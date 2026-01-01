Video: se incendió una lujosa estación de esquí durante los festejos de Año Nuevo en Suiza

Un incendio que se desató durante los festejos de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, provocó la muerte de varias personas y dejó más de un centenar de heridos. Las impactantes imágenes del hecho y del posterior despliegue de los equipos de emergencia fueron mostradas en LN+, donde se pudo ver el avance del fuego y la evacuación de turistas en medio del caos.

Según informó la policía del cantón de Valais, el fuego comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada dentro de un bar muy concurrido por turistas que celebraban la llegada del nuevo año.

Las autoridades confirmaron que hubo al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos, aunque aclararon que el número exacto de víctimas todavía no fue establecido y que no se brindará información sobre identidades en esta etapa.

Incendio en Suiza

Dónde ocurrió el incendio

El local afectado fue identificado como Le Constellation, un bar con capacidad para unas 300 personas en su interior y una terraza adicional.

Testigos citados por medios locales relataron escenas de pánico, con gritos y corridas tras la explosión y el avance del fuego. Un turista que filmó el momento describió “llamas de un naranja intenso” saliendo del lugar mientras la gente intentaba escapar.

Investigan las causas del fuego

Horas después del incendio, la zona permanecía completamente cerrada al público, con ventanas rotas, olor a quemado en el aire y ambulancias apostadas frente al bar.

La policía informó además que se estableció una zona de exclusión y que la investigación sigue en curso para determinar el origen del fuego, que por el momento permanece bajo causas indeterminadas.

Decenas de muertos por un incendio en una lujosa estación de esquí Police Cantonale Valaisanne - Ap

Medios locales suizos señalaron que el saldo de víctimas podría ser elevado y mencionaron cifras preliminares que hablan de decenas de muertos, aunque las autoridades pidieron cautela hasta que finalicen las tareas de identificación y peritaje.

Mientras tanto, las imágenes difundidas dan cuenta de una de las tragedias más graves ocurridas en una estación de esquí europea en plena celebración de Año Nuevo.