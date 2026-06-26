Qué se sabe del terremoto en Venezuela hoy, EN VIVO: daños, heridos y últimas noticias de los sismos

LA GUAIRA.- El ministerio de Salud informó que ya son 235 los muertos registrados y al menos 4300 las personas heridas por los terremotos que golpearon a Venezuela.

“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales, o fallecen al momento de llegar, en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro de Salud Carlos Alvarado a medios estatales este jueves.