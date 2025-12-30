Taiwán asegura que las maniobras militares chinas alrededor de la isla fueron un fracaso

TAIPÉI. – El gobierno de Taiwán le bajó el precio este martes a las intimidantes maniobras militares de las Fuerzas Armadas chinas, al señalar que los ejercicios que Pekín montó entre lunes y martes con decenas de buques y aviones fueron un fracaso, pues no lograron rodear la isla.

“En cuanto a su intención de imponer un bloqueo, creo que nuestra Guardia Costera ya dejó claro específicamente que este bloqueo, en esencia, no se produjo“, declaró en rueda de prensa Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa taiwanés.

La isla de gobierno autónomo desde 1949 cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Pekín la considera parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, organizando regularmente llamativas maniobras militares a su alrededor como amenazante antesala de un asalto.

Un lanzador de cohetes chino abre fuego desde un punto no revelado HANDOUT� - EASTERN THEATER COMMAND OF THE P�

Este lunes y martes, el Comando del Frente Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) envió una vez más destructores, fragatas, cazas y bombarderos a aguas al norte y sur de la isla para poner a prueba su capacidad de coordinación mar-aire y de bloqueo.

Sus fuerzas terrestres realizaron ejercicios de fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla y organizaron un entrenamiento con fuego real, además de un simulacro de ataque conjunto de largo alcance con unidades aéreas, navales y de misiles en las aguas al sur de Taiwán, logrando lo que el vocero del comando, Li Xi, llamó “efectos deseados”.

El EPL reportó que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán probaron “la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados” en infraestructuras clave como puertos.

Medidas de represalia

Las maniobras suceden luego de que Washington anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina.

Guardacostas taiwaneses inspeccionan las aguas territoriales en medio de las maniobras chinas HANDOUT� - TAIWAN COAST GUARD�

La agencia noticiosa oficial china, Xinhua, publicó un comentario el lunes por la noche que indicaba que las maniobras enviaron un mensaje inequívoco: Pekín siempre está listo para prevenir cualquier intento de separar Taiwán de China. Cada escalada, apuntó, sería respondida con contramedidas más fuertes.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, dijo que los ejercicios sirvieron como una firme advertencia a las fuerzas separatistas “independentistas de Taiwán” y a las fuerzas externas, aunque no nombró a ningún país.

Además, criticó al gobierno taiwanés por lo que calificó de complacencia con fuerzas externas y búsqueda de la independencia, diciendo que esa es la causa fundamental de la alteración del statu quo en el estrecho y de la escalada de tensiones.

La semana pasada, Pekín impuso sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa y a diez ejecutivos tras el anuncio de Washington de que venderá armas a gran escala a Taiwán valoradas en más de 10.000 millones de dólares. Esas operaciones aún deben recibir el visto bueno del Congreso estadounidense.

Un caza taiwanés despega de la base aérea de Hsinchu CHENG YU-CHEN� - AFP�

El Ministerio de Defensa taiwanés dijo haber detectado 130 aviones militares chinos y más de 50 buques chinos cerca de la isla. Se trata del mayor número de aviones chinos avistados en un solo día desde el 15 de octubre de 2024. Las autoridades taiwanesas contabilizaron además un total de 27 cohetes lanzados por Pekín.

Intimidación militar

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró por su parte que con sus maniobras China “socava deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar” y condenó su realización como “una provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional”. No obstante, prometió que la isla no “agravará las tensiones”.

La Unión Europea, Alemania y Francia expresaron este martes por separado su preocupación y manifestaron su apoyo a la “estabilidad” internacional.

“La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y la prosperidad regionales y mundiales", afirmó Anitta Hipper, vocera de la diplomacia europea, quien pidió a Pekín que actúe con “moderación”.

El ministro de Defensa de Taiwán, Sun Li-fang, brinda una conferencia de prensa sobre las maniobras chinas Wu Taijing� - AP�

“El mensaje principal de China es una advertencia a Estados Unidos y Japón para que no intenten intervenir si el PCC (Partido Comunista Chino) utiliza la fuerza contra Taiwán", explicó Chieh Chung, experto militar de la Universidad Tamkang de la isla.

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, advirtió este martes que su país responderá “enérgicamente” a las ventas de armamento.

“En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente”, dijo el ministro en un discurso.

Su vocero, Lin Jian, calificó los ejercicios como “una medida necesaria para defender la soberanía nacional y la integridad territorial".

China y Taiwán se separaron en 1949, tras la guerra civil que llevó a los comunistas al poder en Pekín.

Esta es la sexta ronda importante de ejercicios de China alrededor de la isla desde 2022, cuando una visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureció a Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por las maniobras chinas y restó importancia a la posibilidad de una invasión de Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo, Xi Jinping, “vaya a hacerlo”.

Muchos taiwaneses de a pie reaccionaron con aplomo. “Ha habido tantos simulacros como este a lo largo de los años que ya estamos acostumbrados”, dijo Chiang Sheng-ming, un pescador de 24 años, en un mercado de Taipéi.

“¿Guerra? Imposible. Solo son amenazas”, añadió Tseng Chang-chih, un vendedor de frutas de 80 años.

El regulador aéreo de Taiwán afirmó que los ejercicios afectaron más de 850 vuelos, mientras las autoridades reportaron perturbaciones en las rutas navales.

AP y AFP