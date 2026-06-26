Qué se sabe del terremoto en Venezuela hoy, EN VIVO: daños, heridos y últimas noticias de los sismos
La cobertura minuto a minuto de las consecuencias de los temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al territorio venezolano; al menos 235 personas murieron y 4300 resultaron heridas
Lo que tenés que saber
- Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el miércoles por la tarde y provocaron destrozos en Caracas y diferentes ciudades.
- El gobierno informó que al menos 235 personas murieron y que 4300 resultaron heridas. Buscan a decenas de desaparecidos entre los escombros.
- Comenzó a llegar la asistencia humanitaria enviada por distintos países con rescatistas, alimentos y equipos de reconstrucción.
El ministerio de Salud de Venezuela informa que hay al menos 4300 heridos por los sismos
LA GUAIRA.- El ministerio de Salud informó que ya son 235 los muertos registrados y al menos 4300 las personas heridas por los terremotos que golpearon a Venezuela.
“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales, o fallecen al momento de llegar, en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro de Salud Carlos Alvarado a medios estatales este jueves.
Con información de AP.
Rescatistas de México llegan a Venezuela
Este viernes por la madrugada continúa la llegada de rescatistas internacionales. En este caso, según informa Telesur,la comitiva que llegó al país caribeño es de México.
Llega a Venezuela un contigente de rescatistas salvadoreños
Llega a Venezuela un contingente de rescatistas de El Salvador, con el objetivo de sumarse a las labores que se están llevando a cabo en las ciudades afectadas por los terremotos, según informó Telesur este jueves por la noche.
El arribo de este contingente se dio en una terminal aérea ubicada en el estado de Aragua, afectada por los sismos pero que se mantiene activo para recibir ayuda internacional ya que el principal del país, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, quedó afectado y se suspendiera su funcionamiento.
El Gobierno de Venezuela agradece el apoyo internacional recibido
El Gobierno de Venezuela agradeció este jueves las expresiones de solidaridad y las ofertas de asistencia humanitaria formuladas por diversos países para apoyar las labores de rescate y atención de la emergencia provocada por los terremotos registrados la víspera en el país.
El anuncio fue realizado por la mandataria a través de su canal en la red social Telegram, en el que destacó la disposición del Emir del Estado de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y del Gobierno de Italia.
Rodríguez informó además sobre el ofrecimiento de Francia de enviar rescatistas y personal especializado en atención de emergencias, agradeció también, entre otros, el respaldo del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
Con información de Xinhua.
El ministro de Salud de Venezuela confirmó la nueva cifra de muertos
“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, este jueves a la noche en una entrevista por la televisión estatal.
Al menos 235 personas murieron tras los terremotos
Más de 24 horas después de los poderosos terremotos que sacudieron Venezuela, el gobierno actualizó la cifra de fallecidos a 235 personas. La información fue difundida por canales estatales citando al Ministerio de Salud venezolano.
Las consecuencias de los terremotos que sacudieron Venezuela
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto en vivo de LA NACION, con todas las consecuencias de los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles por la tarde. Los daños, los heridos y las últimas noticias de los sismos.
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