegura una mayoría absoluta. Sin embargo, existe otra posibilidad: formar un gobierno minoritario que consiga la aprobación del Parlamento con el respaldo de partidos que no integren la coalición de gobierno

Gadi Eisenkot (C), líder del partido Yashar, se dirige a sus seguidores en el mitin de la noche electoral tras el anuncio de los primeros sondeos a pie de urna, en Tel Aviv JACK GUEZ - AFP

¿Por qué son decisivos los partidos árabes?

Las dos listas de representación mayoritariamente árabe, Raam y la Lista Conjunta, rechazan la continuidad de Netanyahu. Pero esa coincidencia con la oposición judía no se traduce automáticamente en un acuerdo para llevar a Eisenkot al poder.

Las señales de este miércoles reflejaron esa tensión. El líder de la Lista Conjunta, Yousef Jabareen, se mostró dispuesto a facilitar la salida de Netanyahu, mientras que Yair Golan, al frente de Los Demócratas, reclamó un gobierno de cambio con participación de los ciudadanos árabes. La discusión atraviesa así al propio campo opositor, que necesita esos apoyos para transformar su rechazo al primer ministro en una alternativa de gobierno.

¿Se puede formar gobierno con menos de 61 votos?

Sí. La votación de confianza para aprobar un nuevo Ejecutivo puede resolverse por mayoría simple: más votos a favor que en contra, sin que necesariamente haya 61 respaldos.

Por eso, los partidos árabes podrían facilitar un gobierno de Eisenkot sin incorporarse formalmente a la coalición. Algunos de sus legisladores podrían votar a favor, mientras que otros podrían abstenerse o ausentarse de la sesión.

Sin embargo, con el reparto provisional de 48 bancas para el bloque de Eisenkot y 53 para el de Netanyahu, la abstención de todos los diputados árabes no alcanzaría, si ambos bloques votaran unidos. El exgeneral necesitaría votos afirmativos adicionales para superar a sus adversarios.

Existe un antecedente concreto: en junio de 2021, el gobierno encabezado por Naftali Bennett obtuvo la confianza de la Knesset por 60 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

¿Qué ocurre si fracasa el primer candidato?

Si el primer aspirante no consigue formar gobierno, Herzog podrá encargarle la tarea a otro legislador, que tendrá 28 días, sin prórroga, para intentarlo. También podrá comunicar al Parlamento que no ve posibilidades de constituir un Ejecutivo.

Benjamin Netanyahu JALAA MAREY - AFP

Si el segundo intento fracasa, o el presidente devuelve la decisión a la Knesset, se abrirá un período de hasta 21 días durante el cual una mayoría de al menos 61 diputados podrá proponer a un legislador dispuesto a asumir el encargo. Ese candidato contará con otros 14 días para formar gobierno.

Los plazos corresponden a etapas sucesivas. Por eso, si se agotan todas las instancias, la negociación puede extenderse durante más de tres meses antes de que quede resuelta la formación de un Ejecutivo o el regreso a las urnas.

Durante las negociaciones, y también si hay otra convocatoria electoral, Netanyahu continuará al frente del gobierno en funciones hasta que asuma una nueva administración.

Agencias AFP, AP y diario El País