Eurostar vuelve a operar tras la falla eléctrica, pero persisten demoras y cancelaciones

PARÍS.— El servicio de trenes a través del túnel bajo el Canal de la Mancha comenzó a normalizarse este miércoles, luego del caos registrado el día anterior por una falla eléctrica que paralizó durante horas la conexión ferroviaria entre Reino Unido y la Europa continental y dejó a miles de pasajeros varados en plena temporada alta de viajes de fin de año.

Eurostar, el operador de los trenes de pasajeros entre Londres y ciudades como París, Bruselas y Ámsterdam, informó que retomaba progresivamente sus servicios, aunque advirtió que podrían persistir demoras y cancelaciones de último momento como consecuencia de los “efectos colaterales” de la interrupción. “Prevemos operar todos nuestros servicios hoy, pero debido a las repercusiones todavía pueden producirse retrasos”, señaló la compañía.

Por su parte, Getlink —la empresa que gestiona el túnel del Canal de la Mancha— confirmó que el incidente vinculado al suministro eléctrico se resolvió durante la noche del martes y que el enlace submarino de 50 kilómetros recuperó su “plena capacidad”. El operador indicó que la circulación se reanudó en ambos sentidos, aunque no precisó las causas exactas de la falla.

El martes, la interrupción total del tráfico ferroviario entre Londres y el continente europeo trastocó los planes de numerosos viajeros en uno de los momentos de mayor demanda del año. La suspensión de servicios derivó en una cascada de cancelaciones y retrasos, y obligó a muchos pasajeros a buscar alternativas de último momento, como vuelos o autobuses.

Además del problema dentro del túnel, Eurostar informó que se registró otra falla eléctrica en el lado británico de la infraestructura, vinculada al mismo incidente. Según la empresa, un cable de la catenaria cayó sobre un tren que cubría el trayecto Londres-París cerca de la entrada al túnel, lo que volvió “muy complejos” los esfuerzos para desplazar la formación con los pasajeros a bordo. La avería también provocó severas demoras en dos trenes con destino a Bruselas.

Las consecuencias se extendieron durante toda la noche. Medios franceses como Bfmtv informaron que algunos pasajeros quedaron atrapados durante horas en trenes detenidos, sin electricidad, calefacción ni acceso a baños. En las estaciones de St. Pancras, en Londres, y Gare du Nord, en París, se multiplicaron los testimonios de viajeros exhaustos.

Christelle Renouf, residente de Caen, relató a la AFP que sufrió un retraso de 12 horas que empañó el regreso de su viaje navideño a Londres junto a su esposo e hijos. Tras una salida demorada 45 minutos, su tren se detuvo primero por falta de personal y luego quedó inmovilizado antes de ingresar al túnel debido a la caída de un cable eléctrico sobre uno de los vagones. “Nos decían todo el tiempo que íbamos a salir en 20 minutos y nunca pasaba”, contó. “Nos dieron galletas y agua a las tres de la mañana, cuando todos intentaban dormir. No había electricidad, agua ni wifi”.

Otro pasajero, Ghislain Planque, explicó que su trayecto nocturno entre Londres y Francia, que debía durar menos de una hora y media, se extendió durante unas 11 horas. “Nos quedamos sin electricidad, no había calefacción ni aire acondicionado y no podíamos cargar los celulares. Estuvimos a oscuras durante parte del tiempo”, señaló.

El servicio Le Shuttle, que transporta vehículos entre Francia y Reino Unido a través del túnel, también registró algunos retrasos el miércoles, aunque la situación tendía a estabilizarse.

El incidente se produjo en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda: Eurostar transportó el año pasado un récord de 19,5 millones de pasajeros, unos 850.000 más que en 2023, consolidándose como uno de los principales ejes de conexión entre Reino Unido y el continente europeo.

