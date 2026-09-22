Lula advirtió en la ONU sobre la injerencia extranjera mientras Flavio Bolsonaro gana terreno en los sondeos

NUEVA YORK.– Cuando falta menos de dos semanas para unas elecciones presidenciales que se anticipan muy ajustadas y en medio de meses de tensión con Washington, Luiz Inácio Lula da Silva utilizó este martes la tribuna de las Naciones Unidas para lanzar una enfática defensa de la soberanía brasileña y advertir contra cualquier intento de interferencia extranjera.

“Brasil no es el patio trasero de nadie”, afirmó ante la Asamblea General.

El mandatario, que abrió como es tradición la ronda de discursos de jefes de Estado, no mencionó directamente a Donald Trump, pero buena parte de sus mensajes parecieron dirigidos a Estados Unidos. Lula cuestionó la división del planeta en áreas de influencia, rechazó las presiones económicas y militares y advirtió que Brasil no permitirá que actores internos o externos condicionen las elecciones del próximo 4 de octubre.

“O Brasil não cabe no quintal de ninguém” - Lula na ONU sendo muito aplaudido. pic.twitter.com/S9IFYvlYqP — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) September 22, 2026

“Necesitamos aliados para promover el desarrollo común. Dividir el mundo en zonas de influencia neocoloniales es una medida anacrónica”, afirmó. Y llevó luego el mensaje al terreno electoral: “No permitiremos que los enemigos de la democracia, internos y externos, atenten contra la voluntad popular. La democracia brasileña pertenece a los brasileños”.

Las relaciones entre Brasilia y Washington atravesaron fuertes turbulencias durante la campaña. La administración Trump impuso en julio aranceles del 25% a parte de los productos brasileños, además de otros gravámenes, en una disputa que rápidamente se convirtió en un tema electoral. Brasil consideró injustificadas las medidas, mientras Washington las vinculó, entre otras cuestiones, con prácticas comerciales que considera desleales.

Desde la ONU, Lula amplió el cuestionamiento. Defendió el sistema de pagos instantáneos Pix, rechazó el uso de aranceles como instrumento de presión y sostuvo que su país seguirá decidiendo de manera autónoma sus políticas económicas, comerciales y de seguridad. “Brasil continuará siendo un país soberano. Nadie, nadie nos apartará de este camino”, afirmó.

Lula da Silva habla durante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uno de los mensajes más fuertes estuvo relacionado con la seguridad regional y el crimen organizado, otra fuente de fricción con Washington. Lula rechaza que grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho sean tratados bajo la misma lógica que organizaciones terroristas internacionales y sostiene que la cooperación debe concentrarse en combatir el tráfico de armas y el lavado de dinero, sin intervenciones externas.

“No subestimamos la amenaza de la criminalidad, pero no externalizamos la responsabilidad de controlar las fronteras. No necesitamos portaaviones fuera de nuestras aguas”, dijo.

El mandatario dedicó además una parte importante de su intervención a Gaza. Volvió a utilizar el término “genocidio” para describir la ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu, una caracterización rechazada por Israel, y sostuvo que generaciones de palestinos cargarán con el trauma de la guerra.

Lula da Silva y la primera dama, Janja Silva, llegan a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La guerra entre Rusia y Ucrania ocupó otro tramo del discurso. Lula reiteró que ninguna de las partes conseguirá una solución definitiva en el campo de batalla y volvió a reclamar negociaciones. “Todos sabemos que no habrá vencedores en el campo de batalla. La diplomacia es la única opción”, afirmó.

En ese contexto reivindicó el Grupo de Amigos de la Paz, impulsado por Brasil y China para promover una salida negociada, y volvió a presentar a su país como un interlocutor autónomo del llamado Sur Global.

Lula tampoco ahorró críticas contra la organización que lo recibía. “La ONU fracasa en una de sus misiones más importantes: librar a la humanidad del flagelo de la guerra”, sostuvo, y atribuyó parte de esa parálisis al Consejo de Seguridad. Brasil reclama desde hace años una reforma que otorgue mayor representación a América Latina, África y otras regiones.

Una elección abierta

El fuerte tono del discurso tuvo también un evidente trasfondo doméstico. Lula busca un nuevo mandato frente al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una carrera que se estrechó de manera significativa durante las últimas semanas.

Opposition presidential candidate Sen. Flavio Bolsonaro greets supporters during a campaign event in Belem, Para state, Brazil, Monday, Sept. 14, 2026. (AP Photo/Filipe Bispo) Filipe Bispo - AP

Los principales sondeos muestran una elección abierta, especialmente ante una eventual segunda vuelta. Datafolha ubicó a Lula con 46% y a Bolsonaro con 44%, una diferencia dentro del margen de error. Otra encuesta de Quaest colocó a Flávio un punto por encima del presidente, mientras BTG Pactual/Nexus mostró a Lula con un punto de ventaja. En todos los casos, el escenario es de empate estadístico.

El avance de Bolsonaro se produjo pese a que su campaña quedó salpicada por una investigación por presunta corrupción y lavado de dinero vinculada con el financiamiento de una película sobre su padre. El senador niega irregularidades. El caso se entrelazó con la crisis alrededor del Banco Master y el Supremo Tribunal Federal y terminó alimentando parte del discurso antisistema que la derecha busca explotar durante la campaña.

Lula, en tanto, aceleró sus propios movimientos. La semana pasada anunció un aumento del 15% en el Bolsa Família, su emblemático programa de asistencia social, mientras el gobierno tomó medidas para contener el precio de los combustibles. El oficialismo sostiene que el incremento responde a la inflación acumulada; la oposición lo cuestiona por su cercanía con los comicios.

La campaña también encuentra a Lula bajo presión en algunos de sus bastiones tradicionales. En Bahía, donde obtuvo el 72% de los votos en 2022, el avance del crimen organizado y la preocupación por la seguridad se convirtieron en un problema para el oficialismo. Flávio Bolsonaro intenta hacer justamente de ese tema uno de los ejes de su candidatura, mientras Lula apuesta a conservar su ventaja entre los sectores de menores ingresos con una agenda centrada en la protección social.

Agencias ANSA, AP y Reuters