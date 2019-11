El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Fuente: Archivo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA), Luis Almagro, denunció que "había dos espías argentinos en la misión de auditoría" que se hizo de las Elecciones Generales de Bolivia. En una entrevista al periódico Excelsior, de México, subrayó que deben asumirse las responsabilidades políticas del fraude.

"Querríamos que el presidente Evo Morales colabore con la justicia de su país", dijo. De esta manera, recordó que hay autoridades electorales denunciadas por el fraude electoral y destacó la importancia de "determinar cuáles fueron las responsabilidades políticas que hubo al respecto". "Es algo un poco improbable que se le haya ocurrido nada más que a los de la autoridad electoral", sentenció.

Según dijo, hubo "un esquema muy amplio en la dinámica de irregularidades" y, entre otros puntos, señaló que hubo anomalías con las actas, el recuento de votos y que hubo servidores que no estaban autorizados y que manejaron información dentro del sistema.

"Hemos visto un par de intentos desesperados de gente que no estuvo ahí por presentar algunos informes. Informes completamente alternos que trataron de dividir la verdad", criticó. Y lanzó: "Estos días incluso nos enteramos que había dos espías argentinos en la misión de auditoría, lo cual es un despropósito". Almagro enfatizó que no se trataba de "técnicos con capacidades electorales". "Eso no se hace así, es inmoral", añadió.

Tal como resaltó que esto hace que se pierda la confianza. Y agregó: "Había mucha información reservada, muchas de las pruebas de fraude y de irregularidades son testimoniales confesionales. Es gente que hay que proteger, no puede estar esa información dando vueltas para que la agarre cualquier cabeza de pirata y salga a hacer con eso su editorial".

Almagro consideró: "Es necesario que hoy la Corte y la Comisión se pronuncien y digan lo que todos sabemos y es que la reelección no es un derecho humano. Por lo tanto, Evo Morales ha cumplido ya sus mandatos constitucionales. Listo, es momento de irse tranquilo. Espero que pueda algún día volver a Bolivia tranquilamente a hacer la vida de un ciudadano, que es el cargo más importante en la política".