Los rescates milagrosos de una mujer y un bebé tras horas atrapados entre los escombros de La Guaira

LA GUAIRA, Venezuela.– En todo Venezuela los vecinos continúan la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros, entre ellas un bebé y una mujer que fueron rescatados con vida tras los dos terremotos consecutivos que, según el gobierno, se cobraron la vida de más de 500 personas y dejaron miles de heridos.

La cifra oficial de fallecidos aumentó el viernes a 589 personas, con al menos 3000 heridos, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez. No obstante, a última hora del jueves el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, había situado el numero de heridos en 4300. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

Bebé rescatado de los escombros en Venezuela

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles estuvieron entre los más fuertes en Venezuela en más de un siglo y se sintieron en toda la región.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos 2 millones solo en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que “la gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares”.

Los heridos eran rescatados cubiertos de polvo y sangre. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluido el de una mujer que quedó atrapada bajo una losa de cemento, con solo un pie descalzo asomando, antes de que los rescatistas deslizaran la placa y la sacaran con vida.

Un voluntario lleva en brazos a un perro rescatado entre los escombros en Caraballeda, estado de La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

En redes sociales, circularon varios videos de rescates, entre ellos el de un bebé que fue rescatado de entre los escombros y devuelto a los brazos de su padre y el de una mujer que fue rescatada con vida de entre los restos de un edificio derrumbado en La Guaira, casi 36 horas después de los terremotos.

“Cuando empezó el terremoto, me aferré al marco de la puerta con todas mis fuerzas, tan fuerte que me rompí un dedo", declaró la mujer en un video transmitido en las redes.

Hablando a la cámara momentos después de su rescate, aún en una camilla, dijo que se aferró al marco de la puerta “hasta que todos los pisos se derrumbaron”.

Mujer rescatada de los escombros en Venezuela.

No obstante, al principio apenas se vieron equipos de búsqueda gubernamentales fuera de la capital, Caracas.

Las zonas más afectadas

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, sufrió algunos de los daños y víctimas más graves. Allí se encuentra el principal aeropuerto del país, que fue cerrado debido a los daños, lo que complicó los esfuerzos de ayuda.

Muchos quedaron atónitos el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando la zona. Múltiples edificios quedaron aplastados y las calles se abrieron con grietas.

Trabajadores de rescate y voluntarios buscan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas MARYORIN MENDEZ - AFP

Las familias ponían carteles de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otros compartían listas manuscritas de nombres durante la búsqueda. Los venezolanos en el extranjero tenían problemas para comunicarse con sus familiares debido a la interrupción del servicio telefónico en el país.

En el centro de Caracas, cientos pasaron la noche apiñados en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido y afirmó que eran los residentes quienes estaban excavando entre edificios derrumbados.

Trabajadores de rescate y voluntarios buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras los dos terremotos en Caracas MARYORIN MENDEZ - AFP

“Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio”, expresó sobre su hijo de 8 años que estaba desaparecido.

Una madre lloró y se desplomó de dolor mientras se llevaban los cuerpos de sus hijos de 3 y 10 años envueltos en mantas. Otros gritaban los nombres de los desaparecidos. Algunos permanecían en silencio, en estado de shock.

Las autoridades venezolanas señalaron que se estaban desviando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, una zona que no es ajena a los desastres naturales: un deslave mató a miles en 1999, en lo que se considera uno de los peores desastres naturales del país.

Vista de un edificio de departamentos gravemente dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira JUAN BARRETO - AFP

En La Guaira, Cristian Carreño miraba fijamente su edificio de apartamentos calcinado, inclinado de forma peligrosa hacia un lado.

“Lo perdí todo”, manifestó. “Aún hay gente adentro, me imagino, que no pudo salir. Es increíblemente devastador”.

El maestro jubilado Juan Alberto Mendaño trepó entre los escombros en La Guaira y pasó junto a un cadáver cuando vio a una mujer que estaba atrapada y hacía señas con la mano pidiendo ayuda.

“Dios quiera que la rescaten pronto”, dijo. “Cuando escuchamos el grito no podíamos hacer nada”.

Vecinos circulan en motocicleta junto a un edificio dañado tras los dos terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

La prensa estatal ha reportado momentos de esperanza entre la destrucción, incluyendo el rescate de un joven sacado en camilla de un edificio afectado en el distrito de San Bernardino, en Caracas, ante los aplausos de los presentes, mientras su madre, entre lágrimas, le decía “Leandro, te amo”.

La televisión pública venezolana emitió las imágenes de una niña, cubierta de polvo y envuelta en una remera oscura, que emergía de entre los escombros con la ayuda de rescatistas. El jefe del grupo de rescate metropolitano de Caracas, José Luis Núñez, explicó a VTV que fue hallada en un edificio de 10 pisos de La Guaira que colapsó.

“Queremos destacar la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir de esta niña”, apuntó Núñez.

Tareas de rescate

Unos 1000 efectivos de 25 equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo se están desplegando en Venezuela, dijo Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Washington desplegaría asistencia “de inmediato”.

“Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápida y será eficaz”, expresó Rubio, aunque reconoció que el cierre del principal aeropuerto de Venezuela cerca de Caracas presentaba algunos retos logísticos.

Así llegaron "Los Topos" a Venezuela para brindar ayuda en tareas de rescate

La televisión pública venezolana mostró el viernes la llegada de rescatistas españoles, con perros y equipos técnicos, incluyendo cámaras y georradares. Equipos de Chile y Suiza también aterrizaron en suelo venezolano, y tres aviones de transporte militar de Alemania con personal y ayuda estaban en camino. Turquía anunció que dos vuelos saldrán de Estambul el viernes con rescatistas y un par de perros de búsqueda. China indicó también que proporcionará asistencia. Líderes de Qatar, Brasil, Portugal y Canadá también prometieron enviar asistencia.

Equipos de rescatistas de El Salvador y República Dominicana llegaron a Venezuela el jueves, junto con rescatistas y ayuda material desde México.

Agencias AP y ANSA