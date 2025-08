Lula acude a la OMC por los aranceles del 50% de EE.UU. y descarta llamar a Trump: “No voy a humillarme”

RIO DE JANEIRO.- Brasil pidió consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump contra el país, que, a juicio del presidente Lula da Silva, “violan flagrantemente” los compromisos suscritos por Washington.

Trump vinculó directamente el arancel del 50%, que entraron en vigor este miércoles, a muchas importaciones brasileñas con la situación judicial de su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hace un gesto durante la reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible en Brasilia el 5 de agosto de 2025. EVARISTO SA - AFP

“Estados Unidos ha violado flagrantemente compromisos clave que el país ha acordado en la OMC, como el principio de la nación más favorecida y los techos arancelarios negociados en esa organización”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado.

El principio de la nación más favorecida es un pilar de la OMC, con sede en Ginebra, cuyo objetivo es lograr que los países respeten los acuerdos comerciales. El principio dirige a sus miembros a tratarse entre sí de manera equitativa en el comercio. Se establecen paneles de la OMC si no se llega a un acuerdo en disputas entre miembros.

“El gobierno de Brasil reitera su disponibilidad para la negociación y espera que estas consultas contribuyan a una solución al asunto”, añadió el ministerio.

El gobierno de Estados Unidos no ha hecho comentarios sobre la medida de Brasil.

Anteriormente, un funcionario del gobierno brasileño dijo que Brasil entiende que el caso podría prolongarse y que no hay garantía de éxito. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente, habló a condición de anonimato.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha dicho repetidamente que el organismo comercial necesita una reforma para poder mediar en conflictos.

Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asisten a una manifestación contra el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva frente al Banco Central de Brasil en Brasilia el 3 de agosto de 2025. SERGIO LIMA - AFP

El gobierno de Brasil estima que el 35,9% de los bienes del país enviados al mercado estadounidense se han visto afectados. Eso representa alrededor del 4% de las exportaciones totales de Brasil.

Trump vinculó directamente el arancel del 50% a las importaciones brasileñas con la situación judicial de Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

El mes pasado, a Bolsonaro se le ordenó usar una tobillera electrónica y obedecer un toque de queda mientras se llevan a cabo los procedimientos. El martes, quedó en prisión domiciliaria por no respetar las medidas cautelares interpuestas por la Corte Suprema.

“No voy a humillarme”

El líder izquierdista declaró que no llamaría a Trump para hablar sobre comercio “porque no quiere” hablar de ello. Lula dijo que podría en su lugar “invitarlo a asistir (a la cumbre climática de noviembre) COP en Belém”.

“El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo”, dijo Lula en una entrevista desde su residencia presidencial en Brasilia este miércoles. “Pero hoy mi intuición dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme”.

Carne a la venta en una carnicería de São Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2025. Brasil se comprometió el 6 de agosto de 2025 a combatir los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a sus exportaciones, y afirmó que presentará apelaciones si fracasan las negociaciones de última hora. Los gravámenes afectan al café y la carne, dos productos de los cuales Brasil es el principal exportador mundial. NELSON ALMEIDA - AFP

A pesar de que las exportaciones de Brasil se enfrentan a uno de los aranceles más altos impuestos por Trump, parece poco probable que las nuevas barreras comerciales de Estados Unidos hagan descarrilar la mayor economía de América Latina, lo que le da a Lula más espacio para oponerse a Trump que la mayoría de los líderes occidentales.

Lula describió las relaciones entre Estados Unidos y Brasil en su punto más bajo en 200 años, principalmente por el involucramiento de Trump en el juicio contra Bolsonaro.

El presidente dijo que al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que lleva el caso contra Bolsonaro, “no le importa lo que dice Trump y no debería”, y agregó que Bolsonaro debería enfrentar otro juicio por provocar la intervención de Trump, calificando al expresidente de “traidor a la patria”.

“Ya habíamos perdonado la intervención de Estados Unidos en el golpe de 1964”, dijo Lula, que se inició en la política como líder sindical protestando contra el gobierno militar que le siguió. “Pero esto de ahora no es una pequeña intervención. Es el presidente de Estados Unidos pensando que puede dictar reglas para un país soberano como Brasil. Es inaceptable”.

Manifestantes muestran su apoyo al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la entrada del complejo donde vive, para denunciar la orden de arresto domiciliario emitida por el Supremo Tribunal Alexandre contra él, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2025. Eraldo Peres - AP

El mandatario de Brasil dijo que sus ministros tenían dificultades para entablar conversaciones con sus homólogos estadounidenses, por lo que su gobierno estaba centrado en medidas internas para amortiguar el golpe económico de los aranceles estadounidenses, manteniendo al mismo tiempo la “responsabilidad fiscal”.

También dijo que planeaba llamar a los líderes del grupo Brics de naciones en desarrollo, empezando por India y China, para discutir la posibilidad de una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses.

Este miércoles, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes suavizó una condición del arresto domiciliario impuesto a Bolsonaro, permitiendo que los familiares lo visiten sin autorización previa.

La autorización de Moraes, que siguió a una solicitud de la policía federal, significa que los familiares podrán visitar la residencia donde Bolsonaro vive con su esposa, Michelle, sin tener que pedir permiso al tribunal primero. Se aplica a los hijos e hija de Bolsonaro, nietos y familiares cercanos de su esposa.

La orden de arresto domiciliario ha dividido profundamente a los brasileños, con sus partidarios diciendo que el caso contra Bolsonaro es una persecución política, mientras que los partidarios de Lula dicen que el asunto debe decidirse en los tribunales.

Agencias AP y Reuters