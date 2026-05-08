Brasil promulgó una ley que reduce la pena del expresidente Bolsonaro

BRASILIA.- El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó este viernes Ley de la Dosimetría, que reduce penas de condenados por los ataques a las sedes de los Tres Poderes del 8 de enero de 2023.

La norma beneficia al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado.

En Brasil, la promulgación de la ley queda a cargo del presidente del Senado cuando el presidente de la República no lo hace en un plazo de 48 horas, tras ser comunicado oficialmente por el Congreso sobre la decisión legislativa.

La tarea recayó sobre el senador Alcolumbre, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajara a Estados Unidos el miércoles 6 de mayo, fecha en la que venció el plazo.

Trump y Lula en la Casa Blanca Ricardo Stuckert

Alcolumbre tenía hasta este viernes para formalizar la creación de la ley.

La Ley de la Dosimetría fue aprobada por el Congreso en diciembre, pero vetada integralmente por Lula da Silva el pasado 8 de enero. Una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado anuló el veto el pasado 30 de abril.

El texto impide sumar las penas de los delitos de abolición violenta del Estado y golpe de Estado, estableciendo que se aplique únicamente la pena del crimen más grave con un incremento de entre un sexto y la mitad.

Además, contempla una reducción de uno a dos tercios de la pena cuando los hechos ocurran en contexto de multitud, siempre que el reo no sea financiador ni líder del movimiento.

A partir de su publicación en el Diario Oficial en las próximas horas, la ley entra en vigor en todo el territorio nacional.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto desde su residencia en Brasilia SERGIO LIMA - AFP

Aliados del presidente Lula da Silva manifestaron la intención de impugnar la constitucionalidad de la medida ante el Supremo Tribunal Federal (STF), lo cual puede hacerse a partir del momento en que la ley entre en vigor.

Tras la promulgación, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, salió a celebrar la medida y aprovechó para lanzar críticas contra Lula.

“Brasil no puede seguir siendo conducido por un presidente cansado, superado y movido por el rencor”, escribió en X. “Lula tuvo la oportunidad de promulgar la ley y prefirió dejar vencer el plazo. Una vez más eligió la omisión y el conflicto”, agregó.

El legislador sostuvo además que “ningún país consigue avanzar mientras vive sumergido en persecuciones, inseguridad jurídica y castigos desproporcionados” y afirmó que “el brasileño quiere volver a discutir lo que realmente importa: empleo, seguridad pública, emprendimiento, crecimiento y oportunidades”.

O Brasil não pode continuar sendo conduzido por um presidente cansado, ultrapassado e movido pelo rancor. Lula teve a oportunidade de promulgar a lei e preferiu deixar o prazo expirar. Mais uma vez, escolheu a omissão e o conflito.



Nenhum país consegue avançar enquanto vive… pic.twitter.com/68ETAYTybk — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 8, 2026

“El Senado dio un paso importante para recolocar a Brasil en el camino de la serenidad institucional”, concluyó. “Llegó la hora de dar vuelta la página, pacificar el país y permitir que Brasil siga adelante sin el peso de disputas políticas interminables”.

Agencia ANSA